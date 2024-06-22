Глава Хорватского футбольного союза про «Убей серба»: «Я не слышал оскорблений от наших болельщиков. Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти»

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В Хорватии прокомментировали обвинения в оскорбительных каричалках.

Напомним, Федерация футбола Сербии потребовала от УЕФА санкций в отношении Хорватии и Албании за скандирования болельщиков «Убей серба» после матча Евро-2024 (2:2). В случае отсутствия реакции футбольного руководства Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в чемпионате Европы.

«Мы осуждаем любые призывы к разжиганию ненависти. Расследование открыто, и пусть они докажут, что эти призывы действительно были. 

Я не видел и не слышал оскорблений от наших болельщиков, которых я хочу поблагодарить за поддержку, которую они оказывают национальной команде», – сказал президент Хорватского футбольного союза Мариян Кустич.

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44 комментария
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По-моему любой понимает почему сербам тяжело жить рядом с такими ничтожествами как хорваты и албанцы
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"Я не слышал значит не было." Усташ обыкновенный.
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Ещё бы ты что-то слышал.
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Ответ Мечел70
Да, что ты говоришь)) А сербы образец благородности, да?))
Ну она как минимум фашистам не подпевали.
+6
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Ответ Всеволод Бобров
По-моему любой понимает почему сербам тяжело жить рядом с такими ничтожествами как хорваты и албанцы
Подожди, разве назвать целые нации ничтожествами (что сделал ты) - это не проявление шовинизма? Или если про албанцев и хорватов, то можно всех одной краской красить?
+6
-1
+5
Ответ Иван Новиков
Надо брать пример с поляков и переводить стрелки на Россию.
Вчера общался с поляком в игре, он сказал, что 80 процентов населения поддерживает Россию и посоветовал меньше читать новостей)
+8
-3
+5
Ну действительно, призывы к убийству - это не совсем оскорбления
+5
0
+5
Ответ Всеволод Бобров
По-моему любой понимает почему сербам тяжело жить рядом с такими ничтожествами как хорваты и албанцы
Да, что ты говоришь)) А сербы образец благородности, да?))
+24
-20
+4
Ответ tzasasa
Они не лучше
Судя по поступкам лучше
+6
-2
+4
Надо брать пример с поляков и переводить стрелки на Россию.
+4
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+3
Это наглая подтасовка звука
+3
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+2
Эти болельщики уволились 2 недели назад :))
+2
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Ответ Всеволод Бобров
Судя по поступкам лучше
Кто совершил самую жестокую резню? Если 2 мировую не брать
+3
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+2
Это не хорваты были значит на трибунах, а кто-то другой
+3
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+2
Ответ mancity111
Кто совершил самую жестокую резню? Если 2 мировую не брать
Ликвидация боснийских террористов в Сребренице - это не резня.
+2
-1
+1
Ответ Евгений Цыбулин
Комментарий удален модератором
но до была Митровица , а вообще как так получилось что в Боснии и косово из 1 миллион 430 тысяч сербов на момент конфликта осталось 400 тысяч
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Избирательный слух.
+1
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Ответ Всеволод Бобров
Я сказал не фанаты, ты читать умеешь? У Украины про москалей обычные люди заряжают, значит это в народе есть, фанатов я и не брал в счёт, они оторваны от общества. Так если скандируют трибуны, албанцы и хорваты, то это в обществе, там разные слои общества, как ты не можешь этого понять. Понятно, что не любой Хорват и албанец нацист, но если это скандируют трибуны,не фанаты значит в обществе такие настроения и есть.
