Бабаев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Мне кажется, это был троллинг. Старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику»
Роман Бабаев отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.
Бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за московский клуб: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства».
«Поначалу был удивлен, как и все. А потом, вспоминая характер Понтуса и несколько ситуаций, когда он абсолютно непредсказуемо для всех мог себя повести, мне лично кажется, что это был, как принято сейчас говорить, троллинг.
Здесь нужно знать Понтуса. Когда я читал про хор мальчиков, я прям представлял себе выражение лица, с которым он это говорил. Думаю, старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику», – сказал генеральный директор ЦСКА.
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она его спрашивает:
- А ю финиш?
- Ноу, ай эм свидишь(швед)?
Явные и запланированные официальные оправдания гендиректора дочки госбанка.
Конечно же Понтус ржал, рассказывая о кадетах: "Я полагаю, их уже нет в живых, они наверняка были отправлены на фронт и сгинули", это такой юмор ... Бабаева?
Так же Бабаев: How do you do fellow kids
Меня не беспокоят и причины почему кудрявому вылизываешь.
Мне лишь неприятно дешевое лицемерие
но мимо