Романцев об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: «Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. По-русски говоря, пошел бы он!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Олег Романцев Понтус Вернблум Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.

Бывший полузащитник ЦСКА написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за московский клуб: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства».

– Как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?

– Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он недостоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни.

Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому, по-русски говоря, пошел бы он!.. – заявил бывший главный тренер «Спартака». 

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20 комментариев
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Ответ Russian Horse
Ну тут рыбак выдал базу, трудно с ним не согласиться
Да ничего такого он не сказал. Говорит время было другое, если кого-то задел игрой в России - извините.
Про Россию ничего плохого не сказал и на том спасибо,ну такая сейчас конъюнктура видимо в Швеции, что на него идёт давлении. Он обычный человек, а не мученик и Россия для него была местом заработка, а не Родиной.
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Ну тут рыбак выдал базу, трудно с ним не согласиться
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Ещё бы вспомнить обещания и заявления того,кто был главой страны,когда Вернблум пришёл в ЦСКА...
Он то,в отличии от шведского легионера, ответственнен за бОльшее
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+3
Хоть и не люблю стаканыча, но в точку сказал. Можно ж было и промолчать в интервью.
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Ответ ARTHUR
Комментарий удален модератором
Не очередной дед-имперец, а выдающийся дед-имперец.
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Вернблум-кощей!
Худощавый, кряжистый и неубиваемый был чувак, конечно!
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А за Иваныча, случаем, не редактируют интервью, как у Кожевникова? а то инфоповод давно пропал, а эксперт имеет заявить😏
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Спартаковский Ларссон такой же мерзкий. Зарема до сих течёт от него. Типа такого супер игрока привезла.
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Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому, по-русски говоря, пошел бы он!.. – заявил бывший главный тренер «Спартака».

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Ты смотри, что творится

Мерзкий алкоголик сколько раз предал и продал Спартак?

Начиная с потери эмблемы клуба, который сейчас банчит такой же жулик ловчев, до продажи самого Спартака жулику ростовскому за бутылку водки и обещание

Романцев и есть самая главная беда, что случилась со Спартаком

А вернблум не такая уж и сволочь оказывается. Как и Ларсен. А удел борзыкиных - бессильно плеваться говном
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опять все вырвали из контекста.нигде он не покаялся,а просто сказал,что извиняется,если задел чьи-то чувтсва.ничего в этом высказывании плохого нет.на пустом месте дерьмо раздули.
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Ответ Евгений Якутов
Вернблум-кощей! Худощавый, кряжистый и неубиваемый был чувак, конечно!
Мне он запомнился грязным игроком с грязными фолами, за которые он получал только 1 жёлтую в матче и кажется ни одной красной за карьеру (если не ошибаюсь). Хотя по идее их должны быть масса
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Мне он запомнился грязным игроком с грязными фолами, за которые он получал только 1 жёлтую в матче и кажется ни одной красной за карьеру (если не ошибаюсь). Хотя по идее их должны быть масса
А я его и не восхваляю.
Он просто-Кощей, и всë)))
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