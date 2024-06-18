«Локо» увеличит предложение Миранчуку до 15 млн рублей в месяц. 10 млн Антона не устроили (Иван Карпов)
«Локомотив» предложит Антону Миранчуку зарплату до 15 млн рублей в месяц.
Чтобы сохранить 28-летнего хавбека сборной России, железнодорожники планируют потратить часть средств от трансфера полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее «Локо» предлагал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов, но хавбек решил покинуть клуб 30 июня свободным агентом.
А теперь скажите - сколько Локо зарабатывает сам из своего бюджета? За что такие зарплаты?
Разбрасывание бюджетных денег на проф спорт бесит.
А мне тут писали что в Локо денег нет - 15 лямом в месяц паспорту....
Соболев, Фомин, Смолов, Бакаев и другие за что получают свои 2-2.5 млн в год?
Лучшие из лучших в любой профессии получают очень, очень, очень много. Тем более в такой востребованной и высокооплачиваемой как футбол.
Если Андрееву за Глушенкова платят 4 млн. евро, то за свободного игрока ляма два Шпинёву обязаны отсыпать.
Дерзай, Антон.