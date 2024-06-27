Светлана Журова: «Игры БРИКС прошли потрясающе. Спортсменам была нужна атмосфера этих Игр»
Светлана Журова назвала потрясающими Игры БРИКС в Казани.
«Игры прошли потрясающе. Казань, как всегда, справилась. Там умеют организовывать соревнования любого уровня. Они большие молодцы, и хотелось бы сказать им огромное спасибо.
Что касается спортсменов, то для них была нужна атмосфера этих Игр. Они смогли услышать гимн, увидеть болельщиков и флаги.
Для наших ребят эта поддержка очень важна», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня. Россия выиграла медальный зачет (266 золотых наград, 142 серебряных, 101 бронзовая), второй стала Беларусь (55-85-107), третьим – Китай (20-24-18).
Как иначе объяснить такую оторванность от действительности...