«Челси» и «Бавария» интересуются 18-летним нападающим «Барсы» Гиу. Отступные – 6 млн евро

Марком Гиу интересуются несколько топ-клубов Европы .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, « » и « » проявляют интерес к 18-летнему нападающему «Барселоны».

Сумма отступных в контракте игрока составляет 6 миллионов евро.

Каталонцы хотят сохранить Гиу и обсудят с ним новый контракт.

В минувшем сезоне Ла Лиги Гиу провел 3 игры и забил 1 гол. Его полную статистику можно увидеть – здесь.