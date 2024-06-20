Вратарь «Крыльев» Ломаев о Сафонове: «ПСЖ» – топ-клуб, другой уровень, рад за Матвея и весь российский футбол. Он очень сильный вратарь, точно не хуже Доннаруммы»
Иван Ломаев рад переходу Матвея Сафонова в «ПСЖ».
25-летний голкипер перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
– Не могу сказать, что удивился. Мотя – очень сильный вратарь. Я рад за него и за весь российский футбол. Этот трансфер – настоящая бомба! Дай бог, чтобы он смог выиграть конкуренцию в «ПСЖ». Думаю, что это вполне реально.
– Многие говорят: зачем ехать и сидеть под Доннаруммой? У тебя какое мнение?
– Конечно, ехать, не раздумывая. «ПСЖ» – это топ-клуб. Другой уровень просто. Думаю, что Матвей сможет выиграть конкуренцию. По мне, он точно не хуже Доннаруммы.
Если что, ты всегда сможешь вернуться в свой родной «Краснодар», где ты являешься воспитанником, тебя все любят и ждут. Конечно, нужно пробовать, – сказал голкипер «Крыльев» Иван Ломаев.