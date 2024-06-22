Глава Хорватского футбольного союза про «Убей серба»: «Я не слышал оскорблений от наших болельщиков. Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти»

В Хорватии прокомментировали обвинения в оскорбительных каричалках.

Напомним, Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении и за скандирования болельщиков «Убей серба» после матча (2:2). В случае отсутствия реакции футбольного руководства Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в чемпионате Европы.

«Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти. Расследование открыто, и пусть они докажут, что эти призывы действительно были.

Я не видел и не слышал оскорблений от наших болельщиков, которых я хочу поблагодарить за поддержку, которую они оказывают национальной команде», – сказал президент Хорватского футбольного союза Мариян Кустич.

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