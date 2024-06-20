Буффон о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей будет играть в великом клубе, сможет перенять некоторые секреты. Совместная работа с Доннаруммой станет отличным опытом»

Джанлуиджи Буффон высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

25-летний голкипер перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

«Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.

Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» – сказал экс-голкипер парижан Джанлуиджи Буффон.

Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?