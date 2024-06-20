Головин о Сафонове в «ПСЖ»: «Качественный игрок, выросший в РПЛ – отличная реклама для российского футбола. Матвей постарается выйти на новый уровень, я рад за него»

Александр Головин оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Рад за . Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в . Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», – сказал полузащитник « » и сборной России.

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