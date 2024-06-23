«Челси» не отказывается от трансфера Дурана, но собирает данные и о других форвардах – Байере из «Хоффенхайма», Дэвиде из «Лилля» и Соланке из «Борнмута»

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«Челси» не отказывается от трансфера Джона Дурана.

По информации The Telegraph, «синие» по-прежнему заинтересованы в 20-летнем форварде «Астон Виллы», однако не решаются действовать быстро после получения сведений о его биографии и личных условиях.

Лондонский клуб также собирает информацию о других нападающих, среди которых 21-летний Максимилиан Байер из «Хоффенхайма» и 24-летний Джонатан Дэвид из «Лилля».

Также сообщается, что «Челси» рассматривает кандидатуру Доминика Соланке из «Борнмута», который пришел через академию лондонцев.

Помимо этого, источники в Испании связывают «Челси» с 18-летним нападающим «Барселоны» Марком Гиу.

Клуб продолжает следить за Саму Омородионом. Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать его 30+10 млн евро.

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6 комментариев
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«Челси» собирает... по Соланке из «Борнмута». Смешнее - придумать трудно: что по нему "собирать"? Он - воспитанник Челси. Поймал звезду, отказался продлеваться и т.д. и т.п. Ушёл со скандалом. Его не будет на 100%
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Ответ Chelsea`s Lev
«Челси» собирает... по Соланке из «Борнмута». Смешнее - придумать трудно: что по нему "собирать"? Он - воспитанник Челси. Поймал звезду, отказался продлеваться и т.д. и т.п. Ушёл со скандалом. Его не будет на 100%
а ты думаешь новому руководству не пофиг?
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Когда на целую команду денег нет, но купить Байер все еще хочется :))
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Список просто швах, кроме Дэвида.
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