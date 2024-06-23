«Спартаку» предложили приобрести вингера «Крыльев» Гарре. Игрок хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Бенхамин Гарре Футбол

«Спартаку» предложили приобрести вингера «Крыльев» Бенхамина Гарре.

При этом переход 23-летнего аргентинца в московский клуб маловероятен, так как у красно-белых есть более приоритетные варианты на позицию левого вингера, сообщает Metaratings.

Сам же Гарре рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

В прошлом сезоне футболист провел за самарцев 25 матчей и набрал 12 (9+3) очков по системе «гол + пас». 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. 

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43 комментария
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Ответ green-white-blue
Ну что, друзья, снова борьба за выживание. Ничего удивительного, в принципе
ну Гарре уже во второй половине сезона практически показал что на него рассчитывать не стоит, так что эта потеря была на 100% ожидаема...
к слову не все так плохо, вроде ходят слухи что могут вернуться и Зиньковский (аренда), Сергеев (как трансфер) и Коваленко (аренда) - это троица бы явно нам снова помогла
+26
-1
+25
Ну что, друзья, снова борьба за выживание. Ничего удивительного, в принципе
+30
-6
+24
Ответ Зелёный гопник
Зачем переходить к прямому конкуренту за 8-ое место?
Спартак больше чем за 10 лет один раз опустился ниже 7 места. Какой-то чудак хотящий собрать плюсы….
+34
-17
+17
Ответ Тюменский медвежонок
ну Гарре уже во второй половине сезона практически показал что на него рассчитывать не стоит, так что эта потеря была на 100% ожидаема... к слову не все так плохо, вроде ходят слухи что могут вернуться и Зиньковский (аренда), Сергеев (как трансфер) и Коваленко (аренда) - это троица бы явно нам снова помогла
Если хотя бы два из трех вернутся - все потери будут компенсированы. Хотелось бы точно Сергеева - в прошлом году дико не хватало нормального нападающего, аж Рахмановича пришлось в напы прописать
+8
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+8
Ответ Константин Эсперов
А чё , Краснодар уже не хочет его подписывать ?
Его агент заявил , что он ( агент ) и сам Гарре , туда , в Краснодар - не поедут …
+5
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+5
Ответ Ganibale
Спартак больше чем за 10 лет один раз опустился ниже 7 места. Какой-то чудак хотящий собрать плюсы….
5 место было, 7 было, 10 было) это я не считаю непопадания в топ-3) это топ-клуб что ли?)))
+12
-8
+4
Ответ Си Эм Панк
Ну Спартак это тоже Европа))
И борщ европейский)
+5
-1
+4
Ответ Си Эм Панк
Ну Спартак это тоже Европа))
Самара тоже Европа
+4
-1
+3
Ответ Игорь М.
5 место было, 7 было, 10 было) это я не считаю непопадания в топ-3) это топ-клуб что ли?)))
В рпл топы те, кто бабки платит, на место в таблице пофиг.
+3
-1
+2
Зачем переходить к прямому конкуренту за 8-ое место?
+29
-27
+2
Самара больше не в Европе?
+2
0
+2
Ну Спартак это тоже Европа))
+3
-2
+1
Ответ Alex_Prinz
Все понятно теперь с этим трансфером) Видимо Гарре хочет уйти, а Краснодар хотел этого игрока, но Крылья загнули высокую цену и быки вышли из переговоров, а желание Гарре уйти никуда не делось, вот и теперь предлагают его всей 5ке чтобы заработать, если все откажутся - начнут снижать ценник. Писали про 8 лямов, но это прям сильно много за него
Это нормальная цена за него, игрок хороший, полезный. Жаль, что в Самаре его не удастся удержать, хотя он сам говорил, что из России только в Европу. А так, все они говорят подобное, в итоге все равно оказываются в Москве или Питере.
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Ответ Тюменский медвежонок
ну Гарре уже во второй половине сезона практически показал что на него рассчитывать не стоит, так что эта потеря была на 100% ожидаема... к слову не все так плохо, вроде ходят слухи что могут вернуться и Зиньковский (аренда), Сергеев (как трансфер) и Коваленко (аренда) - это троица бы явно нам снова помогла
Сергеев в РЖД, как часть сделки по Глущенкову. А что Гаре прям хороший игрок? Из немногих матчей с его участием, сделал вывод, что это так себе игрок с большим уклоном на индивидуальные действия.
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Ответ Тюменский медвежонок
ну Гарре уже во второй половине сезона практически показал что на него рассчитывать не стоит, так что эта потеря была на 100% ожидаема... к слову не все так плохо, вроде ходят слухи что могут вернуться и Зиньковский (аренда), Сергеев (как трансфер) и Коваленко (аренда) - это троица бы явно нам снова помогла
Гениальные трансферы. Цаллагова ещё вернуть
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Болельщики уже смирились что он в конце сезона собирался уйти, так что если и обмен, то только на Зиньковского с доплатой Спартака.
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Обменять на Умярова с доплатой
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Спартаку надо покупать его точно! Обмен на Зиньковский+Умяров! Оба клуба будут в выигрыше от такого трансфера, но отдавать 8 лямов(цену на трансфермаркете) это будет слишком дорого. По-любому надо обмен с доплатой.
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А чё , Краснодар уже не хочет его подписывать ?
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Ответ TheCasper13
Спартак еще не одному журналюге подкинет работенку этим летом.
Не Спартак предложил Крыльям, а Спартаку предложили Гарре. Тот кто предложил, тот и подкинул работёнку журналюге
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а про Поттера не написали ещё в комментах!?!!
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Так у нас уже есть левый бегунок, причем свой, доморощенный!!!!
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Ответ Промах Мораты
Гениальные трансферы. Цаллагова ещё вернуть
Пошкуса и Бобра)))
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Какие ещё более приоритетные вам надо? Гарре хорош. Ещё и носом крутят...)
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Спартак ещё не всех скупил в КС? Надо торопиться, а то трудно будет бороться с КС за место в переходных играх!
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Если он хочет в Европу,то зачем агент предлагает его клубам РПЛ?
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Ответ Игорь М.
5 место было, 7 было, 10 было) это я не считаю непопадания в топ-3) это топ-клуб что ли?)))
Нам плевать, что ты считаешь. Из грязи вышли, в грязь и уйдете. )))
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Ответ Spartakus1984
Если он хочет в Европу,то зачем агент предлагает его клубам РПЛ?
Ну на то он и агент, чтобы иметь запасной вариант в виде РПЛ!🤫
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Ответ Сергей Жарковский
Ну на то он и агент, чтобы иметь запасной вариант в виде РПЛ!🤫
Я о том,что в этой новости видны противоречия.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Спартаку надо покупать его точно! Обмен на Зиньковский+Умяров! Оба клуба будут в выигрыше от такого трансфера, но отдавать 8 лямов(цену на трансфермаркете) это будет слишком дорого. По-любому надо обмен с доплатой.
Не. Зину можно оставить, может еще вернется. Умяров достал, корвалолщик-обрезатор-косячник. А так да, Гарре - адаптированный и стабильный лег.
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