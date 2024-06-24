Кавазашвили о Промесе: «Это будет большой успех нашей дипломатической службы, если Квинси появится в России. Про преступника и клеймо на РПЛ говорят враги «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Политика Футбол

Анзор Кавазашвили рад возвращению футболиста «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Возвращение Промеса воспринимаю только положительно. Если этот вопрос будет решен в нашу пользу, и Квинси опять появится в России и в «Спартаке», то это будет большой успех нашей дипломатической службы. Я буду очень рад возвращению Промеса.

А по поводу точки зрения, что возвращение Квинси поставит клеймо на российском футболе, что в нашем чемпионате будет играть якобы преступник, то, на мой взгляд, такое говорят враги «Спартака».

Что же касается именно футбольных моментов, то полагаю, что Промес сможет вернуть свою физическую форму и игровые кондиции. Он же профессионал. К тому же Квинси, как человек и гражданин понимает, что за него Россия и клуб «Спартак» боролись до последнего, благодаря чему его удалось вырвать из тюремных решеток.

Я уверен, что Квинси это все осознает и будет с благодарностью отрабатывать это своим футбольным мастерством, играя за московский «Спартак», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике Кавазашвили.

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн

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71 комментарий
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Ответ Александр Жертанов
Позор спартаку и естественно МИД РФ, который занимается неблаговидными делами.
Зато у МИД появится новые каналы доставки и проверенный человек со связями)))
+25
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+24
Не хочу видеть этого персонажа в футболке своего любимого клуба
+34
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+22
Позор спартаку и естественно МИД РФ, который занимается неблаговидными делами.
+27
-9
+18
А кто он если не преступник? Человек замешанный в торговле наркотиками и нанесении ножевых ранений по вашему кто? Этот бывший вратарь говорит абсурдные слова. Хотя это же спартак, тут ничего удивительного нет.
+18
-4
+14
С каждым комментарием убеждаюсь насколько он отбитый
+11
-1
+10
Интересно кстати как новый тренер это прокомментирует
+8
0
+8
Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален модератором
ты забыл про связь с бандосами в 90-е, убийства 2-х женщин экономисток из клуба, неуплату налогов, Гулиева
+11
-3
+8
он больной или что? Кавазашвили вообще вкурсе что такое репутационные риски?
+8
-1
+7
если бы меня попросили описать болельщика Спартака - то я бы показал фотку шиза Кавазаишвили
+7
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+6
Отрадно видеть, что основная масса болельщиков популярного Спартака отошла от первоначального малодушного неприятия крупной наркоторговли, посеянного в их рядах газпромовской пропагандой, и радостно ждёт возвращения Антохи-братухи в купель духа.
+7
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+5
Ответ Spartakus1984
ВО первых и самое главное,не ты,ни я ни Алаев не вправе давать правовую оценку преступлениям,есть факт,человек осужден,на этом же делает акцент Алаев,что осужденые не должны играть в РПЛ. Влут осужден?Осужден, какие еще могут быть вопросы?Про потуги Лаврова кем то придуманные вообще смешно слышать.
Влут тоже не должен играть в России. Как и уголовник Промес!
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Раз братуха подошёл ко мне с утра
И сказал мене что ищет он добра
Я тада подумал и решил
Что надысь брат кого-то порешил
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Ответ Spartakus1984
Сейчас вылезет ’’безупречный’’человек Алаев и скажет,что не должны осужденные(пусть и другой страной)играть в РПЛ.
Алаев будет полным идиотом, если так не сделает)
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Ответ Spartakus1984
А чего он не делает это сейчас,по отношению к осужденному игроку Урала,Райну Влуту?
Во-первых Влут присутствовал на одном заседании суда. Во-вторых ему повезло что он не в команде идиотов-менеджеров из Лукойла, которые не вывозят его на сборы в страны, где подписан взаимный дорогов на выдачу преступников.
Сейчас же все потуги МИДа и Лаврова выглядят брезгливо и накладывают тень не только на МИД, но и на всю страну!
Раньше надо было головой думать, а не другим местом.
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Апхахпхах, что он несёт, какая ересь, тут даже таблетки не помогут) ну да, в Нидерландах, где как и в целом в Европе БЛМ-истерия, просто так осудили Промеса, на зло Спартаку, Москве, Кремлю и лично Путину, наверное))
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Ответ Leon9
Комментарий скрыт
Потому что не хочешь очередного позора в Спартаке?
Видимо ты с Кавазашвили одного поля ягоды
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Деду всё равно. "Игрок хороший? Хороший. Ну и х... с ним, пусть играет. Криминал шьют ему? А нас рать. Это всё происки врагов". )
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Лавров лично хлопочет о скорейшем возвращении этого чистого как слеза ребëнка, но несправедливо оклеветанного проклятыми голландцами футболиста в его родной клуб.
Своих не бросаем !!
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Вот кто на самом деле в ответе за возвращение Промеса, а мы всё Лавров, Лавров)
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Вот так с лёгкой руки Анзорчика многие болельщики Спартака стали врагами Спартака. Тут таблетки уже не помогут.
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ножиком тыкал?
с коксом связан?
но это оказывается обычно делают все законопослушные граждане)
совсем плохо с головушкой у легенды Торпедо!
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Ответ vladimirych
Не хочу видеть этого персонажа в футболке своего любимого клуба
мы не хотим тебя видеть в рядах болел Спартака
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Ответ Сергей Зотов
Дед забыл таблетки выпить
Это злые спартачи, подсунули ему другие таблетки, наверное голландские.
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Экс-игрок московского "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство петербургского "Зенита" за воспитание своих футболистов.

– Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер — жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство "Зенита", на таком уровне они воспитывают своих футболистов!
)))
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Ответ Сергей Зотов
Дед забыл таблетки выпить
Это злые спартачи, подсунули ему другие таблетки, наверное голландские.
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Это абсолютная профанация всей нашей дипломатической службы...
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Выходит весь народ, вся страна враги Спартака!
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Дед забыл таблетки выпить
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Рано или поздно они все за всё ответят, сволочи
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Ответ Spartakus1984
Действуй.Но если честно,я не верю что он вернется.
Я очень надеюсь что такой позор не ляжет на наших дипломатов. Достаточно уже клоунов из Лукойла.
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