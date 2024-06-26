Гендиректор «Спартака»: «Горшкова решили не приобретать. Виллиан Жозе – в шорт-листе, Хименес – дым без огня»

Гендиректор «Спартака» подтвердил интерес к Виллиану Жозе и Юрию Горшкову.

Защитник «Крыльев» Горшков недавно стал футболистом « ». Об интересе красно-белых к форварду « » сообщали на днях.

– Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может все сорваться, поменяться.

Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша – так же, как и еще ряд футболистов. Все остальное – неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.

– Тема по мексиканскому форварду из «Фейеноорда» – дым без огня или правда, то есть вариант с шорт-листом?

– Это дым без огня.

– Как обстояла ситуация с Горшковым, который в итоге ушел в «Зенит»? Это клиент Павла Андреева, и есть версия о том, что через интерес «Спартака» игроку подняли условия контракта, а также агентские выплаты. Вторая версия истории: « » слишком долго думал над решением. Что на самом деле?

– Не хочу комментировать переговоры. Это не имеет смысла. Но думаю, что не нужно усложнять и искать интригу.

Мы на смотрели, но приняли решение не приобретать.

– То есть это решение «Спартака».

– Да, – сказал Олег Малышев.

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