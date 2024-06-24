Бабаев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Мне кажется, это был троллинг. Старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Понтус Вернблум Футбол

Роман Бабаев отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.

Бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за московский клуб: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства».

«Поначалу был удивлен, как и все. А потом, вспоминая характер Понтуса и несколько ситуаций, когда он абсолютно непредсказуемо для всех мог себя повести, мне лично кажется, что это был, как принято сейчас говорить, троллинг.

Здесь нужно знать Понтуса. Когда я читал про хор мальчиков, я прям представлял себе выражение лица, с которым он это говорил. Думаю, старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику», – сказал генеральный директор ЦСКА.

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38 комментариев
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А мне так не кажется
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Хор мальчиков-бабайчиков, что пытаются представить совершенно однозначно понятные слова в другом, удобным им, виде
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+38
Хорошая мина при плохой игре, Бабаев...
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+16
Ответ Astin
Только обдолбанные ненавистью ко всему миру восприняли слова Понтуса как нечто неудобоваримое. Ничего он там такого ужасного не сказал.
А зачем тогда бабайчик оправдывается?
+18
-5
+13
Троллинг, Рома, это каждое твоё трансферное окно в ЦСКА😁
+14
-2
+12
Затащила девушка иностранца к себе в постель. В процессе занятия любовью
она его спрашивает:
- А ю финиш?
- Ноу, ай эм свидишь(швед)?
+13
-3
+10
Ответ Knife707
А мне так не кажется
Тут скорее Вернблум нагадил, только забыл снять штаны
+21
-12
+9
Ответ Roman Popov
Ему задали вопрос, он ответил
Ему задали несогласованный или ненужный вопрос на пресухе для официального ютуб-канала ЦСКА? ))
Явные и запланированные официальные оправдания гендиректора дочки госбанка.
Конечно же Понтус ржал, рассказывая о кадетах: "Я полагаю, их уже нет в живых, они наверняка были отправлены на фронт и сгинули", это такой юмор ... Бабаева?
+9
-2
+7
"это был, как принято сейчас говорить, троллинг"

Так же Бабаев: How do you do fellow kids
+7
-1
+6
Ответ Astin
Только обдолбанные ненавистью ко всему миру восприняли слова Понтуса как нечто неудобоваримое. Ничего он там такого ужасного не сказал.
Только обдолбанные ненавистью могут оправдывать интервью шведа
+4
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+4
Раз модераторы удаляют комментарии, придется написать так - Бабаев -Кавазашвили
+7
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Да, в общем, понятно, что это у Понтуса был сарказм. И понять этого не могут только совсем тупые.
+4
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Ответ Roman Popov
Почему Вы так волнуетесь и переживаете по этому поводу?
Я волнуюсь? Мне плевать.
Меня не беспокоят и причины почему кудрявому вылизываешь.
Мне лишь неприятно дешевое лицемерие
+4
-2
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Позвони да узнай
+2
0
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Меня забавляет поведение "легенд" ЦСКА, которых они (привет, шуллер) так облизывали - Вернблума, Фернандеса. Один поливает и ему, по его словам, стыдно вспоминать этот период (ну раз он извиняется за него); другой на "джентльменские соглашения" плюёт. Совсем Женьку Харьковского уважать перестали.
+2
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Интересно, а сам Бабаев верит в ту чушь, которую он нагородил
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-1
+1
Бабаев хочет выдать желаемое за действительность
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Ответ deligy
Хор мальчиков-бабайчиков, что пытаются представить совершенно однозначно понятные слова в другом, удобным им, виде
Типичный либерал) Когда удобно, то конечно однозначно понятные слова)
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Похоже, понтус член и на лбу бабаева рисовал, а не только на слуцком
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отшутился
но мимо
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Кто-кто а Вернблум может гордиться своей карьерой в ЦСКА, золотые были времена. Вот некоторые сейчас "каются", отвергают и прочее, а что будет если конфликтующие придут к согласию, как в таком случае они себя поведут? А ведь всё равно наступит единение и партнёрство, вот тогда им припомнят всё что сказано
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ага-ага, Марио тоже хорошо "затроллил", очень забавно получилось. Некоторым людям хоть сы в глаза, всё божья роса. Видимо характер такой. Ну, или его отсутствие.
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Сам придумал - сам поверил
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А если сядет на *** жопой, то это будет троллинг-перфоманс, добавил Бабаянов
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вернблум просто тщедушный фуцын да и только
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Лишний раз доказал, что живя в обществе, нельзя быть свободным от общества
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С такими отмазками Бабаю надо в правительство идти
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