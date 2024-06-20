Буффон о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей будет играть в великом клубе, сможет перенять некоторые секреты. Совместная работа с Доннаруммой станет отличным опытом»

Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Джанлуиджи Буффон высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

25-летний голкипер перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

«Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.

Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» – сказал экс-голкипер парижан Джанлуиджи Буффон.

Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?

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18 комментариев
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Совместная работа ❌
Битва мушкетеров за место в старте ✅
+35
-2
+33
Ответ Боевой кулак
Комментарий удален пользователем
Не понимаю негатива. Все говорят нужно уезжать в сильный клуб, Матвей уехал, что не так? В основу конечно не попадет сразу, но поборется. Или сидеть нужно в РПЛ и не соглашаться ни на что кроме гарантии основы в Реале?😃
+31
-1
+30
Хорошие слова от легенды
+28
-1
+27
Ответ адекватное мнение
Даже у Сафонова будет ЛЧ, а у Джиджи нет(
Кстати, да! Прилетело гарантированное участие в ЛЧ и титул Лиги 1 (вероятно) откуда не ждали)
+9
0
+9
По-хорошему, Доннарумма не очень стабильный вратарь с ярко выраженными слабыми сторонами, так что есть вполне себе реальные шансы отправить итальянца на лавку, что мы ему все и пожелаем.
+9
-1
+8
Ответ Momos
По-хорошему, Доннарумма не очень стабильный вратарь с ярко выраженными слабыми сторонами, так что есть вполне себе реальные шансы отправить итальянца на лавку, что мы ему все и пожелаем.
У него нет настолько слабых сторон чтобы проиграть конкуренцию такому киперу как Сафонов. Буффон про это тактично умолчал. Не будет же он говорить что это паренек чисто на банку, типа и говорить не о чем.
+10
-3
+7
Даже у Сафонова будет ЛЧ, а у Джиджи нет(
+9
-4
+5
Старина Буффон дал Матвею своё напутствие, так что вперёд к успеху!👍
+4
0
+4
Джиджи, верни мне 2006-й ☹️
+2
0
+2
Ответ Боевой кулак
Желаю ему удачи. Вот например не дай Бог доннарума получит травму, то Матвей станет основным вратарем Псж. Я серьёзно
Ну и не стоит сбрасывать со счётов Тенаса
В ПСЖ в новом сезоне не будет дележки на 1 2 и 3 вратаря, может и Тенас стать основным
Ну а так хотелось бы, что-бы Сафонов
+3
-1
+2
И Сафонов может проконсультировать Доннаруму на случай развода. На тему как не платить бывшей жене алименты.
+3
-2
+1
Ответ Михо
Не понимаю негатива. Все говорят нужно уезжать в сильный клуб, Матвей уехал, что не так? В основу конечно не попадет сразу, но поборется. Или сидеть нужно в РПЛ и не соглашаться ни на что кроме гарантии основы в Реале?😃
Желаю ему удачи. Вот например не дай Бог доннарума получит травму, то Матвей станет основным вратарем Псж. Я серьёзно
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Будь мужиком для начала !!! Конкурент - лавочник блин )))
0
0
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Ответ аффтар жжёт
За что тебе минусы влепили? Некоторые реально верят, что Сафонова взяли в основу? Железный третий номер, который будет бороться за то, чтобы стать вторым
Да, конечно, клуб, который последние 5 лет подбирает вратарей в основном или свободными агентами или подтягивает из ПСЖ U19 заплатит 20 миллионов за железного третьего номера, который будет бороться за то, чтобы стать вторым.

Звучит очень правдоподобно.
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