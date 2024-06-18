«Локо» увеличит предложение Миранчуку до 15 млн рублей в месяц. 10 млн Антона не устроили (Иван Карпов)

«Локомотив» предложит Антону Миранчуку зарплату до 15 млн рублей в месяц.

Чтобы сохранить 28-летнего хавбека сборной России, железнодорожники планируют потратить часть средств от трансфера полузащитника в «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее « » предлагал 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов, но хавбек решил покинуть клуб 30 июня свободным агентом.