Антон Миранчук не рассматривает российские клубы. Хавбек «Локо» хочет в Европу, чтобы быть ближе к брату, возможен вариант с Турцией («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Юрий Нагорных Алексей Миранчук Антон Миранчук Матч ТВ Вадим Шпинев Футбол

Антон Миранчук не рассматривает продолжение карьеры в российских клубах.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что Миранчук может остаться в клубе. До этого агент игрока Вадим Шпинев говорил, что полузащитник покинет команду по истечении контракта, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным «Матч ТВ», представители футболиста не будут рассматривать любые предложения как от «Локомотива», так и от других российских клубов.

Также у полузащитника сборной России есть варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ОАЭ, но сам игрок хочет уехать в Европу. В частности, он хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В составе команды он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Суперкубок России. Всего за железнодорожников 28‑летний хавбек сыграл 217 матчей и забил 51 мяч.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 матчей, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

Агент Шпинев: «Миранчук на 99% не останется в «Локо». Не думаю, что предложение будет достойным. Приоритет – попасть в Европу»

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44 комментария
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Ответ Vovker
Турция намного ближе к брату, чем Россия, ну-ну)
Ну, перелет-то прямой.
+105
-2
+103
В чемпионат Албании или Словении можно, близко до Бергамо
+78
-9
+69
Ответ AS Roma Fan
Россия и Турция одинаково близки к брату. Тогда смысл?
Стамбул в два раза ближе к Риму, чем Москва. Это не говоря уже о том, что из Стамбула самолёты в Италию летают
+30
-2
+28
Поехал в Турцию, брат уехал к Зенит 😂
+29
-5
+24
Ответ Vovker
Турция намного ближе к брату, чем Россия, ну-ну)
Стамбул Бергамо лететь меньше трех часов
+24
0
+24
Турция намного ближе к брату, чем Россия, ну-ну)
+48
-29
+19
Ответ Adanilove1991
В чемпионат Албании или Словении можно, близко до Бергамо
Или в Кипр)
+11
-1
+10
Ближе к брату - это клубы Беневенто или Чезена 😉
+12
-6
+6
Ответ WORONEZH 36
Да, в Турцию если уедет то совсем рядом будет с братом, практически через забор 🤣
Из Стамбула в Милан добираться 3 часа. Как в Москве за город поехать
+5
0
+5
Ответ Adanilove1991
В чемпионат Албании или Словении можно, близко до Бергамо
в чемпионат Сан-Марино
+6
-1
+5
Жизнь порой интересная штука
+4
0
+4
В Словению надо ехать. Там через горку перешёл и уже Италия...
+5
-2
+3
Хочет в Европу, берут только в Турцию. Вкалывать надо, как брат, а то я уже их по размеру лиц отличать стал
+3
0
+3
Ответ Vovker
Турция намного ближе к брату, чем Россия, ну-ну)
Так то на самолете побыстрей будет)
Да и удобней
+3
0
+3
Ответ Архитектор Мендисабаль
В Словению надо ехать. Там через горку перешёл и уже Италия...
Тогда уж в Швейцарию, там до Бергамо ближе))
Да и чемпионат посильнее, чем в Словении.
+1
0
+1
Ответ Плакса Джон ушел налево
Поехал в Турцию, брат уехал к Зенит 😂
Так и не встретятся)
+1
0
+1
Ответ Pertinax Gandi
Вряд ли им интересуется большая стамбульская тройка. Но можно перейти в столичные клубы из Анкары - Генчлербирлиги или Анкарагюджу.
в Истамбул можно
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Ответ AS Roma Fan
Россия и Турция одинаково близки к брату. Тогда смысл?
С разморозкой из криокамеры.
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Ответ Alex1104
Турецкий чемпионат - на любителя. Наши там не приживаются, за редким исключением
Какие ваши доказательства?
Вот только не надо сейчас писать бред местных студентов про Дзюбу, его купили без согласования с тренером, которому он был не нужен от слова СОВСЕМ. Что расторжение контракта по обоюдному согласию сторон лишний раз подтверждает.
10 случаев привести сможешь?
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Комо, Монца, Верона, Удинезе, Венеция
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вперед ,тебя там ждут,наверное
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Антону ближе берег турецкий, а к брату Греция ближе будет.
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В макдональдс лигу как вариант, в клуб из середины таблицы. В каждый франц клуб по российскому игроку :)
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в Италии много клубов чтобы устроиться поближе к брату. какая нафиг Турция
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кому нужен Антон нынче в Европе? игрок настроения, играет раз через раз
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