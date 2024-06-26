Гендиректор «Спартака»: «Бурной трансферной кампании не будет – 1-2 точечных приобретения на позиции, которые тренер обозначил как приоритетные»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Малышев Футбол

«Спартак» подпишет 1-2 футболистов во время летнего трансферного окна.

Об этом рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

– Насколько масштабной будет трансферная кампания – она будет похожа на то, что было летом прошлого года, когда было много трансферов?

– Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть четкая задача – брать тех, кто усилит состав.

Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут.

– То есть это одна-две позиции.

– Да.

– Была информация о том, что тренер хотел бы во вратарскую бригаду опытного голкипера. И болельщики обсуждают кандидатуру Сослана Джанаева. Что здесь правда?

– Действительно, было пожелание от Деяна [Станковича] найти опытного вратаря, который бы был не только в резерве, но и помогал в тренировочном процессе.

Но для нас это не приоритет номер один в трансферных планах. Поэтому определенная работа ведется, но на данный момент игрок не подписан, – сказал Малышев.

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33 комментария
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Ну значит и борьбы за чемпионство не будет ))
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Если отключить эмоции, что очень часто бывает полезным, Малышев задаёт реалистичную картину мира. А она состоит в том, что: а) на длинной дистанции Зенит чемпионат может проиграть только сам себе (как почти случилось в этом году); б) Лукойл не собирается тратить на команду "миллион миллионов", чтобы навязывать борьбу Питеру с точки зрения зарплатной ведомости.

Отсюда ставка на победу в каждом конкретном матче. Без дурацких рассуждений о чемпионстве и так далее. Если всё сложится - можно претендовать на медали по итогам сезона.

Главная проблема Спартака это бесконечный хайп вокруг. А нужно отталкиваться от того, что есть и просто 100% выкладываться в каждом конкретном матче.
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целей нет, усилений собственно говоря тоже, логично со стороны очкарика - свадебного генерала. Вопрос только один как Станкович подписался на все это, ведь в случае провала, что скорее всего будет очень вероятно, нефтяные мошенники свалят все на него сразу же, ведь у него все неплохо было в Венгрии, странно что сорвался в авантюру.
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Как же он меня бесит, эт прям край. Точечные усиления?) У тебя практически весь костяк из паспортистов на вынос. Нет опорника. Леги тоже явно классом не блещут. Единственная надежда на прогресс Угальде, Тавареша и Дуарте.
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Ответ Алексей Спартаковский
целей нет, усилений собственно говоря тоже, логично со стороны очкарика - свадебного генерала. Вопрос только один как Станкович подписался на все это, ведь в случае провала, что скорее всего будет очень вероятно, нефтяные мошенники свалят все на него сразу же, ведь у него все неплохо было в Венгрии, странно что сорвался в авантюру.
Высокооплачиваемую авантюру
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Ответ Юрий Кечко
Ну значит и борьбы за чемпионство не будет ))
И хрен с ней, главное выйти из кризиса с постоянной сменой тренеров и создать играющий костяк. А потом уже усиливаться для чемпионства
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Ответ MrFrost
Как же он меня бесит, эт прям край. Точечные усиления?) У тебя практически весь костяк из паспортистов на вынос. Нет опорника. Леги тоже явно классом не блещут. Единственная надежда на прогресс Угальде, Тавареша и Дуарте.
Бабич с Дуарте хорошая пара ЦЗ, к Таварешу и Угальде добавить пару хороших игроков в центр поля и было бы не так плохо как кажется
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Дуойка вам!)
В команде нужно минимум 3 усиления для высоких задач:
1. Атакующий центральный полузащитник.
2. Левый вингер.
3. Опорный полузащитник.
Ну если высоких целей нет, то в целом можно вообще никого не брать.
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Ответ MrFrost
Как же он меня бесит, эт прям край. Точечные усиления?) У тебя практически весь костяк из паспортистов на вынос. Нет опорника. Леги тоже явно классом не блещут. Единственная надежда на прогресс Угальде, Тавареша и Дуарте.
Кто конкретно из паспортистов "на вынос" и кем бы ты заменил, дружище?
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Ответ DoDidDone
В том-то и дело, что Лукойл может и кажется хочет потратить миллион миллионов на результат, но не умеет это делать. Не считая Бабича и Бонгонды (плюс с Угальде пока непонятно), все трансферы либо не усиливали команду, либо вообще делали её слабее. И теперь опять надо чистку делать.
Дело не в Лукойле, ибо руководству крупнейшей нефтяной компании не хватит времени и понимания, кто именно может усилить состав, а кто кот в мешке. Лукойл даёт деньги на покупку игрока, а его «нужность» обосновывают спортивный директор и главный тренер. Проблема не в неумении Лукойла, а в персонале, который отвечает за результат. Кстати, решение о точечном усилении в летнее ТО, вполне адекватно. 1-2 позиции - это адекватное решение. Если Станкович сможет убедить руководство, что он тот тренер, который может дать результат, то зимой он будет вправе озвучить свои хотелки и Лукойл раскошелится с чистой совестью.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Какой провал если задача не поставлена.С таким составом даже я не провалюсь. 10 места и ниже занимали состав был на много хуже.Просто нет задачи 1 место занять.Всё остальное не так важно.Я думаю через 1-2 года поставят задачу.
Что значит через год-два? ну если для тебя 5 места не провал, то ок. Любой амбициозный клуб ставит задачу на сезон, тем более такой как Спартак, просто в данном случае в клубе находятся абсолютные пофигисты и враги, там нет ни одно болельщика команды, отсюда все проблемы,
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Ответ Алексей Спартаковский
целей нет, усилений собственно говоря тоже, логично со стороны очкарика - свадебного генерала. Вопрос только один как Станкович подписался на все это, ведь в случае провала, что скорее всего будет очень вероятно, нефтяные мошенники свалят все на него сразу же, ведь у него все неплохо было в Венгрии, странно что сорвался в авантюру.
Какой провал если задача не поставлена.С таким составом даже я не провалюсь. 10 места и ниже занимали состав был на много хуже.Просто нет задачи 1 место занять.Всё остальное не так важно.Я думаю через 1-2 года поставят задачу.
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Ответ Caniball
Дуойка вам!) В команде нужно минимум 3 усиления для высоких задач: 1. Атакующий центральный полузащитник. 2. Левый вингер. 3. Опорный полузащитник. Ну если высоких целей нет, то в целом можно вообще никого не брать.
Для начало пусть купят забивного полузащитника. Нападающего для конкуренции купили.А там будет видно.
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Если Промес вернётся, двух игроков может хватить.
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Рябчук,Угальде и особенно Дуарте это намного сильнее тех кто на этих позициях играет. Малышев не врёт.
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Приехали. С набором "Умяровых" только в чемпионате водокачки выступать.
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Разумная умеренность или Золотой середина ? ))
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Опытный вратарь - это 35+? Вообще-то, Максименко, а тем более, Селихов, уже давно не юноши. У Спартака есть проблемные позиции, но точно не вратарская.
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Там не 1-2 трансфера надо, а 5-6 игрок которые действительно будут делать разницу, а с таким составом что сейчас, не каких успехов не добьёшься, и потом опять будут на тренера все стрелки переводить, не будет результате, тут не на тренера а с руководством надо будет спрашивать, почему транферная политика прошла летом безобразно
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кароче,все туфта
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