Бабаев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Мне кажется, это был троллинг. Старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику»

Роман Бабаев отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.

Бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за московский клуб: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства».

«Поначалу был удивлен, как и все. А потом, вспоминая характер Понтуса и несколько ситуаций, когда он абсолютно непредсказуемо для всех мог себя повести, мне лично кажется, что это был, как принято сейчас говорить, троллинг.

Здесь нужно знать Понтуса. Когда я читал про хор мальчиков, я прям представлял себе выражение лица, с которым он это говорил. Думаю, старик показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику», – сказал генеральный директор .

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