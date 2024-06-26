Гендиректор «Спартака»: «Горшкова решили не приобретать. Виллиан Жозе – в шорт-листе, Хименес – дым без огня»

Теги Спартак Зенит высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе Юрий Горшков Сантьяго Хименес Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» подтвердил интерес к Виллиану Жозе и Юрию Горшкову.

Защитник «Крыльев» Горшков недавно стал футболистом «Зенита». Об интересе красно-белых к форварду «Бетиса» сообщали на днях.

– Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может все сорваться, поменяться.

Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша – так же, как и еще ряд футболистов. Все остальное – неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.

Тема по мексиканскому форварду Хименесу из «Фейеноорда» – дым без огня или правда, то есть вариант с шорт-листом?

– Это дым без огня.

– Как обстояла ситуация с Горшковым, который в итоге ушел в «Зенит»? Это клиент Павла Андреева, и есть версия о том, что через интерес «Спартака» игроку подняли условия контракта, а также агентские выплаты. Вторая версия истории: «Спартак» слишком долго думал над решением. Что на самом деле?

– Не хочу комментировать переговоры. Это не имеет смысла. Но думаю, что не нужно усложнять и искать интригу.

Мы на Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать.

– То есть это решение «Спартака».

– Да, – сказал Олег Малышев.

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23 комментария
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– Алло, Горшков? Мы тебя решили не приобретать! Всё, некогда разговаривать, пока!

Как-то так? 😎
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Про Хименеса смешно конечно читать

Ну и Биги как обычно, с другими он дерзкий такой, а тут прямо язык между булок засунул
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После того как его подписал Зенит Спартак решил его не приобретать?
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Ответ ApXuMaHqPuT
Никого они приобретать не будут - всех толковых паспортистов скупает Зенит, а Спартаку как обычно впарят в Европе очередной неликвид вроде Балды или Рябчука, с которыми он займёт в итоге 3-5 место🤨
Рябчук в Олимпиакосе был основной защитник,играл отлично.Перешел в Спартак уже не ликвид.Рохо был игроком сборной Аргентины перешел в Спартак,и в комментариях начали писать не ликвид,ушкл из Спартака вышел в финал чм 2014 и играл в МЮ,та же история с Штранцлем,Парехой и тд.Может проблема в организации игры в клубе,а не в игроке.Подумайте на досуге,если есть чем)
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Для понимания ситуации хотелось бы конечно знать какую сумму предлагали клубы игроку , а так все эти разговоры в пустоту .
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Ответ Алексей Филиппов
Про Хименеса смешно конечно читать Ну и Биги как обычно, с другими он дерзкий такой, а тут прямо язык между булок засунул
а вы о ком подумали, товарищ Берия?
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Ответ Вильям Посторонним
Виллиан Жозе - большой, тяжелый, старый. Неплохо провел последний сезон. Но что если действительно "последний"? Предпоследний сзон наоборот - очень плохо. Продать его потом уже точно не выйдет. Такого если брать - только свободным агентом на невысокую зарплату.
Такой тяжелый и старый что стал лучшим бомбардиром и ассистентом в Бетисе.
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Не, так каши не сваришь! А как же, увели игрока из под носа?)
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Было бы не плохо иметь опытного Жозе в пару к молодому Угальде.
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Когда же появится хороший,настоящий, понимающий в футболе хозяин,типа Галицкого,а не эти идиоты? Какая то карма в лице этих идиотов - управленцев.
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Получается если Андрееву помогли заработать на Зените, значит стоит ждать ответной услуги, может он расстарается наконец для Спартака?
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Ответ CoMoBo3
– Алло, Горшков? Мы тебя решили не приобретать! Всё, некогда разговаривать, пока! Как-то так? 😎
связались с Андреевым , узнали агентские и отказались
Что тут удивительного? Смысл ввязываться в торги с Зенитом
Как -то уже торговались за Набиуллина. Результат все мы знаем.
5 млн трансфер, лавка, затем Сочи.
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Ответ lovec23
Для понимания ситуации хотелось бы конечно знать какую сумму предлагали клубы игроку , а так все эти разговоры в пустоту .
Само собой никто этого не скажет. Очень редко клубы напрямую раскрывают такую информацию.
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Ответ Ildar Izmailov
Рябчук в Олимпиакосе был основной защитник,играл отлично.Перешел в Спартак уже не ликвид.Рохо был игроком сборной Аргентины перешел в Спартак,и в комментариях начали писать не ликвид,ушкл из Спартака вышел в финал чм 2014 и играл в МЮ,та же история с Штранцлем,Парехой и тд.Может проблема в организации игры в клубе,а не в игроке.Подумайте на досуге,если есть чем)
Ну ты мне ещё будешь про Олимпиакос рассказывать🤡
Рябчук - обычный бегунок, в Олимпе он играл только потому, что других ЛЗ в команде не наблюдалось - был там ещё полумёртвый Марсело, но он после Реала никакой приехал. При первом же удобном случае Рябчука в Спартак и толкнули за 6 лямов, подписав вместо него Ортегу с Ричардсом.
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Ответ Александр Воронин
Не удивлюсь, что интерес к Горшкову и правда был отвлекающим маневром. Трансферный бюджет Зенита конечно огромный, но таки конечный и не бездонный. Очень похоже на то, что Спартак выжидает, пока он поиссякнет, что бы наконец заняться своими трансферами. А иначе любой интересный вариант Газпром тут же будет перехватывать, перебивая деньгами.
Перехватывать у Спартака Тилов и Кралов - верный путь в первый дивизион.
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Ответ Owen_the_Simple
Перехватывать у Спартака Тилов и Кралов - верный путь в первый дивизион.
хорошо что не перехватили у вас Краневиттеров,Маммана,Ригони
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