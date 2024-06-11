Романцев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. По-русски говоря, пошел бы он!»
Олег Романцев отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.
Бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за московский клуб: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства».
– Как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?
– Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он недостоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни.
Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому, по-русски говоря, пошел бы он!.. – заявил бывший главный тренер «Спартака».
Про Россию ничего плохого не сказал и на том спасибо,ну такая сейчас конъюнктура видимо в Швеции, что на него идёт давлении. Он обычный человек, а не мученик и Россия для него была местом заработка, а не Родиной.
Он то,в отличии от шведского легионера, ответственнен за бОльшее
Худощавый, кряжистый и неубиваемый был чувак, конечно!
-----
Ты смотри, что творится
Мерзкий алкоголик сколько раз предал и продал Спартак?
Начиная с потери эмблемы клуба, который сейчас банчит такой же жулик ловчев, до продажи самого Спартака жулику ростовскому за бутылку водки и обещание
Романцев и есть самая главная беда, что случилась со Спартаком
А вернблум не такая уж и сволочь оказывается. Как и Ларсен. А удел борзыкиных - бессильно плеваться говном
Он просто-Кощей, и всë)))