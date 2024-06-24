«Лилль» может продать Дэвида за 25-30 млн евро. Форвард интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»
Три английских клуба поборются за Джонатана Дэвида.
По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к нападающему «Лилля» проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Шпоры» следят за ним уже год, а «синие» интересовались канадцем еще во времена работы Грэма Поттера.
Игрока, срок контракта которого истекает в следующем году, могут отпустить за 25-30 млн евро.
«Челси» также ведет переговоры о подписании 18-летнего нападающего «Барселоны» Марка Гиу, его отступные составляют 6 миллионов евро. Лондонцы видят в этом трансфере отличное соотношение цены и качества.
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