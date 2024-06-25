Светлана Журова: «Нам нужно создать лигу по фигурному катанию, пусть к нам едут»

Теги Светлана Журова МОК Фигурное катание

Светлана Журова предложила создать в России лигу по фигурному катанию.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российских спортсменов.

«Кто зарабатывает деньги и коммерческие лиги обычно не прислушивались особо к тому, что Международный олимпийский комитет (МОК) говорит. И футбольные лиги не особо прислушивались, наши игроки кое-где в разных странах играют. Те же организации ММА тоже не обращали внимания.

Может, и нам стоит делать коммерческие лиги, а то США может узурпировать хоккей или баскетбол – мол, у них самые лучшие и зрелищные матчи и турниры.

Нам нужно создать лигу по фигурному катанию, пусть они к нам едут. Бокс – это тоже зрелище, это интересно, болельщики хотят видеть лучших спортсменов. И национальность здесь не играет никакой роли», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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35 комментариев
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Мем Шарикова из Собачьего сердца: «Лигу создадим - все к нам поедут»
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+33
Молодец!
Назовем это... Игры Александра Невского!
Чтоб супостаты сразу знали что мы их победим!

П.с. приедут белорусы и иран, за счет газпрома.
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+16
Смешно.
А спонсоры опять Газпром и госмонополии ?
+16
-1
+15
спортс не изменяет себе - постит высказывания всяких больных на голову людей
+13
0
+13
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Молодец! Назовем это... Игры Александра Невского! Чтоб супостаты сразу знали что мы их победим! П.с. приедут белорусы и иран, за счет газпрома.
Кто к нам с коньками придет, тот от коньков и погибнет! На том стояла и стоять будет земля русская !
+9
-1
+8
за чей счет банкет ? платить будем из бюджета? боюсь навка с плющенко и авербухом обидятся. они на эти деньги расщитывают...
+8
-1
+7
Ответ shahmur
Ибры брикс по фигурному катанию
Участвуют лучшие фигуристы Бразилии, Индии и Ирана.
Я уже офигел от мощного состава участников соревнований.
+5
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+4
Трепать языком, не мешки ворочать. Создавай лиги, только не за наш счёт. Или думаешь, бюджетные деньги не кончатся? И где тебя учили, а главное чему?
+5
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Ибры брикс по фигурному катанию
+6
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+4
С блэкджеком и Загитовой.
+4
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+3
Невероятно умная женщина
+6
-3
+3
Никто не поедет... Бриксы показали
+3
-1
+2
Всё и изощряются и изощряются! Одни Игры, вторые Игры, которые накрылись медным тазом. Теперь это...
+3
-1
+2
Ради интереса посмотрела бы цены на 7 матч финала НХЛ. В России есть такое же платежеспособное население? И это НХЛ с командами, каждый год, в которой может быть любой чемпион. А теперь представьте такую же лигу по ФК. Как это будет выглядеть, если чемпиона определяют судьи, фигуристы разные по силам с известным установленным набором компонентов на сезон, население, неспособное много тратить на спорт? Лучше бы мадам на КХЛ посмотрела, кто руководит СКА, как пытается сделать лигу монополией одной команды, и на футбол, в котором уже известен чемпион следующего сезона, потому что Зенит уже укомплектован на 2 команды, претендующих на чемпионство. Монополия и отсутствие конкуренции способствуют росту интереса и трат на КХЛ и футбол в следующем сезоне?
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я просто напомню всем, что мы содержим её все вместе сообща - и тратим на неё немалые деньги
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Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
похоже, больше надоел ты)
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Ахахаха
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Открытый чемпионат Госдумы. Журова, Кабаева, Валуев и тд. И все на коньках. Медведи в России вымрут от смеха, как мамонты от мороза.
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Такое чувство, что она не из ГД вещает, а из другого лечебного заведения, это же надо, быть так оторванным от реальности.
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Как на игры брикс?
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Фалькао к нам не поедет, йопть!
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какая умная дамочка
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Я поеду , скиньте адресок
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Ржут в комментариях над собственной страной, а над ними "фесь мир".
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Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
Смешно, что страна в... Им реально весело. Дблы.
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