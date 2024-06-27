Депутат Журова о показе Евро в России: «Трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира»

Теги премьер-лига Россия телевидение Светлана Журова Государственная дума Евро-2024 Политика Футбол

Светлана Журова высказалась на тему трансляции Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают.

Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», – сказала депутат Госдумы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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110 комментариев
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Госдура)
+298
-3
+295
Как надоели эти депутаты- бездельники
+136
-1
+135
Реально Госдура
+70
-1
+69
Ответ EvertoniaMen
Госдура)
А Бастрыкин хорош 😀👍подколол хорошо , муравейник сразу зашевелился
+65
-6
+59
Депутатов не должно быть так много.
Не нужно делать из них культ, если только культ Вуду и протыкать иголками за подобные изречения. Через неделю эти народные избранники будут как ёжики в иголках
+49
0
+49
Ответ sd4fmwrvz8
А Бастрыкин хорош 😀👍подколол хорошо , муравейник сразу зашевелился
Как же мало надо глубинному народу. Один раз сказать «госдура», и вот Бастрыкин уже мужик и рубит правду-матку
+38
-2
+36
Кажется Бастрыкин был прав)) уж не игры ли брикс смотреть тогда, которые не смотря на все потуги интересны только их организаторам?)))
+22
-1
+21
То ли дело игры БРИКС с умопомрачительной конкуренцией во всех вида спорта)))
+24
-3
+21
Светлана, закройте рот
+13
-1
+12
Не нравится не смотри. Кто ты такая вообще
+13
-2
+11
Ответ OldRedWhite
Вчера Журова говорила чуть ли не прямо противоположное - почитайте ! Но видать не только я один ее вчера за недостойную и соглашательскую позицию вчера покритиковал ))
новая смска с инструкцией по мнению пришла)
+10
0
+10
Ну да, трансляции заседаний Думы показывайте, как вы там дремете и единогласно на кнопАчки жмете, что бы нам жилось все лучше и лучше... Так и хочется спросить - дядя Петя (тетя Света) ты дурак ?
+10
0
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Вот что точно надо сделать,это выгнать всех бывших спортсменов из Думы. Ни одной умной мысли от них не было и не будет.И вообще Александр Бастрыкин сказал чем им надо заниматься,а не телевизор смотреть.
+9
0
+9
Ответ Всеволод Бобров
Чем вата отличается от таких же либералов промытых, только другой пропагандой, непонятно)
Тем, что в среде либералов нет таких персонажей как Журова и Фетисов )
+11
-2
+9
Нормальные люди о Ночной Хоккейной Лиге: «Трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ личности»
+9
-2
+7
Ответ counsel
Как надоели эти депутаты- бездельники
Вчера Журова говорила чуть ли не прямо противоположное - почитайте !
Но видать не только я один ее вчера за недостойную и соглашательскую позицию вчера покритиковал ))
+7
-1
+6
Они там созидать не способны,вся политика на запреты и разрушения.
+6
0
+6
А что трансляций с Евро так много? Они что идут по всем каналам? Ну матч ТВ показывает игры и то не все. Окко платный. Где их много то? Они там в дупатах ну уж очень стараются как сделать хуже для людей
+6
0
+6
Лолшто?
+6
-1
+5
Ответ Всеволод Бобров
Банально, что Россия виновата в этой войне и именно Путин. Это уже лютый бред, который может сказать только эксперт с дивана , который поверхностно смотрит на ситуацию. Да нет, для меня Путин и ко никакие не патриоты, они бизнесмены, просто дорвались до бабок и всё. Патриотами они не являются для меня, если бы у нас были патриоты у власти было бы всё хорошо, а наша власть работает на запад и их капитал, это любому понятно.
Россия виновата в войне - это бред
А вот оттуда планировалось нападение - это не бред. Жить же было невозможно, ключевая ставка была целых 6 процентов, то ли дело сейчас живем припеваючи, в мировой изоляции и рекордной инфляции 🤡
+7
-2
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На кого культа нет, просто трансляции футбола очень высокого качества, который с удовольствием смотрят миллионы россиян.
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«Стычкин,да ты ******» - Бэдкомедиан
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Ничего удивительного, люди, присосавшиеся к кормушке лезут из кожи показывая свою приверженность курсу, подует ветер в другую сторону они тут же переобуются.
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Госду** (с)
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Всё эти рожи жаждут решать, что нам смотреть и сколько.
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Ответ Марсель Объелся
Как же мало надо глубинному народу. Один раз сказать «госдура», и вот Бастрыкин уже мужик и рубит правду-матку
Так глубинный народ обладает памятью рыбки гуппи, все проколы забываются за неделю
+4
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+3
Ответ Всеволод Бобров
Братан ну то, что у Украины цель была возвращение Крыма любым путём это даже Зеленский не отрицал и говорил про это, факт? Факт. Увеличение армии Украины факт? Факт. Я хз как вы смотрите на ситуацию, не случись война в феврале 22 была бы она в марте 23 условно, но это неизбежно. Хотя какие просьбы России были? Внеблоковое состояние у Украины, невыполнимо это или шо? Щас войну можно было уже 10 раз закончить, ибо все понимают давным-давно, что военным путём украина ничего не добьётся, так зачем их гонят на убой? Зачем дают оружие только для того, чтобы держаться? Ты можешь на эти вопросы ответить?
А советскому союзу тоже не нужно было ничего давать? Так там немцы шли с еще более интенсивной скоростью.
Какая разница кто что сказал? Вон Китай каждый день угрожает Тайваню, и чего? Воз и ныне там. Надо было успокоится после Крыма, но жадность фраера сгубила.
А с какой стати Украине теперь соглашаться на внеблоковый статус, пока по ту сторону орудует неадекватный дед, у которого пять пятниц на неделе, который в любой момент может пустить туда ракеты? За что боролись - на то инапоролись. И это мнение уж точно не безумнее, чем то, что выражают едросы по типу Журовой и Фетисова. Так что не надо на либералов бочку катить.
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Еще одна наивная девушка))
На широком показе Евро букмекерские конторы зарабатывают большие деньги, реклама приносит каналу солидный доход.
Если бесплатные для зрителей трансляции будут сокращены, то доход получит Okko, букмекерские конторы меньше заработают, меньше откатят государству, а государству придется больше доплачивать Матчу за показ нерейтинговых видов спорта.
Ну и массовый зритель, мужики в основном, будет сильно озлоблен.
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Им туда газ какой-то пустили что ли?
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Повесточку отрабатывают по очереди
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