Светлана Журова: «Игры БРИКС прошли потрясающе. Спортсменам была нужна атмосфера этих Игр»

Светлана Журова назвала потрясающими Игры БРИКС в Казани.

«Игры прошли потрясающе. Казань, как всегда, справилась. Там умеют организовывать соревнования любого уровня. Они большие молодцы, и хотелось бы сказать им огромное спасибо.

Что касается спортсменов, то для них была нужна атмосфера этих Игр. Они смогли услышать гимн, увидеть болельщиков и флаги.

Для наших ребят эта поддержка очень важна», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня. Россия выиграла медальный зачет (266 золотых наград, 142 серебряных, 101 бронзовая), второй стала Беларусь (55-85-107), третьим – Китай (20-24-18).

Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?