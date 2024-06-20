Антон Миранчук не рассматривает продолжение карьеры в российских клубах.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что Миранчук может остаться в клубе. До этого агент игрока говорил, что полузащитник покинет команду по истечении контракта, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным « », представители футболиста не будут рассматривать любые предложения как от « », так и от других российских клубов.

Также у полузащитника сборной России есть варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ОАЭ, но сам игрок хочет уехать в Европу. В частности, он хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В составе команды он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Суперкубок России. Всего за железнодорожников 28‑летний хавбек сыграл 217 матчей и забил 51 мяч.

В прошедшем сезоне Мир он провел 29 матчей, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

Агент Шпинев: «Миранчук на 99% не останется в «Локо». Не думаю, что предложение будет достойным. Приоритет – попасть в Европу»