Светлана Журова: «Игры БРИКС прошли потрясающе. Спортсменам была нужна атмосфера этих Игр»

Теги Светлана Журова Игры БРИКС Легкая атлетика

Светлана Журова назвала потрясающими Игры БРИКС в Казани.

«Игры прошли потрясающе. Казань, как всегда, справилась. Там умеют организовывать соревнования любого уровня. Они большие молодцы, и хотелось бы сказать им огромное спасибо.

Что касается спортсменов, то для них была нужна атмосфера этих Игр. Они смогли услышать гимн, увидеть болельщиков и флаги.

Для наших ребят эта поддержка очень важна», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня. Россия выиграла медальный зачет (266 золотых наград, 142 серебряных, 101 бронзовая), второй стала Беларусь (55-85-107), третьим – Китай (20-24-18).

Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?

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8 комментариев
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Особенно синхронист Александр Мальцев прочувствовал атмосферу
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Живя не в центре Казани вообще не было ощущения ,что что-то там "грандиозное " проходит.Ни одного упоминания на улицах об этом
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Главное, чтобы верховному понравилось, все остальное абсолютно не важно
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Спортсменам нужны настоящие международные соревнования с сильнейшими.
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Каким спортсменам, далекая от народа депутат? Тем, кто с нашим синхронистом соревновался? ПОЗОР и ЦИРК
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Когда Журову успели высадить на обратную сторону Луны?
Как иначе объяснить такую оторванность от действительности...
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Мы все видели, как прошли ваши игры. Литовский спортсмен подтвердит
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