Хорваты оштрафованы УЕФА на 28 000 евро из-за фанатов, бросавших предметы и зажигавших файеры. Федерация поблагодарила болельщиков за поддержку, о кричалке «Убей серба!» ничего не сказано

УЕФА оштрафовал хорватов на 28 000 евро.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция приняла решение наказать Хорватский футбольный союз за поведение болельщиков национальной команды этой страны на матче против на Евро-2024.

17500 евро необходимо заплатить за зажженные файеры, 10500 – за брошенные предметы. При этом ничего не сказано о скандировании фразы «Убей серба!», из-за которой сборная может сняться с турнира.

Хорватский футбольный союз поблагодарил фанатов за «отличную поддержку» и призвал не использовать файеры.

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