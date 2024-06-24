Бабаев о деньгах клубов: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что ЦСКА не будет пытаться навязать борьбу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Футбол

Роман Бабаев высказался о финансировании клубов.

«Конечно, когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что мы не будем пытаться навязать борьбу и добиться тех целей, которые очевидны для такого клуба, как ЦСКА.

Мы иногда пытаемся не совсем стандартно поступить в той или иной ситуации, находим футболистов, за которых не нужно платить колоссальных денег.

Это разумно не только с точки зрения отсутствия или поддержки госкорпораций, но и с точки зрения текущей ситуации, когда мы не участвуем в еврокубках, сборная не играет на международных турнирах, а международные трансферы осложнены», – сказал гендиректор ЦСКА на пресс-конференции. 

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43 комментария
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ВЭБ перестал быть госкорпорацией?
+69
-9
+60
То ли дело в 2003 году, верно?
+39
-7
+32
отлично, а откуда у Гинера появились деньги, историю не расскажешь нам?
идём далее - тебе дали 30 лямов и как ты их профукал, расскажи нам!
+27
-7
+20
Ответ Александр Охотко
у ЦСКА кризис после всех трофеев.Денег нет,трофеев нет,перспективы посредственные .Движение в никуда
КР в прошлом году не считается?
+13
-1
+12
Ответ counsel
ВЭБ перестал быть госкорпорацией?
"многомиллиардная поддержка госкорпораций" и госкорпорация это не синонимы.
+15
-3
+12
У Локомотива многомиллиардная корпорация за спиной и что? Денег еще меньше , чем у ЦСКА
+10
0
+10
Ответ counsel
ВЭБ перестал быть госкорпорацией?
Не переставал.
+12
-3
+9
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Куда пропал этот комментарий из-под соседних статей про Промеса?)
+8
-1
+7
Другие клубы: Когда есть Бабаев, подтвердить трансфер проще, сделав фото с Бабаевым
+7
-1
+6
Ответ Вячеслав Припузов
Камень в огород Газпрома
Спасибо, кэп.
+7
-1
+6
Ответ форест
ВЭБ.РФ. это что? Там если заглянуть на сайт ПФК сплошь госкорации.Многомиллиардные.Почта России,Россети,Аэрофлот
Вы бы ещё поинтересовались сколько эти много миллиардные корпорации тратят на ЦСКА
+5
0
+5
Ответ Александр Охотко
у ЦСКА кризис после всех трофеев.Денег нет,трофеев нет,перспективы посредственные .Движение в никуда
Согласен. Целый год без трофеев для клуба такого статуса как ЦСКА это не дело.
+5
0
+5
Вэб либо не многомиллиардная, либо не гос?
+10
-6
+4
Ответ Demedieu
У Локомотива многомиллиардная корпорация за спиной и что? Денег еще меньше , чем у ЦСКА
На самом деле у Локо было достаточно денег когда были времена Рангника или Геркуса, ну если при Геркусе это вылилось в чемпионство, то во времена Рангника все это завело в долги. У ЦСКА после прихода ВЭБ тоже денег было достаточно, ну трансферы на мой взгляд были посредственные. То есть по факту еще пару лет назад и у тех и тех были деньги, просто потратили их бестолку, ну никто не будет тебе давать столько тратить каждое ТО, если ты не Газпром конечно, тем более условия после февраля 22 года сильно изменились
+3
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Ответ counsel
ВЭБ перестал быть госкорпорацией?
Зачем постоянно упоминать ВЭБ как прямого спонсора ЦСКА, ну вы бы хоть подумали чучуть, сейчас на сколько сильно это госкорпорация финансирует клуб ? Сколько денег ей было потрачены на трансферы ? Кроме закрытия кредита за стадион за 75 % акций, чем еще эта корпорация помогает ? Вы видите какие-то сумасшедшие трансферы ? Вливание гос.денег ? Я вот не вижу от слово совсем. У клуба рекордный трансфер это Влашич, за 15.7 млн евро, и то в 2018 году. И не забываете, до ВЭБ, ЦСКА довольно хорошо заработал и зарабатывал на трансферах, деньги уж точно были, но судя по трансферам последних 5 лет и более, очевидно, что ВЭБ и близко не спонсирует клуб государственными деньгами, как это происходит с такими клубами как Спартак, Зенит, Локомотив, Динамо, по этому, считать, что ВЭБ спонсирует ЦСКА, ровно тоже самое, что считать газ и нефть действительно народным достоянием
+5
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+3
Ответ Вячеслав Припузов
Камень в огород Газпрома
В огород ВТБ, они начали спонсировать динамо и у них сразу дела в гору пошли. На цска ВТБ смотрит как на пасынка.
+4
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+3
у ЦСКА кризис после всех трофеев.Денег нет,трофеев нет,перспективы посредственные .Движение в никуда
+8
-5
+3
Почитайте последний абзац. Он всё правильно сказал.
+3
-1
+2
Ответ ZarvuR2020
Вэб либо не многомиллиардная, либо не гос?
вэб почти банкрот, поэтому не считается))
+2
0
+2
Ответ Александр Васильев
отлично, а откуда у Гинера появились деньги, историю не расскажешь нам? идём далее - тебе дали 30 лямов и как ты их профукал, расскажи нам!
Жека харьковский своих не сдает
+5
-3
+2
Эти, с брегов Невы, уже набежали?
+1
0
+1
Ответ Ибн Хоттабыч
Вы бы ещё поинтересовались сколько эти много миллиардные корпорации тратят на ЦСКА
Он начнет интересоваться, когда его клуб сливаться начнет. Это хоть как то подстегивает к изучению матчасти )
+1
0
+1
Ответ Ибн Хоттабыч
Вы бы ещё поинтересовались сколько эти много миллиардные корпорации тратят на ЦСКА
так у них пропало доверие к товарищу Бабаеву)
+1
0
+1
ВЭБ.РФ. это что?
Там если заглянуть на сайт ПФК сплошь госкорации.Многомиллиардные.Почта России,Россети,Аэрофлот
+4
-3
+1
Ну Гинер тоже в свое время делал ЦСКА богаче всех и были сразу результаты.
+3
-2
+1
всё равно это не отмаз смены одного лысого чёрта на другого.
+1
0
+1
Ответ Justin Sane
Я не знаю, откуда у него деньги, кстати? Если вы знаете, расскажите, пожалуйста
изначально в 2001 там вроде как через кучу прокладок деньги Абрамовича были.
0
0
0
Ответ Knife707
То ли дело в 2003 году, верно?
Но ЦСКА хотя бы добивался результатов .
+2
-2
0
Ну все правильно сказал. Даже не подкопаешься.
+1
-1
0
Ответ Александр Васильев
отлично, а откуда у Гинера появились деньги, историю не расскажешь нам? идём далее - тебе дали 30 лямов и как ты их профукал, расскажи нам!
Я не знаю, откуда у него деньги, кстати? Если вы знаете, расскажите, пожалуйста
0
0
0
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