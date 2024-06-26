Гендиректор «Спартака»: «Бурной трансферной кампании не будет – 1-2 точечных приобретения на позиции, которые тренер обозначил как приоритетные»
«Спартак» подпишет 1-2 футболистов во время летнего трансферного окна.
Об этом рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
– Насколько масштабной будет трансферная кампания – она будет похожа на то, что было летом прошлого года, когда было много трансферов?
– Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть четкая задача – брать тех, кто усилит состав.
Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут.
– То есть это одна-две позиции.
– Да.
– Была информация о том, что тренер хотел бы во вратарскую бригаду опытного голкипера. И болельщики обсуждают кандидатуру Сослана Джанаева. Что здесь правда?
– Действительно, было пожелание от Деяна [Станковича] найти опытного вратаря, который бы был не только в резерве, но и помогал в тренировочном процессе.
Но для нас это не приоритет номер один в трансферных планах. Поэтому определенная работа ведется, но на данный момент игрок не подписан, – сказал Малышев.
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Отсюда ставка на победу в каждом конкретном матче. Без дурацких рассуждений о чемпионстве и так далее. Если всё сложится - можно претендовать на медали по итогам сезона.
Главная проблема Спартака это бесконечный хайп вокруг. А нужно отталкиваться от того, что есть и просто 100% выкладываться в каждом конкретном матче.
В команде нужно минимум 3 усиления для высоких задач:
1. Атакующий центральный полузащитник.
2. Левый вингер.
3. Опорный полузащитник.
Ну если высоких целей нет, то в целом можно вообще никого не брать.