Бабурин о Сафонове в «ПСЖ»: «Не понимаю тех, у кого трансфер вызывает удивление. Почему Лунин может играть в «Реале», а Матвей в «ПСЖ» не может?»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Реал Мадрид лига 1 Франция Торпедо Краснодар Егор Бабурин Матвей Сафонов Андрей Лунин Футбол

Егор Бабурин оценил трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Самый яркий и громкий трансфер, наверное, не только этого лета, но и вообще за многие годы, причем не только среди вратарей, – это переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Желаю Моте удачи в Париже, быстрой адаптации в команде и в быту и скорейшего дебюта за «ПСЖ».

Не очень понимаю тех, у кого этот трансфер вызывает удивление. Матвей – опытный, классный и очень уверенный в себе вратарь. В связи с этим почему, условно говоря, Андрей Лунин может играть в «Реале», доходить до полуфинала Лиги чемпионов в качестве основного вратаря, а Сафонов в «ПСЖ» не может?!

Это огромное событие не просто для имиджа и восприятия наших голкиперов и нашей вратарской школы, но и для всего российского футбола и для страны», – сказал вратарь «Торпедо».

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8 комментариев
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Ответ JoaoMoutinho
Так он всё-таки в курсе, лечил Куртуа почти год кресты или нет?
И что? Кепа шутка для тебя какая-то ?
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