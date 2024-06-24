Глушаков о Промесе: «Очень хотел бы его возвращения, как игрок он нужен «Спартаку». Квинси есть что доказывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять физическую форму.

Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Губерниев о Промесе: «Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. «Спартак» берет на себя все риски»

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12 комментариев
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Будет играть теперь от ножа.
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Как бы то ни было на зимних сборах Промес рвал и метал, с ним бы Спартак боролся за первое место в прошедшем сезоне...
Связка с Угальде уже тогда была сформирована на подсознательном уровне...
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Квинси не дурак,Квинси очень нужен Спартаку .Ему есть что доказывать и не только здесь...))
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Амарал провернул экстрадицию Абаскаля. Тонкая работа.
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В спартак попадают - душу теряют.
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нужен конечно
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