«Лилль» может продать Дэвида за 25-30 млн евро. Форвард интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»

Три английских клуба поборются за Джонатана Дэвида.

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к нападающему « » проявляют «Челси», « » и « ». «Шпоры» следят за ним уже год, а «синие» интересовались канадцем еще во времена работы Грэма Поттера.

Игрока, срок контракта которого истекает в следующем году, могут отпустить за 25-30 млн евро.

« » также ведет переговоры о подписании 18-летнего нападающего «Барселоны» , его отступные составляют 6 миллионов евро. Лондонцы видят в этом трансфере отличное соотношение цены и качества.

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