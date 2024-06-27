Депутат Журова о показе Евро в России: «Трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира»
Светлана Журова высказалась на тему трансляции Евро-2024 в России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.
«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают.
Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», – сказала депутат Госдумы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Не нужно делать из них культ, если только культ Вуду и протыкать иголками за подобные изречения. Через неделю эти народные избранники будут как ёжики в иголках
Но видать не только я один ее вчера за недостойную и соглашательскую позицию вчера покритиковал ))
А вот оттуда планировалось нападение - это не бред. Жить же было невозможно, ключевая ставка была целых 6 процентов, то ли дело сейчас живем припеваючи, в мировой изоляции и рекордной инфляции 🤡
Какая разница кто что сказал? Вон Китай каждый день угрожает Тайваню, и чего? Воз и ныне там. Надо было успокоится после Крыма, но жадность фраера сгубила.
А с какой стати Украине теперь соглашаться на внеблоковый статус, пока по ту сторону орудует неадекватный дед, у которого пять пятниц на неделе, который в любой момент может пустить туда ракеты? За что боролись - на то инапоролись. И это мнение уж точно не безумнее, чем то, что выражают едросы по типу Журовой и Фетисова. Так что не надо на либералов бочку катить.
На широком показе Евро букмекерские конторы зарабатывают большие деньги, реклама приносит каналу солидный доход.
Если бесплатные для зрителей трансляции будут сокращены, то доход получит Okko, букмекерские конторы меньше заработают, меньше откатят государству, а государству придется больше доплачивать Матчу за показ нерейтинговых видов спорта.
Ну и массовый зритель, мужики в основном, будет сильно озлоблен.