Головин о Сафонове в «ПСЖ»: «Качественный игрок, выросший в РПЛ – отличная реклама для российского футбола. Матвей постарается выйти на новый уровень, я рад за него»

Теги ПСЖ Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Матвей Сафонов ТАСС Футбол

Александр Головин оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

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5 комментариев
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Чем больше наших в Европе, тем интереснее следить за европейским футболом...
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Данарума обосрется на евро и матвейка в основе, потащит пару пеналей на сборах, отлично сыграет ногами и он звезда
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я тоже рад
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Ответ ПавелПавел
Данарума обосрется на евро и матвейка в основе, потащит пару пеналей на сборах, отлично сыграет ногами и он звезда
Да часто после чемпионатов Европы и мира кого-то возносят, других наоборот опускают, бывает и ошибочно...
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Ответ ПавелПавел
Данарума обосрется на евро и матвейка в основе, потащит пару пеналей на сборах, отлично сыграет ногами и он звезда
Даже если не обосрется ему явно дадут отдохнуть, и это хороший шанс проявить себя
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