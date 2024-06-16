Глава FFF Диалло звонил Мбаппе и Гризманну, чтобы разъяснить позицию по поводу победы партии Ле Пен на выборах в Европарламент. Килиан сделал заявление

Глава FFF звонил капитанам сборной Франции по поводу досрочных выборов в стране.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Как передает RMC Sport, после призыва Маркуса Тюрама голосовать против партии Ле Пен глава Филипп Диалло по телефону обсудил позицию FFF с капитаном сборной и вице-капитаном , чтобы избежать «недоразумений» со стороны игроков.

Ранее FFF опубликовала заявление по поводу предстоящих выборов во Франции. В нем федерация указала на обязанность сохранять нейтралитет, признав при этом право каждого игрока свободно выражать свое мнение «в соответствии с личными убеждениями и чувствами».

Уже после беседы с Диалло, во время сегодняшней пресс-конференции, Мбаппе выступил по теме: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»; «Радикалы на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».