«Челси» и «Бавария» интересуются 18-летним нападающим «Барсы» Гиу. Отступные – 6 млн евро

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Фабрицио Романо Марк Гиу Футбол

Марком Гиу интересуются несколько топ-клубов Европы .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к 18-летнему нападающему «Барселоны».

Сумма отступных в контракте игрока составляет 6 миллионов евро.

Каталонцы хотят сохранить Гиу и обсудят с ним новый контракт.

В минувшем сезоне Ла Лиги Гиу провел 3 игры и забил 1 гол. Его полную статистику можно увидеть – здесь.

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26 комментариев
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Классный паренёк, талантливый. Если Барса его упустит - это будет огромная ошибка руководства.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
То ли дело хорошо фанатам рояльки)))Нет своих молодых талантов - нет позоров)))
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Такой ценный, что отступные всего 6 лямов?
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6 лямов прям копейки по нынешним меркам
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Ответ Aleks Dir
Такой ценный, что отступные всего 6 лямов?
Контракт подписан до его прогресса гений, кто ж знал, что он стрельнёт
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Ответ & Co1366
Лучше бы Лёву Бавария забрала обратно.
Хотя бы за 6)
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Ответ alirealya
Зато есть победы в ЛЧ. Но каждому своё конечно.
Кто-то радуется судейским эльче и победам с тотальными отскоками ,а кто-то - нет))
Я после выигранной Хави Ла Лиги блевался от победы клуба и от того как она позорно была добыта с кучей антирекордов ,а вы такому радуетесь.Так что тут вы правы..Каждому свое
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Ответ Aleks Dir
Такой ценный, что отступные всего 6 лямов?
Так надо брать, пока не успели осознать ценность.
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Гиу нужен самой Барсе - контракт необходимо разумно перезаключить - и дальше развивать парня для пользы Барселоны:)
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Барса отпустит. Потом новый клуб Гиу продаст за 70/80 млн евро клубу АПЛ.
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Руки прось - сами раститете !
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Не похоже на Барсу, обычно отступные у них по миллиарду.
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мда уж! Гиу сыграл 3 матча, у Роке те же 300-350 минут на поле.. и это при том что ХАВИ "не доволен" с Левой)
Гиу надо сохранить. сам игрок желает остаться, но то что ему не доверяют может сыграть злую шутку, и он может просто уйти в другой клуб, ради игровой практики. персонал Барсы должны заботится о таких вещах, чтоб игрок не ушел за копейки, того же Тьяго потеряли за 25 млн из за того что в сезоне 12/13 тупо не дали сыграть должное количество минут на поле чтоб отступные не упали на жалкие 25 млн, тогда буквально 2-3 не полных матча не хватило.. а тут Хави игнорил всех конкурентов Левы, хотя сам поляк до февраля был чуть ли не худшим игроком команды..
сейчас надежда на Деку, год назад говорили что ему очень нравится Гиу, и считает его большим талантом которого нельзя упускать, может его отношение к нему даст Гиу надежду и он продлит контракт.. Деку пока что ничем не отметился, вот лето будет его периодом, впервые как спортдир проведет ТО. посмотрим как он себя проявит
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Ответ войд
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Над тобой что ли?
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Ответ войд
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Все свое) не как некоторые по бразильским роддомам шастают в поисках Рейньеров))
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Лучше бы Лёву Бавария забрала обратно.
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Ответ Aleks Dir
Такой ценный, что отступные всего 6 лямов?
Вот поэтому в Бразилии прописывают отступные 30млн в 5лет, 50 в 15лет и тд) не выстрелит, договорятся, выстрелит так за даром не уйдёт)
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Круто
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