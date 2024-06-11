Романцев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. По-русски говоря, пошел бы он!»

Олег Романцев отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.

Бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за московский клуб: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства».

– Как вы расцениваете поступок шведа , который после шести лет выступлений за , вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?

– Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он недостоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни.

Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому, по-русски говоря, пошел бы он!.. – заявил бывший главный тренер «Спартака».