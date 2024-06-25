Светлана Журова: «Нам нужно создать лигу по фигурному катанию, пусть к нам едут»

Светлана Журова предложила создать в России лигу по фигурному катанию.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российских спортсменов.

«Кто зарабатывает деньги и коммерческие лиги обычно не прислушивались особо к тому, что Международный олимпийский комитет (МОК) говорит. И футбольные лиги не особо прислушивались, наши игроки кое-где в разных странах играют. Те же организации ММА тоже не обращали внимания.

Может, и нам стоит делать коммерческие лиги, а то США может узурпировать хоккей или баскетбол – мол, у них самые лучшие и зрелищные матчи и турниры.

Нам нужно создать лигу по фигурному катанию, пусть они к нам едут. Бокс – это тоже зрелище, это интересно, болельщики хотят видеть лучших спортсменов. И национальность здесь не играет никакой роли», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.