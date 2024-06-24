Пирес о словах Мбаппе о выборах во Франции: «Люди сражались и умирали за демократию и свободу слова в нашей стране. Мы должны этим пользоваться и голосовать»

Робер Пирес высказался о заявлении Килиана Мбаппе о выборах во Франции.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

На пресс-конференции во время Евро-2024 капитан сборной Франции и форвард « » Мбаппе выступил по теме: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»; «Крайне настроенные на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».

– Может ли шум от выборов и пресс-конференции Мбаппе повлиять на сборную Франции?

– Каждый делает то, что хочет, каждый имеет право на мнение. Он только сказал, что лучшее, что можно сделать – это пойти и проголосовать.

У нас демократическая страна. В нашей стране есть люди, которые сражались и умирали за демократию и свободу слова. И мы должны этим пользоваться.

Если Килиан скажет «белый», другие люди скажут «черный», это не изменится, но это не повлияло на сборную. Мбаппе – капитан, но он не сказал, за кого мы должны голосовать, что должны делать. Мы просто должны проголосовать. Точка, – сказал бывший полузащитник сборной Франции Пирес.

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