Глава Хорватского футбольного союза про «Убей серба»: «Я не слышал оскорблений от наших болельщиков. Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти»
В Хорватии прокомментировали обвинения в оскорбительных каричалках.
Напомним, Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении Хорватии и Албании за скандирования болельщиков «Убей серба» после матча Евро-2024 (2:2). В случае отсутствия реакции футбольного руководства Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в чемпионате Европы.
«Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти. Расследование открыто, и пусть они докажут, что эти призывы действительно были.
Я не видел и не слышал оскорблений от наших болельщиков, которых я хочу поблагодарить за поддержку, которую они оказывают национальной команде», – сказал президент Хорватского футбольного союза Мариян Кустич.
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PS: посмотри на ютьюбе любой из роликов с кричалкой «уби шиптара» от сербов. По твоей логике, это должно значить, что нацистская идеология - это часть сербского общества, ведь ты мне только что доказывал, что кричалки - валидная репрезентация общественного настроения.