«Челси» не отказывается от трансфера Дурана, но собирает данные и о других форвардах – Байере из «Хоффенхайма», Дэвиде из «Лилля» и Соланке из «Борнмута»
«Челси» не отказывается от трансфера Джона Дурана.
По информации The Telegraph, «синие» по-прежнему заинтересованы в 20-летнем форварде «Астон Виллы», однако не решаются действовать быстро после получения сведений о его биографии и личных условиях.
Лондонский клуб также собирает информацию о других нападающих, среди которых 21-летний Максимилиан Байер из «Хоффенхайма» и 24-летний Джонатан Дэвид из «Лилля».
Также сообщается, что «Челси» рассматривает кандидатуру Доминика Соланке из «Борнмута», который пришел через академию лондонцев.
Помимо этого, источники в Испании связывают «Челси» с 18-летним нападающим «Барселоны» Марком Гиу.
Клуб продолжает следить за Саму Омородионом. Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать его 30+10 млн евро.
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