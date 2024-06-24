«Челси» опережает «Баварию» в борьбе за Гиу. «Барселона» предложила форварду с отступными в 6 млн евро новый контракт

Марк Гиу ближе к переходу в «Челси», чем в «Баварию».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» продвигаются в переговорах о трансфере нападающего «Барселоны», отступные которого равны 6 млн евро.

Лондонцы стали ближе к согласованию долгосрочного контракта с 18-летним футболистом. В последние дни благодаря удачным переговорам они обошли «Баварию» в борьбе за Гиу.

« » хочет сохранить форварда и предложила ему новый контракт, однако окончательного ответа пока не получила.

В сезоне-2023/24 Гиу провел 3 игры в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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