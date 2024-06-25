Журова о неупоминании россиян в статье ИИХФ: «Европа неправильно считывает посыл из Америки. Американцы ничего не запрещают, Овечкин входит в Putin Team, спокойно играет в НХЛ, его уважают»

Теги ИИХФ Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Светлана Журова Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Политика Матч ТВ Хоккей

Светлана Журова высказалась о статье ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

«Может, это конкретный человек, писавший статью, не любит россиян и таким образом выразил свою позицию. Возможно, там и нет политики, чисто человеческий фактор.

В любом случае осадок останется, но все знают, кто выиграл Кубок Стэнли.

Мне кажется, что Европа неправильно считывает посыл из Америки. Сами американцы ничего не запрещают, даже Саша Овечкин входит в команду президента России Putin Team, спокойно играет в НХЛ и его все уважают», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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19 комментариев
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путинтим не существует с марта 2022 года, сайт отключен, соцсети заброшены, а Овечкин поздравляет ветеранов войск США.
проспись, мадам
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У каждого депутата есть человек, который круглые сутки прокачивает прессу со всего мира? Уверен, что Журова не в состоянии сделать это самостоятельно. Но при этом в курсе всех дел, кроме своей работы.
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+8
За Putin Team Овечкина как раз большинство и не уважает
+11
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Ответ Ебздрогыч
Почитал я статью на ИИХФ. https://www.iihf.com/en/news/61852/panthers_win_first_stanley_cup Вполне обычная, рассказывается про исход серии, последний матч, Баркова и Макдэвида, тренера Мориса, который так долго шел к кубку, лучших бомбардиров турнира, о тех, кто может войти в Золотой клуб. Нормальная статья. Но нашим альтернативно одаренным депутатам и ветеранам везде мерещится русофобия! Причем, я уверен, никто из них эту статью даже не открывал!
Дада, Барков, Райнхарт, Луостинен, Макдэвид, Морис... и ни слова о Бобровском.
Просто совпадение, никакой русофобии)))
+10
-6
+4
Ответ deligy
путинтим не существует с марта 2022 года, сайт отключен, соцсети заброшены, а Овечкин поздравляет ветеранов войск США. проспись, мадам
Так он уже получил гражданство своей новой Родины ?
+4
0
+4
Отмените этого автора желтухи , которая накидывает на вентилятор ,какое позорище , постоянные провокации выкладывать .
+4
-2
+2
Ответ jqzn88xn6n
Европа все делает все правильно и считывает по указке своего ХОЗЯИНА. Вообще не стоит этой огласки. Мы втопчем всех русофобов. Нам очень сильно завидуют!🇷🇺
Жаль не могу минус поставить.
+7
-5
+2
Ответ Александр Устинов
Жаль не могу минус поставить.
А я могу
+4
-2
+2
Ответ umchick
Так если Россия временно исключена из иихф, то зачем упоминать представителей этой страны
Какая-то поломанная логика, но ладно, примем ее. Тогда с какой стати они вообще разместили эту статью на своем сайте? Ведь НХЛ никакого отношения к ИИХФ не имеет.
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Ответ Sarumian
Так он уже получил гражданство своей новой Родины ?
Давно вроде
+2
0
+2
Ответ drugoon
Кто-то вообще читал статью? (Журова-то понятно). Автор перечислил тренера, капитана, рекордсменов и лидеров по различным показателям (включая Перри с 4 финалами за 5 лет😀). Единственный абзац, к которому можно придраться хоть как-то - про количество финнов (4) в команде-победителе кубке Стэнли. Ну так Финляндия действующий член ИИХФ. Это же не российские спортивные сайты,, которые передачи россиян жирным шрифтом выделяют.
Лидеров говорите перечислил? Ну да ну да, Бобровский конечно просто в воротах постоял, да пробежал, шайба в него сама попадала. По показателям? Тут сами написали, вся чухонь перечислена почему то. Автор статьи обиженный идиот и отмечать это нужно.
+2
-1
+1
Кто-то вообще читал статью? (Журова-то понятно). Автор перечислил тренера, капитана, рекордсменов и лидеров по различным показателям (включая Перри с 4 финалами за 5 лет😀). Единственный абзац, к которому можно придраться хоть как-то - про количество финнов (4) в команде-победителе кубке Стэнли. Ну так Финляндия действующий член ИИХФ.

Это же не российские спортивные сайты,, которые передачи россиян жирным шрифтом выделяют.
+3
-3
0
Может быть это говорит о том, что они не полностью подчиняются Америке и их ненависть к нам реальна?
0
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