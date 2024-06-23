«Челси» не отказывается от трансфера Дурана, но собирает данные и о других форвардах – Байере из «Хоффенхайма», Дэвиде из «Лилля» и Соланке из «Борнмута»

«Челси» не отказывается от трансфера Джона Дурана.

По информации The Telegraph, «синие» по-прежнему заинтересованы в 20-летнем форварде « », однако не решаются действовать быстро после получения сведений о его биографии и личных условиях.

Лондонский клуб также собирает информацию о других нападающих, среди которых 21-летний из « » и 24-летний из « ».

Также сообщается, что «Челси» рассматривает кандидатуру из « », который пришел через академию лондонцев.

Помимо этого, источники в Испании связывают « » с 18-летним нападающим «Барселоны» .

Клуб продолжает следить за . Ранее сообщалось, что « » отказался продавать его 30+10 млн евро.

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