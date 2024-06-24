«Спартак», «Динамо» и «Краснодар» интересуются защитником «Локо» Сильяновым

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Александр Сильянов Футбол

Александр Сильянов интересен трем клубам Мир РПЛ.

По информации Sport24, на защитника «Локомотива» претендуют «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». 

Контракт 23-летнего игрока с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне РПЛ Сильянов провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В итоге купит Зенит
+40
-9
+31
Был такой ФК Локомотив, что от него останется к началу сезона? Прямо тотальный отток игроков.
+23
-1
+22
Что то Локомотив растаскивают
+13
0
+13
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Был такой ФК Локомотив, что от него останется к началу сезона? Прямо тотальный отток игроков.
Это уже ФК Ред Булл Москва. По конспектам Ральфа Рангника продаем лидеров и лучших футболистов, на их место покупаем молодежь, развиваем ее и снова продаем.
+10
0
+10
Ответ sebastian1410
Это уже ФК Ред Булл Москва. По конспектам Ральфа Рангника продаем лидеров и лучших футболистов, на их место покупаем молодежь, развиваем ее и снова продаем.
Молодых перспективных 27-летних Воробьевых.
+10
-1
+9
Кто последний в Локомотиве, свет там выключите
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Черепнин
да забирайте. У нас таких ещё много. Нам в серёдочке таблицы хорошие футболёры не нужны
Горькая самоирония... Моё сочувствие преданным болелам Локомотива!
+3
0
+3
Карачун локомотиву похоже....
+4
-1
+3
Распродажа Локо продолжается
+2
0
+2
Локо решила всех продать а в место игроков в состав брать рабочих РЖД
+2
0
+2
Ну правый защитник, Динамо нужен.
+2
0
+2
да забирайте. У нас таких ещё много. Нам в серёдочке таблицы хорошие футболёры не нужны
+3
-1
+2
Ответ Локомотивище
Молодых перспективных 27-летних Воробьевых.
И 30-летних Тимофеевых
+1
0
+1
Ответ Локомотивище
Молодых перспективных 27-летних Воробьевых.
27 лет это еще молодой и перспективный российский футболист. моложе почти на 10 лет, чем предыдущий нападающий Локомотива Дзюба
+1
0
+1
Надо продавать. В пердив так в пердив.
Тем более отступные, наверно, 10к рублей. В нашем стиле.
+2
-1
+1
Локо решил за стыки бороться в следующем сезоне?
+2
-1
+1
Локомотив разбирают потихоньку.
+1
0
+1
Спартаку нападающий нужен а не защитник (причём забивающий)
+1
0
+1
Ответ Доктор Щульц
В итоге купит Зенит
Это точно писец
+6
-5
+1
Ответ Алимхан Хангазиев
Спартаку нападающий нужен а не защитник (причём забивающий)
Так покупают лучшего бомбардира Бетиса
0
0
0
Ответ verhowen
Ну правый защитник, Динамо нужен.
Привет, Сергей! Так у нас вроде справа еще и Бессмертный есть, он молодой чего его не наигрывать? Вот Скопинцеву слева сменщик нужен. Майсторович если в этом сезоне не разыграется, то у нас опять проблемы в центре будут. Вратарей я так понял продавать не будут что ли? Читал что Кудравца в аренду хотят отдать.
0
0
0
Ответ Камо Мелкумян
А как же питерский газ мяс.Они же за принцип готовы купить всех кем интересуется Спартак
Зенит готов купить всех, кем интересуется Спартак? У вас все еще остается необоснованная ничем мания величия. Думаю в руководстве Зенита половина людей уже не помнит, что такое Спартак. Краснодар - понятно, Динамо, Локо -понятно, а кто такой Спартак, а да вспомнили, это команда уровня Рубина и Ахмата.
0
0
0
Ответ Zenith forever
Зенит готов купить всех, кем интересуется Спартак? У вас все еще остается необоснованная ничем мания величия. Думаю в руководстве Зенита половина людей уже не помнит, что такое Спартак. Краснодар - понятно, Динамо, Локо -понятно, а кто такой Спартак, а да вспомнили, это команда уровня Рубина и Ахмата.
Да хоть вес рпл с ФНЛ раскупают , все равно в Лч никто их не замечает .Ну кроме всяких Виктории Плзень или Албанских Сутеска 😂
0
0
0
Ответ sergey.adamovich4@mail.ru
Спартак купит
А нам он нужен?
0
0
0
Ответ Доктор Щульц
В итоге купит Зенит
Достал этот Питер скоро всех нормальных игроков со всех комад купить
+5
-5
0
Уже не смешно
0
0
0
Ох уж эти слухи))))
Лишь бы написать что-нибудь в межсезонье)
0
0
0
ну тут хоть кое-какое разнообразие, не один спартак хочет купить, а то пишут что спартак хочет всех купить
0
0
0
Ну это точно не нужен,то что в сборную вызывается,это не о чём не говорит, он нулевой.Карпин кого не попало прёт в сборную.
0
0
0
Игрок должен выбрать, на какой из трёх лавок состариться. Клубам он не нужен: скупают все что шевелится, лишь бы не достался Зениту.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий