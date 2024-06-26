Гендиректор «Спартака»: «Горшкова решили не приобретать. Виллиан Жозе – в шорт-листе, Хименес – дым без огня»
Гендиректор «Спартака» подтвердил интерес к Виллиану Жозе и Юрию Горшкову.
Защитник «Крыльев» Горшков недавно стал футболистом «Зенита». Об интересе красно-белых к форварду «Бетиса» сообщали на днях.
– Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может все сорваться, поменяться.
Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша – так же, как и еще ряд футболистов. Все остальное – неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.
– Тема по мексиканскому форварду Хименесу из «Фейеноорда» – дым без огня или правда, то есть вариант с шорт-листом?
– Это дым без огня.
– Как обстояла ситуация с Горшковым, который в итоге ушел в «Зенит»? Это клиент Павла Андреева, и есть версия о том, что через интерес «Спартака» игроку подняли условия контракта, а также агентские выплаты. Вторая версия истории: «Спартак» слишком долго думал над решением. Что на самом деле?
– Не хочу комментировать переговоры. Это не имеет смысла. Но думаю, что не нужно усложнять и искать интригу.
Мы на Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать.
– То есть это решение «Спартака».
– Да, – сказал Олег Малышев.
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Как-то так? 😎
Ну и Биги как обычно, с другими он дерзкий такой, а тут прямо язык между булок засунул
Что тут удивительного? Смысл ввязываться в торги с Зенитом
Как -то уже торговались за Набиуллина. Результат все мы знаем.
5 млн трансфер, лавка, затем Сочи.
Рябчук - обычный бегунок, в Олимпе он играл только потому, что других ЛЗ в команде не наблюдалось - был там ещё полумёртвый Марсело, но он после Реала никакой приехал. При первом же удобном случае Рябчука в Спартак и толкнули за 6 лямов, подписав вместо него Ортегу с Ричардсом.