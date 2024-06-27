Депутат Журова о показе Евро в России: «Трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира»

Светлана Журова высказалась на тему трансляции Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают.

Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», – сказала депутат Госдумы.

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