Еще раз терпеливо объясняю: перечитай свое же сообщение. Ты в нем назвал обе нации ничтожествами, и отказываешься это признать. По поводу «это в обществе»: ты делаешь этот вывод исключительно на основании выкриков на трибунах. Болельщики и фанаты (кстати, ты их зачем-то пытаешься разделить - откуда ты знаешь, сколько на трибунах на евро кузьмечей, а сколько именно фирмачей?) не являются репрезентативной выборкой общества. Это просто факт. Чтобы сделать репрезентативную выборку, нужно заниматься нормальным социологическим исследованием. Ты же экстраполируешь выкрики с трибун на целые нации - сколько там вообще именно жителей хорватии или Албании? Там, допускаю, существенный процент мигрантов, которые, как раз-таки, физически оторваны от реалий своих исторических стран. Более того, ты делаешь этот вывод исключительно на основании сообщений СМИ. Сколько людей там вообще что-то выкрикивали?
PS: посмотри на ютьюбе любой из роликов с кричалкой «уби шиптара» от сербов. По твоей логике, это должно значить, что нацистская идеология - это часть сербского общества, ведь ты мне только что доказывал, что кричалки - валидная репрезентация общественного настроения.
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Ответ Stadjer
Еще раз терпеливо объясняю: перечитай свое же сообщение. Ты в нем назвал обе нации ничтожествами, и отказываешься это признать. По поводу «это в обществе»: ты делаешь этот вывод исключительно на основании выкриков на трибунах. Болельщики и фанаты (кстати, ты их зачем-то пытаешься разделить - откуда ты знаешь, сколько на трибунах на евро кузьмечей, а сколько именно фирмачей?) не являются репрезентативной выборкой общества. Это просто факт. Чтобы сделать репрезентативную выборку, нужно заниматься нормальным социологическим исследованием. Ты же экстраполируешь выкрики с трибун на целые нации - сколько там вообще именно жителей хорватии или Албании? Там, допускаю, существенный процент мигрантов, которые, как раз-таки, физически оторваны от реалий своих исторических стран. Более того, ты делаешь этот вывод исключительно на основании сообщений СМИ. Сколько людей там вообще что-то выкрикивали? PS: посмотри на ютьюбе любой из роликов с кричалкой «уби шиптара» от сербов. По твоей логике, это должно значить, что нацистская идеология - это часть сербского общества, ведь ты мне только что доказывал, что кричалки - валидная репрезентация общественного настроения.
Крч понятно, здесь нет смысла общаться, каждый при своём останется
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Ответ Stadjer
Конечно не о чем, ведь тебе даже на пример о сербском «уби шиптара» вряд ли есть что ответить, я уж молчу о более фундаментальных вещах типа осознания тобой собственного шовинизма:)
Не слышал такого на чемпионате Европы(
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Ответ Stadjer
Перечитай свой коммент. «Жить с такими ничтожествами, как албанцы и хорваты». Ты назвал целые нации ничтожествами. «Большинство, думаю, да, нацисты…», пишешь ты. На основании чего? На основании кликбейтных статей спортса и прочих росСМИ? Вот скажи честно, ты хоть одно социсследование (именно научное!) на тему распространения нацистских воззрений в Хорватии и Албании прочитал, чтобы утверждать про большинство (напомню, в своем сообщении ты обе эти нации назвал ничтожествами, не «большинство»)? Вот честно? И да - то, что ты пишешь про русских фанатов настолько далеко от реальности, что я просто понимаю, что ты их очень плохо знаешь. Если тебе интересно, загугли про основные фирмы 2000-2010-х и про идеологию их лидеров (я уж молчу про их кричалки, в которых воспеваются лидеры определенной идеологии из 1930-х годов одной там страны).
Я сказал не фанаты, ты читать умеешь? У Украины про москалей обычные люди заряжают, значит это в народе есть, фанатов я и не брал в счёт, они оторваны от общества. Так если скандируют трибуны, албанцы и хорваты, то это в обществе, там разные слои общества, как ты не можешь этого понять. Понятно, что не любой Хорват и албанец нацист, но если это скандируют трибуны,не фанаты значит в обществе такие настроения и есть.
+1
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Ответ Всеволод Бобров
Так везде разная пропорция хороших и плохих людей, глупо это обьяснять. Я и не говорил, что все ничтожества, но большинство думаю да, нацисты, которые ненавидят сербов. Взять наших братьев даже желто синих у них все скачут на матче и орут про москалей, у нас есть подобные кричалки хоть про один народ? И чтобы заряжали на футболе или еще где? То есть не фанаты даже, а обычные люди? Так и здесь, сербы терпят этих мелких провокаторов.
