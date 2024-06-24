Кавазашвили о Промесе: «Это будет большой успех нашей дипломатической службы, если Квинси появится в России. Про преступника и клеймо на РПЛ говорят враги «Спартака»

Анзор Кавазашвили рад возвращению футболиста «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Возвращение Промеса воспринимаю только положительно. Если этот вопрос будет решен в нашу пользу, и Квинси опять появится в России и в « », то это будет большой успех нашей дипломатической службы. Я буду очень рад возвращению Промеса.

А по поводу точки зрения, что возвращение поставит клеймо на российском футболе, что в нашем чемпионате будет играть якобы преступник, то, на мой взгляд, такое говорят враги «Спартака».

Что же касается именно футбольных моментов, то полагаю, что Промес сможет вернуть свою физическую форму и игровые кондиции. Он же профессионал. К тому же Квинси, как человек и гражданин понимает, что за него Россия и клуб «Спартак» боролись до последнего, благодаря чему его удалось вырвать из тюремных решеток.

Я уверен, что Квинси это все осознает и будет с благодарностью отрабатывать это своим футбольным мастерством, играя за московский «Спартак», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике .

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн

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