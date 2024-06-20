Адвокат экс-жены Сафонова о долге в 59,47 млн рублей: «Если запрет на выезд не действует, это вопрос качества работы ФССП России и законности их бездействия»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс деньги Футбол

Максим Шилов высказался о данных с сайта ФССП о размере долга Матвея Сафонова.

Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, задолженность игрока по алиментам составляет 59 миллионов 475 тысяч 589 рублей и 95 копеек.

«Это означает, что сведения, распространенные некоторыми СМИ, о высоком размере задолженности нашли свое подтверждение. А сведения о якобы погашении Сафоновым задолженности по алиментам – ложными», – сказал адвокат экс-жены Матвея Сафонова.

Также юрист ответил на вопрос, действует ли запрет на выезд голкипера из страны.

«Данные сведения комментировать не могу. Однако в силу такой большой задолженности данный запрет должен быть установлен приставом. Если он не установлен или не действует, то это уже вопрос качества работы ФССП России в общем и законности их бездействия в частности. Напомню, исполнительное производство возбуждено в феврале 2024 года...» – добавил Шилов.

6 июня появилась информация о том, что Сафонову из-за задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу из «Краснодара» в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним футболистом.

Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

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45 комментариев
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Ваша корова полетела работать на европейские пастбища, офишл, с этого мероприятия вы поимеете ещё не один десяток миллионов. Так что запрещать выезд вам стратегически точно не интересно, но за деньги да.
+18
-1
+17
Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Какие слёзы ребёнка ? Я уверен что такие люди готовы оплачивать образование, лечение ,развитие ,отдых ребёнка , но не хотят отдавать деньги просто так какой то рогатке которая раздвинула и думала что будет жить в шоколаде
+22
-6
+16
На рамах не стояла, а на такую сумму расчитывает, ага ага , Куку что-ли?))))
+7
-2
+5
Вопросы по делу
+5
-1
+4
Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Слезы ребенка аукнутся, но только матери, которая не бережет ребенка от грязи, ради мести готова полоскать белье в интернете.
+4
-1
+3
Грабители не успокаиваются. (
+4
-1
+3
Ответ Johnie
Народ, у него официальное место работы в РФ было, исполнительный лист должен был лежать по месту работы и удерживаться алименты должны были с зарплаты. Уже только ленивый не смотрел действительную сумму задолженности. Зачем он продолжает говорить чушь?
Эта сумма начислена только в мае, сначала был суд в январе, потом апелляция... поэтому все до мая тянулось. Исполнительный лист ещё не успел прийти по месту работы, в РФ они приходят через 2-3 месяца обычно 😉
+3
0
+3
Ответ Анастасия Канунникова
1. Государство делает всё ради обогащения женщин, при чём не только за счёт мужчин (раздел имущества 50/50) - это работает в обе стороны 2. Алименты должны быть фиксированными, в 20-30 тысяч. Так же как и раздел имущества должен соответствовать вкладу каждого супруга. - Вы решили оспорить законы РФ? ) 3. При чем в обратную сторону это не работает. - работает ) Под этой темой алиментов можно провести перепись алиментщиков) У которых сама баба насела, потом изнасиловала, сама родила и еще что то требует с безвинушки бабосики непонятно для мужчиночек за что) Уж если вы считаете себя мужчинами - так платите за своего вами же зачатого ребенка. Никто никого не заставлял его делать) И да - платить придется 18 лет) И даже если лишат отцовства - придется платить) Думайте, мальчики, что делаете) А зачали - значит платите) А для мушкетера - стыд и срам!
