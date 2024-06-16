Мбаппе о победе партии Ле Пен: «Радикалы на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением»

Килиан Мбаппе надеется, что ультраправые не выиграют досрочные выборы во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Это ключевой момент истории нашей страны. Мы видим, что радикалы находятся на пороге власти, и у нас есть возможность определить будущее нашей страны.

Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением. Я очень надеюсь, что мы сделаем правильный выбор», – сказал форвард сборной и «Реала» во время пресс-конференции на Евро-2024.