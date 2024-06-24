Пирес о словах Мбаппе о выборах во Франции: «Люди сражались и умирали за демократию и свободу слова в нашей стране. Мы должны этим пользоваться и голосовать»

Теги Реал Мадрид Робер Пирес Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Футбол

Робер Пирес высказался о заявлении Килиана Мбаппе о выборах во Франции.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

На пресс-конференции во время Евро-2024 капитан сборной Франции и форвард «Реала» Мбаппе выступил по теме: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»; «Крайне настроенные на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».

– Может ли шум от выборов и пресс-конференции Мбаппе повлиять на сборную Франции?

– Каждый делает то, что хочет, каждый имеет право на мнение. Он только сказал, что лучшее, что можно сделать – это пойти и проголосовать.

У нас демократическая страна. В нашей стране есть люди, которые сражались и умирали за демократию и свободу слова. И мы должны этим пользоваться.

Если Килиан скажет «белый», другие люди скажут «черный», это не изменится, но это не повлияло на сборную. Мбаппе – капитан, но он не сказал, за кого мы должны голосовать, что должны делать. Мы просто должны проголосовать. Точка, – сказал бывший полузащитник сборной Франции Пирес.

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27 комментариев
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Ответ dasXboot
Да плевать во что они верят, по факту у них есть главное - это сменяемость власти
Да, и когда замаячила реальная смена власти, а не фиктивная, то сразу засуетились как ужики на сковородке.
+35
-5
+30
Ответ Вова Паскаянц
Мне нравится как они реально верят,что у них демократия ))))
Да плевать во что они верят, по факту у них есть главное - это сменяемость власти
+33
-20
+13
Мне нравится как они реально верят,что у них демократия ))))
+18
-8
+10
Ответ dasXboot
Да плевать во что они верят, по факту у них есть главное - это сменяемость власти
А для кого это главное? Для противников Путина?)
+11
-1
+10
Ответ dasXboot
Да плевать во что они верят, по факту у них есть главное - это сменяемость власти
Есть три признака демократии и сменяемость власти в них не входит
+12
-2
+10
Так умирали белые французы,отцы и деды тех,кто голосовал за Ле Пен.
+6
0
+6
Ответ QWertY
Французы умирали не только в своей стране, но и в Африке, где они насаждали дерьмократию
Они не там не только умирали, но и убивали за демократию. Таких как Мбаппе.
+6
-2
+4
Ответ dasXboot
Да плевать во что они верят, по факту у них есть главное - это сменяемость власти
А что такого выгодного в сменяемости власти, что вы так за нее держитесь?
+4
0
+4
Французы умирали не только в своей стране, но и в Африке, где они насаждали дерьмократию
+8
-5
+3
Ответ dasXboot
Да плевать во что они верят, по факту у них есть главное - это сменяемость власти
🤡
+6
-4
+2
Так люди проголосовали, выиграла партия "Национальное объединение", в чем проблемы?
Но демократы считают, что демократия - это обязательно власть демократов.
А значит надо не просто голосовать, надо голосовать "правильно". Вот такая демократия.
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Да, и когда замаячила реальная смена власти, а не фиктивная, то сразу засуетились как ужики на сковородке.
Ну в этом ничего удивительного нет)
+1
0
+1
Демократия это когда Бензема поддержал мирных палестинцев, а его за это в террористы записали
+1
0
+1
Ответ Евгений Сидоров
Да, и когда замаячила реальная смена власти, а не фиктивная, то сразу засуетились как ужики на сковородке.
Вот именно, сразу стала видна цена этой сменяемости - ломаный грош в базарный день.
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+1
Ответ Artem Ka
А для кого это главное? Для противников Путина?)
Да поменяйте им Путина на Ротенберга,вот наши либералы удивятся
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Ответ Игрок системы Йозе
10 мая - 22 июня. Все, что нужно знать о Франции, сражавшейся, но не долго, и в итоге победоносно и споро, со знанием дела, капитулировавшей.
Берлин за 19 дней 1806
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Ответ Игрок системы Йозе
10 мая - 22 июня. Все, что нужно знать о Франции, сражавшейся, но не долго, и в итоге победоносно и споро, со знанием дела, капитулировавшей.
а это здесь при чём?
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10 мая - 22 июня. Все, что нужно знать о Франции, сражавшейся, но не долго, и в итоге победоносно и споро, со знанием дела, капитулировавшей.
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Вся соль в том, что большая часть радикально настроенного общества как правило, голосует, а вот центристская часть надеется «на соседа».

Априори, в нормально обществе радикально настроенных граждан меньше. На то они и радикалы:)

Поэтому на первый взгляд простой призыв, просто прийти и проголосовать имеет цель поднять поддержку центристских сил, т.е действующей власти
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Такое ощущение, что всех спортсменов публичных во Франции, демократично так прижали и заставили высказать своё политическое мнение....)
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Да, Мбаппе не сказал за кого французы должны проголосовать, но он сказал за кого они не должны голосовать.
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Так сражались и умирали за демократию и свободу слова в своей стране, что пришлось их потом от Москвы гонять обратно.
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Я думаю нужно просто запретить голосовать неправильно, а тех, кто проголосовал неправильно, посадить в тюрьмы
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Хочу хожу на выборы, хочу не хожу
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И совершенно же неочевидно, на чьей он стороне и чем обусловлено такое внимание к выборам)
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Забавно)
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