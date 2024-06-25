Журова о неупоминании россиян в статье ИИХФ: «Европа неправильно считывает посыл из Америки. Американцы ничего не запрещают, Овечкин входит в Putin Team, спокойно играет в НХЛ, его уважают»

Светлана Журова высказалась о статье ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

«Может, это конкретный человек, писавший статью, не любит россиян и таким образом выразил свою позицию. Возможно, там и нет политики, чисто человеческий фактор.

В любом случае осадок останется, но все знают, кто выиграл Кубок Стэнли.

Мне кажется, что Европа неправильно считывает посыл из Америки. Сами американцы ничего не запрещают, даже Саша Овечкин входит в команду президента России Putin Team, спокойно играет в НХЛ и его все уважают», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.