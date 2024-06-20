Экс-хавбек ЦСКА Нетфуллин о Вернблуме: «Любая ошибка, неточная передача – он тут же пихает. Хотя сам техникой не выделялся»
Равиль Нетфуллин рассказал об особенностях характера Понтуса Вернблума.
31-летний полузащитник «Химок» принадлежал ЦСКА с 2011 по 2014 год. В его активе десять игр в составе московского клуба во всех турнирах без результативных действий.
– Ты не упомянул Вернблума. Правда, что он буквально гнобил молодых в ЦСКА?
– Правда. Воспринималось неприятно, но это особенности скандинавского темперамента.
Доставалось за любую ошибку. Ты неточно сделал передачу – и он тут же пихает, хотя сам техникой не выделялся, – сказал Равиль Нетфуллин.
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По этому Вернблум был игроком, а Нетфуллин так и остался уровнем максимум ФНЛ
получается,Понтус на начальном этапе отсеял весь сброд.вероятно,не сознательно.он,может,только характер их хотел проверить.а для них подойдёт только одно слово - мякишь