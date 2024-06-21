«Челси» и «Бавария» интересуются 18-летним нападающим «Барсы» Гиу. Отступные – 6 млн евро
Марком Гиу интересуются несколько топ-клубов Европы .
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к 18-летнему нападающему «Барселоны».
Сумма отступных в контракте игрока составляет 6 миллионов евро.
Каталонцы хотят сохранить Гиу и обсудят с ним новый контракт.
В минувшем сезоне Ла Лиги Гиу провел 3 игры и забил 1 гол. Его полную статистику можно увидеть – здесь.
Я после выигранной Хави Ла Лиги блевался от победы клуба и от того как она позорно была добыта с кучей антирекордов ,а вы такому радуетесь.Так что тут вы правы..Каждому свое
Гиу надо сохранить. сам игрок желает остаться, но то что ему не доверяют может сыграть злую шутку, и он может просто уйти в другой клуб, ради игровой практики. персонал Барсы должны заботится о таких вещах, чтоб игрок не ушел за копейки, того же Тьяго потеряли за 25 млн из за того что в сезоне 12/13 тупо не дали сыграть должное количество минут на поле чтоб отступные не упали на жалкие 25 млн, тогда буквально 2-3 не полных матча не хватило.. а тут Хави игнорил всех конкурентов Левы, хотя сам поляк до февраля был чуть ли не худшим игроком команды..
сейчас надежда на Деку, год назад говорили что ему очень нравится Гиу, и считает его большим талантом которого нельзя упускать, может его отношение к нему даст Гиу надежду и он продлит контракт.. Деку пока что ничем не отметился, вот лето будет его периодом, впервые как спортдир проведет ТО. посмотрим как он себя проявит