Экс-хавбек ЦСКА Нетфуллин о Вернблуме: «Любая ошибка, неточная передача – он тут же пихает. Хотя сам техникой не выделялся»

Равиль Нетфуллин рассказал об особенностях характера Понтуса Вернблума.

31-летний полузащитник «Химок» принадлежал ЦСКА с 2011 по 2014 год. В его активе десять игр в составе московского клуба во всех турнирах без результативных действий.

– Ты не упомянул Вернблума. Правда, что он буквально гнобил молодых в ЦСКА?

– Правда. Воспринималось неприятно, но это особенности скандинавского темперамента.

Доставалось за любую ошибку. Ты неточно сделал передачу – и он тут же пихает, хотя сам техникой не выделялся, – сказал .

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