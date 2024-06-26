Гендиректор «Спартака»: «Бурной трансферной кампании не будет – 1-2 точечных приобретения на позиции, которые тренер обозначил как приоритетные»

«Спартак» подпишет 1-2 футболистов во время летнего трансферного окна.

Об этом рассказал генеральный директор « » .

– Насколько масштабной будет трансферная кампания – она будет похожа на то, что было летом прошлого года, когда было много трансферов?

– Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть четкая задача – брать тех, кто усилит состав.

Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут.

– То есть это одна-две позиции.

– Да.

– Была информация о том, что тренер хотел бы во вратарскую бригаду опытного голкипера. И болельщики обсуждают кандидатуру Сослана Джанаева. Что здесь правда?

– Действительно, было пожелание от [Станковича] найти опытного вратаря, который бы был не только в резерве, но и помогал в тренировочном процессе.

Но для нас это не приоритет номер один в трансферных планах. Поэтому определенная работа ведется, но на данный момент игрок не подписан, – сказал Малышев.

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