«Лилль» может продать Дэвида за 25-30 млн евро. Форвард интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»

Теги Лилль Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Джонатан Дэвид Марк Гиу Футбол

Три английских клуба поборются за Джонатана Дэвида.

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к нападающему «Лилля» проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Шпоры» следят за ним уже год, а «синие» интересовались канадцем еще во времена работы Грэма Поттера. 

Игрока, срок контракта которого истекает в следующем году, могут отпустить за 25-30 млн евро. 

«Челси» также ведет переговоры о подписании 18-летнего нападающего «Барселоны» Марка Гиу, его отступные составляют 6 миллионов евро. Лондонцы видят в этом трансфере отличное соотношение цены и качества.

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22 комментария
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Хоть кто-нибудь НЕ интересен Челси?
+33
-1
+32
25 миллионов за такого игрока это просто копейки. Стабильный уровень держит везде. Я не знаю как можно выбрать Зиркзее, а не Дэвида когда ценник в два раза меньше
+22
-1
+21
Ответ Mitrophane
Хоть кто-нибудь НЕ интересен Челси?
Дзюба
+17
0
+17
Такого топа за 30 считай даром. Ничем не уступает тому же Осмиехену за которого требуют 100+
+15
-1
+14
Прям черная пятница от Лилля !
+4
0
+4
Ответ Bars 18
за такие деньги условному монако пригодился, как раз чемпионат франции его
Там уже Балогуна взяли
+3
0
+3
Ответ Блуждающий странник
25 миллионов за такого игрока это просто копейки. Стабильный уровень держит везде. Я не знаю как можно выбрать Зиркзее, а не Дэвида когда ценник в два раза меньше
Фонсека думаю знает очень хорошо его возможности , может в ближайшие дни и решат
+1
0
+1
Засиделся в Лилле, вполне может заиграть где угодно
+1
0
+1
Ответ che kaif
Такого топа за 30 считай даром. Ничем не уступает тому же Осмиехену за которого требуют 100+
Он не меньше ста и стоит. Очень сильный форвард, в самом расцвете сил. Даже с учётом одного года контракта, полтинник за него можо стрясти влёгкую
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Надо брать.
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Ответ Django Liberated
МЮ бери не думай!!!! хотя это маленький ценник для них, они от 50 смотрят🤣🤣🤣
У мю Расмус есть, куда еще этого)
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Ответ marcus_flint
Там вроде Вернер есть)
Есть, играет на фланге
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Ответ arspurs9
В МЮ ему нет особо смысла, там упор на Расмуса будет. Челси интересуется всеми. А вот Тоттенхэм для него отличный вариант с вакантным местом основного форварда.
Там вроде Вернер есть)
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Ответ Mitrophane
Хоть кто-нибудь НЕ интересен Челси?
Возможно я, но это неточно
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Ну тут нечего выбирать, конечно Челси.
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Лучшее время было, когда работал бан на трансферы в Челси. Хоть слухов не было, а тут ведь толстый берет всех на свете.
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В Интер вместо Лопушары
+1
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Его уже года три торгуют каждым летом, все продать не могут. Хотя, в Шпорах и Челси как раз такой игрок нужен.
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