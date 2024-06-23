«Спартаку» предложили приобрести вингера «Крыльев» Гарре. Игрок хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)
«Спартаку» предложили приобрести вингера «Крыльев» Бенхамина Гарре.
При этом переход 23-летнего аргентинца в московский клуб маловероятен, так как у красно-белых есть более приоритетные варианты на позицию левого вингера, сообщает Metaratings.
Сам же Гарре рассчитывает продолжить карьеру в Европе.
В прошлом сезоне футболист провел за самарцев 25 матчей и набрал 12 (9+3) очков по системе «гол + пас».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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к слову не все так плохо, вроде ходят слухи что могут вернуться и Зиньковский (аренда), Сергеев (как трансфер) и Коваленко (аренда) - это троица бы явно нам снова помогла