Хорваты оштрафованы УЕФА на 28 000 евро из-за фанатов, бросавших предметы и зажигавших файеры. Федерация поблагодарила болельщиков за поддержку, о кричалке «Убей серба!» ничего не сказано

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Хорватии деньги Футбол

УЕФА оштрафовал хорватов на 28 000 евро.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция приняла решение наказать Хорватский футбольный союз за поведение болельщиков национальной команды этой страны на матче против Албании на Евро-2024.

17500 евро необходимо заплатить за зажженные файеры, 10500 – за брошенные предметы. При этом ничего не сказано о скандировании фразы «Убей серба!», из-за которой сборная Сербии может сняться с турнира.

Хорватский футбольный союз поблагодарил фанатов за «отличную поддержку» и призвал не использовать файеры.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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9 комментариев
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Прикольно. Подобная кричалка, оказывается, бесплатная. Пользуемся, команды! УЕФА разрешает.Значит можно спокойно кричать "убей немца", "убей француза" итд. Или нельзя?)
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Как в анекдоте ,главное что бы не курили
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Зачем убивать сербов?
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Если сербы будут кричать «уби усташа» или «уби шиптаря» решение будет совершенно более жестче
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Ну теперь сербы в матче с Данией точно снимутся
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Рекламу мастеркард напомнило.
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убить серба можно
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В современном футболе стало слишком много околофутбола. События запоминаются только благодаря скандалам, а не яркой игре.
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