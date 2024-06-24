«Спартак», «Динамо» и «Краснодар» интересуются защитником «Локо» Сильяновым

Александр Сильянов интересен трем клубам Мир РПЛ.

По информации Sport24, на защитника « » претендуют « », « » и « ».

Контракт 23-летнего игрока с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне РПЛ Сильянов провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.

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