Экс-хавбек ЦСКА Нетфуллин о Вернблуме: «Любая ошибка, неточная передача – он тут же пихает. Хотя сам техникой не выделялся»

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Понтус Вернблум Равиль Нетфуллин Футбол

Равиль Нетфуллин рассказал об особенностях характера Понтуса Вернблума.

31-летний полузащитник «Химок» принадлежал ЦСКА с 2011 по 2014 год. В его активе десять игр в составе московского клуба во всех турнирах без результативных действий.

– Ты не упомянул Вернблума. Правда, что он буквально гнобил молодых в ЦСКА?

– Правда. Воспринималось неприятно, но это особенности скандинавского темперамента.

Доставалось за любую ошибку. Ты неточно сделал передачу – и он тут же пихает, хотя сам техникой не выделялся, – сказал Равиль Нетфуллин.

«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах

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8 комментариев
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Он без техники выгрызал центр, а если надо ходил как столб в атаку и забивал!
По этому Вернблум был игроком, а Нетфуллин так и остался уровнем максимум ФНЛ
+32
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+32
особенно смешно читать такие высказывания от нетфуллина. вы ещё Ефремова спросите🤦
получается,Понтус на начальном этапе отсеял весь сброд.вероятно,не сознательно.он,может,только характер их хотел проверить.а для них подойдёт только одно слово - мякишь
+16
0
+16
Вернблум, как лакмусовая бумажка-всех блатных выделил и отсеял из Великого клуба!
+11
0
+11
Понтус был прекрасен в ЦСКА, настоящий лидер и боец. За гол Реалу отдельное пожизненное спасибо.
+11
0
+11
Вернблум - легенда. Кто этот Н?
+4
0
+4
Ответ naxerger
особенно смешно читать такие высказывания от нетфуллина. вы ещё Ефремова спросите🤦 получается,Понтус на начальном этапе отсеял весь сброд.вероятно,не сознательно.он,может,только характер их хотел проверить.а для них подойдёт только одно слово - мякишь
только мякиш без "ь"
+3
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Кексик негодует.
+1
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Колоритный персонаж был
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