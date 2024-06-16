Мбаппе о победе партии Ле Пен: «Радикалы на пороге власти. Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением»
Килиан Мбаппе надеется, что ультраправые не выиграют досрочные выборы во Франции.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
«Это ключевой момент истории нашей страны. Мы видим, что радикалы находятся на пороге власти, и у нас есть возможность определить будущее нашей страны.
Мы должны отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением. Я очень надеюсь, что мы сделаем правильный выбор», – сказал форвард сборной Франции и «Реала» во время пресс-конференции на Евро-2024.
Негры: "радикалы".
С каких херов термин "ультраправые" относится к партии Марин Ле Пен?
То что француженка хочет сохранить страну и место где она родилась,сохранить французскую культуру является преступлением?
Мбаппе,как негру являющимся потомком камерунца из Африки и алжирки есть куда вернуться.
А вот условному Жиру вряд ли доступны подобные опции.
То что Мбаппе хочет видеть Афро-Арабию на территории Франции неудивительно.
Он негр,и ни разу не француз.
Язык здесь не при чём.
Цитата: "отождествлять себя с этой страной, с нашими ценностями: толерантностью, разнообразием и уважением."(с)
Киллиан,алжирская мать и камерунский отец ждут своего блудного сына.
Заодно и про ценности расскажешь,и о разнообразии поведаешь.
Бедная Франция...
Ну да, простое совпадение, очевидно Рен-ТВ насмотрелся.