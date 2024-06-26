Депутат Журова о Евро-2024: «Может, показывать так много матчей было необязательно, если это в ущерб Играм БРИКС. Но это качественный футбол, к которому нужно стремиться»

Депутат Светлана Журова высказалась о показе Игр БРИКС и Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали».

«Я столько была на работе, что не могла следить за Играми БРИКС в том объеме, в котором это необходимо. Как, кстати, и футбол, потому я не могу оценить, насколько много было футбола.

В целом, соглашусь: может, показывать так много матчей было необязательно, если это было в ущерб Играм БРИКС. Но это с одной стороны.

Ведь полуфинал или финал на телевидении обязателен: это многим интересно, особенно детям. Это качественный футбол, к которому нужно стремиться. Мы же хотим вернуться в мировой футбол и демонстрировать результат.

Но здесь есть и нюансы. Экономическая составляющая – букмекерские компании. От ставок зависит, сколько денег пойдет на детский спорт. Допускаю, что с телевидением это связано. Понятно, что компании заинтересованы в том, чтобы футбол показывали в прямом эфире – даже проходные матчи.

Но баланс должны были соблюсти не в ущерб Играм БРИКС. Если футбол требует прямой трансляции, то можно показать и в записи», – сказала депутат Государственной думы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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