Глава FFF Диалло звонил Мбаппе и Гризманну, чтобы разъяснить позицию по поводу победы партии Ле Пен на выборах в Европарламент. Килиан сделал заявление

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2024 Федерация футбола Франции Антуан Гризманн Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Филипп Диалло Футбол

Глава FFF звонил капитанам сборной Франции по поводу досрочных выборов в стране.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Как передает RMC Sport, после призыва Маркуса Тюрама голосовать против партии Ле Пен глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло по телефону обсудил позицию FFF с капитаном сборной Килианом Мбаппе и вице-капитаном Антуаном Гризманном, чтобы избежать «недоразумений» со стороны игроков.

Ранее FFF опубликовала заявление по поводу предстоящих выборов во Франции. В нем федерация указала на обязанность сохранять нейтралитет, признав при этом право каждого игрока свободно выражать свое мнение «в соответствии с личными убеждениями и чувствами».

Уже после беседы с Диалло, во время сегодняшней пресс-конференции, Мбаппе выступил по теме: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»; «Радикалы на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением».

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36 комментариев
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Кто будет против Ле Пен говорить, тот будет выражать свое личное мнение. Кто за Ле Пен, тот будет заниматься пропагандой. Все просто
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На месте УЕФА я бы отстранил команду за такое во время Евро. Это чистейшее вмешательство государства в футбол, да еще во время проведения крупнейшего футбольного события Европы
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Неправильная демократия, получается. Все равны, но негры и арабы равнее
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Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло в общении с Гризманом:
"Антуан, ты вообще почти единственный белый у нас, это не твоя борьба!"
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+13
Мари Ле Пен выступает за сдерживание потока мигрантов из Африки, естественно тëмнокожему населению это не может нравиться. Подавляющее большинство состава сборной Франции тëмнокожие игроки, выводы делайте сами.
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+12
Ответ Groznyi2024
На месте УЕФА я бы отстранил команду за такое во время Евро. Это чистейшее вмешательство государства в футбол, да еще во время проведения крупнейшего футбольного события Европы
Анекдот - про вмешательство государства в футбол говорит болела Зенита.
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Ответ Groznyi2024
На месте УЕФА я бы отстранил команду за такое во время Евро. Это чистейшее вмешательство государства в футбол, да еще во время проведения крупнейшего футбольного события Европы
Тут наоборот) Футбол влезает в политику
+11
-1
+10
Пригороды Парижа, которые паразитируют на французской экономике, периодически устраивают погромы и грабежи - тут вдруг вспомнили о демократии, правах и свободах, ну-ну!)...
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+7
Недавно Жандармов пересматривал, как же прекрасна была Франция:)
+7
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+7
Ответ Groznyi2024
На месте УЕФА я бы отстранил команду за такое во время Евро. Это чистейшее вмешательство государства в футбол, да еще во время проведения крупнейшего футбольного события Европы
Тут же наоборот, федерация попросила сохранять нейтралитет. Диалло понимает , что ему, если что, потом придется работать с Ле Пен, если ее партия победит.
Ну а у футболистов ввиду отсутствия мозга включается юношеский максимализм
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Да здравствует белая Франция
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Тьфу ты. Чтоб вы вылетели после группового этапа.
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Дисквалифицировать Сборную Франции и отобрать Олимпиаду. Налицо влияние диктатуры Макрона на спорт, это недопустимо, спорт вне политики ведь.
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Ответ Марат Кагин
Кто будет против Ле Пен говорить, тот будет выражать свое личное мнение. Кто за Ле Пен, тот будет заниматься пропагандой. Все просто
Про агентов Кремля забыл
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Всё нормально. Просто секретарь партийной организации прочитал им полит информацию.)))
+2
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Да ладно? Так не бывает же? В Европе же никто от политиков не зависит.
+2
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Как же это цинично звучит. радикалы на пороге.
А ничего что это выбор общества. получается Киллиан этот выбор не уважает.
+2
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Вот смотрите ,футболист Мбаппе возомнил себя великим и трактуя свое политическое видение событий во ФРАНЦИИ фактически навязывает французскому обществу недовольство партией Ле Пэн. В это же время Киллиан покидает чемпионат Франции наплевав на желание французов радоваться игрой футболиста в ПСЖ. Его популярность во Франции ровно такая,чтобы покак..ть на его бутсы. И партия Ле Пэн еще больше наберет голосов и поддержки.
Этот Мбаппе сук..н сын
+3
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+2
Ответ .ru
я так понимаю, если в Америке победит какой нибудь Трамп... там все кинутся звонить Лионелю
У Месси хватило ума не заниматься пропагандой во время прошлогодних выборов в Аргентине
+2
0
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Ответ Марат Кагин
Кто будет против Ле Пен говорить, тот будет выражать свое личное мнение. Кто за Ле Пен, тот будет заниматься пропагандой. Все просто
Повстанцы против сепаратистов)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло в общении с Гризманом: "Антуан, ты вообще почти единственный белый у нас, это не твоя борьба!"
и тот португалец или эльзасец или кто он там
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Ответ rigobersong
Недавно Жандармов пересматривал, как же прекрасна была Франция:)
Да можно даже Добермана посмотреть. Там тоже всё хорошо в стране было.
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Хочется что бы Франция со свистом вылетела с евро,за такие выходки которые не относятся к футболу
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Ответ Бонд0077
Вот смотрите ,футболист Мбаппе возомнил себя великим и трактуя свое политическое видение событий во ФРАНЦИИ фактически навязывает французскому обществу недовольство партией Ле Пэн. В это же время Киллиан покидает чемпионат Франции наплевав на желание французов радоваться игрой футболиста в ПСЖ. Его популярность во Франции ровно такая,чтобы покак..ть на его бутсы. И партия Ле Пэн еще больше наберет голосов и поддержки. Этот Мбаппе сук..н сын
Он уже мечтает о блестящей политической карьере, видит себя в Елисейском дворце.
Ефрейтор примеривает генеральские сапоги.
+1
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мари Ле Пен выступает за сдерживание потока мигрантов из Африки, естественно тëмнокожему населению это не может нравиться. Подавляющее большинство состава сборной Франции тëмнокожие игроки, выводы делайте сами.
Ну там ещё и в генетике дело.
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Ответ Andrey_Rlv
Ну там ещё и в генетике дело.
Как говорил наш великий сатирик Аркадий Райкин -
"Генетика - продажная девка империализма".
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Собственно, а что вы ожидали от Мбаппе? Макрон его годами обхаживали естественно, Мбаппе будет топить за него
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Ответ Groznyi2024
На месте УЕФА я бы отстранил команду за такое во время Евро. Это чистейшее вмешательство государства в футбол, да еще во время проведения крупнейшего футбольного события Европы
И газетенку закрыть, никак "пятая колонна".
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Нейтральнейший нейтралитет.
Открыто форсят против конкретной партии - нейтралитет.
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Мбаппе: уважаемые французы! (потомки африканцев и северо-африканцев) Готовтесь встать на... лыжи, и валить из Франции, а иначе Мариночка - всех откиздярит....
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