Буффон о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей будет играть в великом клубе, сможет перенять некоторые секреты. Совместная работа с Доннаруммой станет отличным опытом»
Джанлуиджи Буффон высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».
25-летний голкипер перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
«Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.
Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» – сказал экс-голкипер парижан Джанлуиджи Буффон.
Битва мушкетеров за место в старте ✅
В ПСЖ в новом сезоне не будет дележки на 1 2 и 3 вратаря, может и Тенас стать основным
Ну а так хотелось бы, что-бы Сафонов
Звучит очень правдоподобно.