Перечитай свой коммент. «Жить с такими ничтожествами, как албанцы и хорваты». Ты назвал целые нации ничтожествами. «Большинство, думаю, да, нацисты…», пишешь ты. На основании чего? На основании кликбейтных статей спортса и прочих росСМИ? Вот скажи честно, ты хоть одно социсследование (именно научное!) на тему распространения нацистских воззрений в Хорватии и Албании прочитал, чтобы утверждать про большинство (напомню, в своем сообщении ты обе эти нации назвал ничтожествами, не «большинство»)? Вот честно? И да - то, что ты пишешь про русских фанатов настолько далеко от реальности, что я просто понимаю, что ты их очень плохо знаешь. Если тебе интересно, загугли про основные фирмы 2000-2010-х и про идеологию их лидеров (я уж молчу про их кричалки, в которых воспеваются лидеры определенной идеологии из 1930-х годов одной там страны).
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Ответ Stadjer
А сколько? Дай цифру - 10, 100, 1000? Судить о людях исключительно по их национальности и происхождению - высшей степени глупость. Например, мало ли россиян, которых можно считать ничтожествами, - однако это не значит, что все россияне ничтожества. И это работает абсолютно со всеми национальностями и этничностями. Странно, что такое вообще надо объяснять.
Так везде разная пропорция хороших и плохих людей, глупо это обьяснять. Я и не говорил, что все ничтожества, но большинство думаю да, нацисты, которые ненавидят сербов. Взять наших братьев даже желто синих у них все скачут на матче и орут про москалей, у нас есть подобные кричалки хоть про один народ? И чтобы заряжали на футболе или еще где? То есть не фанаты даже, а обычные люди? Так и здесь, сербы терпят этих мелких провокаторов.
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Ответ Эдуард Романов
Я в кс периодически играю и добрых поляков не встречал, с другой стороны наши ничем там не лучше , самые спокойные это всякие западные европейцы, американцы , а вот славяне жгут )
Я тоже в КС играю, но конкретно с поляком играл в героев. Их там как русских
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Ответ Всеволод Бобров
Крч понятно, здесь нет смысла общаться, каждый при своём останется
Конечно не о чем, ведь тебе даже на пример о сербском «уби шиптара» вряд ли есть что ответить, я уж молчу о более фундаментальных вещах типа осознания тобой собственного шовинизма:)
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Ответ Всеволод Бобров
А как к ним относится, если они себя так ведут? Это не 1 и не 2 человека явно
А сколько? Дай цифру - 10, 100, 1000? Судить о людях исключительно по их национальности и происхождению - высшей степени глупость. Например, мало ли россиян, которых можно считать ничтожествами, - однако это не значит, что все россияне ничтожества. И это работает абсолютно со всеми национальностями и этничностями. Странно, что такое вообще надо объяснять.
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Ответ Всеволод Бобров
Не слышал такого на чемпионате Европы(
Так и запишем: нацизм - только когда во время Евро, а в остальное время - это просто братушки Делиjе развлекаются!
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Ответ Дмитрий Шиянов
Вчера общался с поляком в игре, он сказал, что 80 процентов населения поддерживает Россию и посоветовал меньше читать новостей)
Я в кс периодически играю и добрых поляков не встречал, с другой стороны наши ничем там не лучше , самые спокойные это всякие западные европейцы, американцы , а вот славяне жгут )
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Ответ mancity111
Кто совершил самую жестокую резню? Если 2 мировую не брать
Не знаю, кто даёт оценку самую жесткую или не самую?
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Ответ Stadjer
Подожди, разве назвать целые нации ничтожествами (что сделал ты) - это не проявление шовинизма? Или если про албанцев и хорватов, то можно всех одной краской красить?
А как к ним относится, если они себя так ведут? Это не 1 и не 2 человека явно
+1
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