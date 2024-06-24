«Челси» опережает «Баварию» в борьбе за Гиу. «Барселона» предложила форварду с отступными в 6 млн евро новый контракт

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы деньги Фабрицио Романо Марк Гиу Футбол

Марк Гиу ближе к переходу в «Челси», чем в «Баварию».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» продвигаются в переговорах о трансфере нападающего «Барселоны», отступные которого равны 6 млн евро.

Лондонцы стали ближе к согласованию долгосрочного контракта с 18-летним футболистом. В последние дни благодаря удачным переговорам они обошли «Баварию» в борьбе за Гиу.

«Барселона» хочет сохранить форварда и предложила ему новый контракт, однако окончательного ответа пока не получила.

В сезоне-2023/24 Гиу провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Если Барса продлит Марка и продаст Челси за двадцатку, то каталонцы–гении
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это что за мизерные отступные, куда смотрят спортдир. и Лапорта в том числе ?
надо продлить его и избавиться от Левандовского
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Челси и с Олисе "лидировали в гонке", а потом через полдня вышли из переговоров.

В целом, путь на омоложение команды у синих понятен. Но хватит ли у гениев в руководстве терпения ждать 2-3 года результатов?
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Мара Гик - перспективный Ева, выдры качества. Для Челси хороший трансфер
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Ответ Михаил Шутов
Если Барса продлит Марка и продаст Челси за двадцатку, то каталонцы–гении
Были бы гении, если бы прописали сразу 20-25 м
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