Вратарь «Крыльев» Ломаев о Сафонове: «ПСЖ» – топ-клуб, другой уровень, рад за Матвея и весь российский футбол. Он очень сильный вратарь, точно не хуже Доннаруммы»

Теги ПСЖ Крылья Советов премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Чемпионат.com Иван Ломаев Футбол

Иван Ломаев рад переходу Матвея Сафонова в «ПСЖ».

25-летний голкипер перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

– Не могу сказать, что удивился. Мотя – очень сильный вратарь. Я рад за него и за весь российский футбол. Этот трансфер – настоящая бомба! Дай бог, чтобы он смог выиграть конкуренцию в «ПСЖ». Думаю, что это вполне реально.

– Многие говорят: зачем ехать и сидеть под Доннаруммой? У тебя какое мнение?

– Конечно, ехать, не раздумывая. «ПСЖ» – это топ-клуб. Другой уровень просто. Думаю, что Матвей сможет выиграть конкуренцию. По мне, он точно не хуже Доннаруммы.

Если что, ты всегда сможешь вернуться в свой родной «Краснодар», где ты являешься воспитанником, тебя все любят и ждут. Конечно, нужно пробовать, – сказал голкипер «Крыльев» Иван Ломаев. 

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1 комментарий
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Матвей молодец, конечно. А вот то, что он лучше Доннарумы – это ещё нужно доказать)
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