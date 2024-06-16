Мбаппе о победе партии Ле Пен: «Радикалы на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Килиан Мбаппе надеется, что ультраправые не выиграют досрочные выборы во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Это ключевой момент истории нашей страны. Мы видим, что радикалы находятся на пороге власти, и у нас есть возможность определить будущее нашей страны.

Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением. Я очень надеюсь, что мы сделаем правильный выбор», – сказал форвард сборной Франции и «Реала» во время пресс-конференции на Евро-2024.

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75 комментариев
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Белые объединились, как это давно сделали негры.
Негры: "радикалы".
+133
-9
+124
Ответ Knife707
Белые объединились, как это давно сделали негры. Негры: "радикалы".
Люди, которые уже задолбались принимать в страну(страны) всякий ширпотреб со всего мира и тащить его большую часть на своём горбу - теперь радикалы) гениально)
+69
-6
+63
Ответ Beast
Глядишь, ещё и трансов запретят
Ну это уже удар в панцирь😱🐢
+57
-1
+56
Глядишь, ещё и трансов запретят
+51
-3
+48
Засуетились афрофранцузы, боятся Ле Пен 😃
+52
-4
+48
новиковс минусует тут всех
+28
-2
+26
Ответ Knife707
Белые объединились, как это давно сделали негры. Негры: "радикалы".
Радикалы и расисты просто неправильного сорта и цвета. Вот BLM - другое дело🤓
+24
0
+24
Килиян-черепашка, 25 годиков, пинает мячик с рождения. Что он понимает в уважении? В политике? В толерантности? Какие ценности? Ценности миллионов евро, которые заплатил Мбаппе Макрон через шейхов за пропаганду своей власти?
+21
-2
+19
Чёт запаниковали афрофранцузы из сборной. Чего такого страшного пообещала сделать Ле Пен?
+17
0
+17
Ответ Gilonjon862
Чёт запаниковали афрофранцузы из сборной. Чего такого страшного пообещала сделать Ле Пен?
Всех отправить работать.
+14
-1
+13
Я надеюсь Лэ Пен переедет партию Макрона без вариантов. Как же закудахтают эти спортсмены потом, сказка просто
+13
0
+13
Ответ Михо
Засуетились афрофранцузы, боятся Ле Пен 😃
Скорее, не они боятся, а соросовские птенцы типа Макрона и ко. Коренные французы просто их электорат и движущая сила. Как BLM для демократов🤓
+15
-4
+11
Ждём от Мбаппе: мой лучший друг это президент Макрон
+12
-2
+10
Видимо, народ устал от таких ценностей, когда тебе говорят, каким тебе быть, если не хочешь - наказывают, да ещё всё это оплачиваешь из своего кармана.
+7
0
+7
Ответ Александр Александров
новиковс минусует тут всех
Новиков-он же ригоберка?
+8
-1
+7
Этот черненький лучше бы о ЧЕ думал. Пусть только не оправдает ожиданий в моем фэнтези.
+7
0
+7
Радикалы давно уже у власти в Европе, просто другого толка. Некоторые из них радикально отстаивают интересы США в ущерб европейским
+7
-1
+6
Аааха, беженцы решили отождествлять себя с чужой страной, и навязывать ей свои ценности )))) Вся вот эта толерантность и разнообразие выгодны всякому отрепью, ни один приличный независимый чел не скажет, что ему нужно толерантно относиться к отрепью )
+6
0
+6
Как же у левачья засвербило.
+7
-2
+5
Ответ Beast
Глядишь, ещё и трансов запретят
Мбапе этого тогда не переживёт)
+6
-1
+5
Европа хочет жить своими национальными интересами, а не подыхать за дядю Сэма...
+5
-1
+4
Остапа понесло, а может пронесло.
+5
-1
+4
Господи,если б негру кто то объяснил значение термина "радикалы"...
С каких херов термин "ультраправые" относится к партии Марин Ле Пен?
То что француженка хочет сохранить страну и место где она родилась,сохранить французскую культуру является преступлением?
Мбаппе,как негру являющимся потомком камерунца из Африки и алжирки есть куда вернуться.
А вот условному Жиру вряд ли доступны подобные опции.
То что Мбаппе хочет видеть Афро-Арабию на территории Франции неудивительно.
Он негр,и ни разу не француз.
Язык здесь не при чём.
Цитата: "отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением."(с)
Киллиан,алжирская мать и камерунский отец ждут своего блудного сына.
Заодно и про ценности расскажешь,и о разнообразии поведаешь.
Бедная Франция...
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Ответ ОттоДракула
Есть хоть одна проблема, в которой виноваты не американцы?
Есть хоть один адекватный человек в Европе, который не агент Путина?
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Желаю не выйти из группы.
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Ответ BillShen
Килиян-черепашка, 25 годиков, пинает мячик с рождения. Что он понимает в уважении? В политике? В толерантности? Какие ценности? Ценности миллионов евро, которые заплатил Мбаппе Макрон через шейхов за пропаганду своей власти?
Любая "звизда" любого рода деятельности, имеющая миллионы подписчиков - идеальная марионетка для влияния на мнение масс в руках сил, стоящими за капиталом, с помощью которого эта "звизда" вообще появилась. Даже термин уже выдумали для этих "кумиров миллионов" - инфлюенсер. Ушлые персонажи типа Макронов именно через поп-культуру и "кумиров" как раз и манипулируют мнением масс. Для кого это вообще открытием может быть в современном мире? Макрон уже который год окучивант Мбаппе даже в публичной плоскости. И тут внезапно Мбаппе делает громкое заявление аккурат тогда, когда Макрон обосрался и будет отчаянно нуждаться в голосах на предстоящих выборах.
Ну да, простое совпадение, очевидно Рен-ТВ насмотрелся.
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Смешно, когда тупые малолетки, которые в школе не учились в связи со спортивной деятельностью, пытаются говорить на серьезные темы и даже умудряются пропогандировать свои мысли другим..
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Когда левые радикалы и социалисты и леваки всех мастей, одним из боевых отрядов которых является БЛМ, находятся у власти, Мбапку это не беспокоит.
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Боится вернуться на историческую родину?
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Ответ Lanw1
Тебе какое дело до выборов во Франции? Ты уже выбрал Путина. Так возрадуйся же победе геостратега и 5д шахматиста, французы сами решат.
Даже не замечаете, как рот другим затыкаете. Ну-ну.
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