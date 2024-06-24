Кавазашвили о Промесе: «Это будет большой успех нашей дипломатической службы, если Квинси появится в России. Про преступника и клеймо на РПЛ говорят враги «Спартака»
Анзор Кавазашвили рад возвращению футболиста «Спартака» Квинси Промеса в Россию.
Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.
«Возвращение Промеса воспринимаю только положительно. Если этот вопрос будет решен в нашу пользу, и Квинси опять появится в России и в «Спартаке», то это будет большой успех нашей дипломатической службы. Я буду очень рад возвращению Промеса.
А по поводу точки зрения, что возвращение Квинси поставит клеймо на российском футболе, что в нашем чемпионате будет играть якобы преступник, то, на мой взгляд, такое говорят враги «Спартака».
Что же касается именно футбольных моментов, то полагаю, что Промес сможет вернуть свою физическую форму и игровые кондиции. Он же профессионал. К тому же Квинси, как человек и гражданин понимает, что за него Россия и клуб «Спартак» боролись до последнего, благодаря чему его удалось вырвать из тюремных решеток.
Я уверен, что Квинси это все осознает и будет с благодарностью отрабатывать это своим футбольным мастерством, играя за московский «Спартак», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике Кавазашвили.
Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
И сказал мене что ищет он добра
Я тада подумал и решил
Что надысь брат кого-то порешил
Сейчас же все потуги МИДа и Лаврова выглядят брезгливо и накладывают тень не только на МИД, но и на всю страну!
Раньше надо было головой думать, а не другим местом.
Видимо ты с Кавазашвили одного поля ягоды
Своих не бросаем !!
с коксом связан?
но это оказывается обычно делают все законопослушные граждане)
совсем плохо с головушкой у легенды Торпедо!
– Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер — жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство "Зенита", на таком уровне они воспитывают своих футболистов!
)))