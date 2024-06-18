«Локо» увеличит предложение Миранчуку до 15 млн рублей в месяц. 10 млн Антона не устроили (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Максим Глушенков деньги Футбол

«Локомотив» предложит Антону Миранчуку зарплату до 15 млн рублей в месяц.

Чтобы сохранить 28-летнего хавбека сборной России, железнодорожники планируют потратить часть средств от трансфера полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее «Локо» предлагал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов, но хавбек решил покинуть клуб 30 июня свободным агентом.

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62 комментария
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ахренеть, 15 лямов в месяц.... в лиге, которая не зарабатывает и лишена еврокубков. чтобы что? 3 калеки на локомотиве посмотрели на ползающие недоразумения, которые мяч обработать не могут
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Это 1 млн за 2 дня.
А теперь скажите - сколько Локо зарабатывает сам из своего бюджета? За что такие зарплаты?
Разбрасывание бюджетных денег на проф спорт бесит.
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Ну а что вы хотели - НДФЛ-то вырос...
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Ответ TFP_Sports
я со своими 60-70 тыщами в месяц нервно курю
да я со своими 200 тыщами не курю конечно, но нервно прибухиваю точно...
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Ответ deligy
Как и все остальные в РПЛ, сидят на шее папика, от Зенита до Краснодара. Почему вдруг Локомотив должен быть исключением.
Нееее, не надо тут все в кучу. На шее папика Краснодар. Остальные на нашей с вами шее по факту.
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я со своими 60-70 тыщами в месяц нервно курю
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Учителя, сельские доктора и воспитатели детских садов переживают за Антошу искренне, и надеются, что он увеличит эту сумму как минимум, на четверть.
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Карп, ты на руки-то его посмотри
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Ответ wolkov
ахренеть, 15 лямов в месяц.... в лиге, которая не зарабатывает и лишена еврокубков. чтобы что? 3 калеки на локомотиве посмотрели на ползающие недоразумения, которые мяч обработать не могут
Все больницы и дороги в России отремонтированы, медсестры и учителя каждые выходные летают в Монако, билеты на поезда (которые современнее чем в Японии) бесплатны - куда ещё же тратить бюджетные деньги остаётся?
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Нормально так легенда доит свой родной клуб....
А мне тут писали что в Локо денег нет - 15 лямом в месяц паспорту....
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Ахххх 15 млн этому недоразумению за то, что по 2-3 мяча в год забивает и 5 пасов отдает 😆😆😆
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Ответ wolkov
ахренеть, 15 лямов в месяц.... в лиге, которая не зарабатывает и лишена еврокубков. чтобы что? 3 калеки на локомотиве посмотрели на ползающие недоразумения, которые мяч обработать не могут
подскажите, а за что Спартак, Зенит, Краснодар и Динамо борются и платят игрокам саоим такие же деньги?
Соболев, Фомин, Смолов, Бакаев и другие за что получают свои 2-2.5 млн в год?
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какой важный птица, посмотрите на него ))
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Ответ TFP_Sports
я со своими 60-70 тыщами в месяц нервно курю
а ты что, являешься одним из 10 лучших российских специалистов в своей профессии? А вот Миранчук является (он на 6 месте по стоимости в сборной РФ, см трансфермаркт).

Лучшие из лучших в любой профессии получают очень, очень, очень много. Тем более в такой востребованной и высокооплачиваемой как футбол.
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Ответ ElectroVantuzzz
Единственное, за что людям нужно переживать - это за свои решения, принятые в жизни: в том числе, выбор профессии.
Да, действительно, надо было всем идти в футболисты.
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Ответ serginn
Ну а что вы хотели - НДФЛ-то вырос...
Заберите свои жалкие 18%)))
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Ждем подорожание цен на электричку москва-калуга. Работягам не привыкать, заплатят больше
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Еще что-то про газпромовские деньги говорят. А денежки из бюджетного ржд на зарплату антошке в 15 лямов это норм считается?
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Ну, Антона понимаю ) четверть откатывай агенту, половину - в клуб. Кошкины слёзы останутся ))
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Цены на яйца вон как подросли, вот и Антон свои за бесценок не хочет отдавать.
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Смотрите какой важный курица
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А по миллиону добавлять нельзя? Сразу надо на 50% увеличивать?
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Вопрос, скорее всего, агентских и подъемных.
Если Андрееву за Глушенкова платят 4 млн. евро, то за свободного игрока ляма два Шпинёву обязаны отсыпать.
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Ответ TFP_Sports
возьми на работу
Я сам на себя)
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Доить клубы – единственный смысл существования, оставшийся среднестатистическому российскому футболисту.

Дерзай, Антон.
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Ответ Дима
подскажите, а за что Спартак, Зенит, Краснодар и Динамо борются и платят игрокам саоим такие же деньги? Соболев, Фомин, Смолов, Бакаев и другие за что получают свои 2-2.5 млн в год?
Всё это перечисленное лишь подтверждает вопрос :"За что?"
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Не соглашайся на 15, предложат 20.
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Ответ tostao
Да, действительно, надо было всем идти в футболисты.
Почему бы и нет? Люди идут в профессию, осознавая все её реалии. Так что пассажи в стиле "а сельские учителя..." — это очень странные разговоры. Люди сами соглашаются на такие условия (что, безусловно, не отменяет факта абсолютно неадекватной оценки их труда государством). Если все пойдут "в футболисты", то случится дефицит кадров, что всегда ведёт к повышению зарплат.
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Ответ Porsche Panamera Official
Ты чееее??? Путинский агент???? Вся страна по 8 тыс зарабатывает 😂😂😂 сарказм
Нет. И так же недоволен тем, что в этой стране самые важные профессии менее всего оплачиваются. Но уже написал в другом комментарии: люди сами соглашаются на предлагаемые условия, хотя имеют выбор
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Ответ WelcomeBackPURE
Ахххх 15 млн этому недоразумению за то, что по 2-3 мяча в год забивает и 5 пасов отдает 😆😆😆
Такие реалии помойной рпл
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