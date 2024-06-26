Депутат Журова о Евро-2024: «Может, показывать так много матчей было необязательно, если это в ущерб Играм БРИКС. Но это качественный футбол, к которому нужно стремиться»

Теги телевидение Светлана Журова Государственная дума Евро-2024 Ставки на спорт Политика Матч ТВ Ставки на футбол деньги Игры БРИКС Футбол

Депутат Светлана Журова высказалась о показе Игр БРИКС и Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали».

«Я столько была на работе, что не могла следить за Играми БРИКС в том объеме, в котором это необходимо. Как, кстати, и футбол, потому я не могу оценить, насколько много было футбола.

В целом, соглашусь: может, показывать так много матчей было необязательно, если это было в ущерб Играм БРИКС. Но это с одной стороны.

Ведь полуфинал или финал на телевидении обязателен: это многим интересно, особенно детям. Это качественный футбол, к которому нужно стремиться. Мы же хотим вернуться в мировой футбол и демонстрировать результат.

Но здесь есть и нюансы. Экономическая составляющая – букмекерские компании. От ставок зависит, сколько денег пойдет на детский спорт. Допускаю, что с телевидением это связано. Понятно, что компании заинтересованы в том, чтобы футбол показывали в прямом эфире – даже проходные матчи.

Но баланс должны были соблюсти не в ущерб Играм БРИКС. Если футбол требует прямой трансляции, то Игры можно показать и в записи», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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22 комментария
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А можно теле рейтинг игр БРИКС и Евро сравнить? Не смотрел ни одной трансляции БРИКС и смотрел и буду смотреть максимально весь футбол
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Ебздрогыч перебирает все варианты шуток, авось одна залетит.
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Ответ Ебздрогыч
Даже если показывать синий экран, то он не нанесет ущерб играм БРИКС: то, что мертво, умереть не может
Ебздрогыч, а ты, случайно, в молодости не был чемпионом в спринтерском беге на 60 или 100 метров?
Просто, еще никогда и никого не видел с такой феноменальной стартовой реакцией
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Даже если показывать синий экран, то он не нанесет ущерб играм БРИКС: то, что мертво, умереть не может
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Как они задрали со своими фрикс-играми, вам надо - вы и смотрите это шапито🤡
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Ответ Чебурашка от Гены
Ещё и переобувается на лету, прям загляденье. То за красных, то за белых. 😁
за красно-белых ))))
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Ответ SergButt
Почему вообще депутат решает, сколько и что показывать частным компаниям?
насчёт частной компании ты ошибся... Матч ТВ это железобидонный кремлёвский ресурс
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Ответ onsigne
Ебздрогыч перебирает все варианты шуток, авось одна залетит.
Ещё и переобувается на лету, прям загляденье. То за красных, то за белых. 😁
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Ответ onsigne
Ебздрогыч перебирает все варианты шуток, авось одна залетит.
Я уже устал ему минусы ставить 🤣
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стремиться надо, а смотреть, да и вообще знать о нём - нет🤨
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господи, ну неужели они не понимают , что если каждый раз ляпать глупости, то никаких авансов добытых за спортивную карьеру может не хватить.. Нет ничего хуже бывших спортсменов, прибившихся к власти и ставших её обслугой... хотя может она просто оговорилась, имея в виду "ущербные игры БРИКС"?
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всё пытаются решить, определить, что и сколько надо показывать)
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если в стране есть реальные выборы, то и БРИКС не понадобится
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Света, вытри язык.
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Она тут пытается на двух стульях усидеть? 😊
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Эти игры БРИКС нафиг никому не укакались.
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