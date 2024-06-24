Глушаков о Промесе: «Очень хотел бы его возвращения, как игрок он нужен «Спартаку». Квинси есть что доказывать»
Денис Глушаков прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».
Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.
«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять физическую форму.
Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Губерниев о Промесе: «Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. «Спартак» берет на себя все риски»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Связка с Угальде уже тогда была сформирована на подсознательном уровне...