Глава FFF Диалло звонил Мбаппе и Гризманну, чтобы разъяснить позицию по поводу победы партии Ле Пен на выборах в Европарламент. Килиан сделал заявление
Глава FFF звонил капитанам сборной Франции по поводу досрочных выборов в стране.
На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
Как передает RMC Sport, после призыва Маркуса Тюрама голосовать против партии Ле Пен глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло по телефону обсудил позицию FFF с капитаном сборной Килианом Мбаппе и вице-капитаном Антуаном Гризманном, чтобы избежать «недоразумений» со стороны игроков.
Ранее FFF опубликовала заявление по поводу предстоящих выборов во Франции. В нем федерация указала на обязанность сохранять нейтралитет, признав при этом право каждого игрока свободно выражать свое мнение «в соответствии с личными убеждениями и чувствами».
Уже после беседы с Диалло, во время сегодняшней пресс-конференции, Мбаппе выступил по теме: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»; «Радикалы на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».
"Антуан, ты вообще почти единственный белый у нас, это не твоя борьба!"
Ну а у футболистов ввиду отсутствия мозга включается юношеский максимализм
А ничего что это выбор общества. получается Киллиан этот выбор не уважает.
Этот Мбаппе сук..н сын
Ефрейтор примеривает генеральские сапоги.
"Генетика - продажная девка империализма".
Открыто форсят против конкретной партии - нейтралитет.