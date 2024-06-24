Бабаев о деньгах клубов: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что ЦСКА не будет пытаться навязать борьбу»

Роман Бабаев высказался о финансировании клубов.

«Конечно, когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что мы не будем пытаться навязать борьбу и добиться тех целей, которые очевидны для такого клуба, как ЦСКА.

Мы иногда пытаемся не совсем стандартно поступить в той или иной ситуации, находим футболистов, за которых не нужно платить колоссальных денег.

Это разумно не только с точки зрения отсутствия или поддержки госкорпораций, но и с точки зрения текущей ситуации, когда мы не участвуем в еврокубках, сборная не играет на международных турнирах, а международные трансферы осложнены», – сказал гендиректор на пресс-конференции.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?