Не знаю ни одного случая где бы альфонс отсудил половину имущества у богатой женщины. Да и вообще богатые женщины предпочитают гордое одиночество с котами, только бы не жить с мужчиной у которого доход немного меньше (такая уж у тёток меркантильная психология, даже когда всё есть). Алименты не работают в обе стороны. Сафонов сам хотел забрать ребёнка и подал иск на наглую тётку, чтобы она платила всего 13 тысяч, но она не захотела почему-то (Удивительно! Ведь содержать ребёнка по мнению женщин тааак тяжело! А это казалось бы решение всех проблем! 😃). Да и законы идиотские, кому отдавать ребенка надо решать в зависимости от дохода и желания стороны. Вообще очень, очень мерзкая эта двуличность. Надеюсь Сафонов не прогнётся, и отнимет квартиру которую на свои деньги купил. А так же машину, которую подарил за то что тётка родила СЕБЕ своего ребёнка. Она подала на него в суд поэтому не достойна подарков, как и остальные неблагополучные и маргинальные женщины которые подают иски.
+3
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+3
Ответ sr-pigrs
Мне кажется что самым эффективным будет такое решение. Банкам создать новый специальный тип счетов (алиментный назвать). Отец на этот счёт кладет сумму необходимую по закону, либо сразу полную сумму до 18 лет, тут по возможности уже. А мать или даже сам ребенок может оплатить товары или услуги, код и тип которых относится к детской одежде, поликлиники, обучение и тому подобное. И никаких вопросов. В данном случае эта как высказался литературно комментатор в прямом эфире ш#?ра не сможет ограбить ребенка. А если эта особа не может обеспечить ребенка едой, то ребенка стоит передать отцу, а то #ули тут возникать. Тут у двоих порядочных родителей опека забирает детей, а тут у этой особы лёгкого ума не забирает.
Государство делает всё ради обогащения женщин, при чём не только за счёт мужчин (раздел имущества 50/50) а даже за счёт детей (25% от дохода очень обеспеченного человека явно много для одного ребёнка). Почему человек, котрый кровью и потом шёл к мечте, развивался, должен отстёгивать ЧЕТВЕРТЬ дохода тётке которая просто существует? (да, ещё раздвинула рогатку, получив удовольствие.) Алименты должны быть фиксированными, в 20-30 тысяч. Так же как и раздел имущества должен соответствовать вкладу каждого супруга. Жены богатых мужчин должны БОЯТЬСЯ развода, и БОЯТЬСЯ потерять выгодного мужа, а не чувствовать себя уверенными в любом случае получив минимум половину нажитого за время отношений с ним. Ведь получается как бы мужчина не развивался, сколько бы ни зарабатывал, он все равно не сможет указать ей место и его тётка всё равно будет чувствовать себя на равных?! При чем в обратную сторону это не работает.
+3
-1
+2
Ответ Подкат Мальдини
Какие слёзы ребёнка ? Я уверен что такие люди готовы оплачивать образование, лечение ,развитие ,отдых ребёнка , но не хотят отдавать деньги просто так какой то рогатке которая раздвинула и думала что будет жить в шоколаде
Против раздела 50 на 50 , как впрочем самого брака официального. И знаю кучу историй соответствующих , но в этом случае , почему именно она рогатка и откуда она могла рассчитывать что будет жить в шоколаде , если они знакомы со школы?
+4
-2
+2
Этот Шилов наверняка замутил с этой женщиной уже, ждёт когда на алименты отдыхать поедут
+2
0
+2
Ответ Подкат Мальдини
Комментарий удален пользователем
Тогда спросите сколько отцов они ищут. чтобы взыскать алименты.
+1
0
+1
Ответ Уолтер Собчак
"На отдельный счёт ребёнка положить средства, чтобы он мог ими воспользоваться по наступлении совершеннолетия". Очень круто. А до наступления совершеннолетия отцы не должны принимать участие в воспитании и обеспечении достойной жизни своим детям, верно?
А положить деньги на именной счёт ребенку из опасения нецелевых трат бывшей -- это не обеспечение будущего? Дорастет до права использования средств и потратит на себя так, как заблагорассудится.
+2
-1
+1
Ответ Влад Медведев
А положить деньги на именной счёт ребенку из опасения нецелевых трат бывшей -- это не обеспечение будущего? Дорастет до права использования средств и потратит на себя так, как заблагорассудится.
До восемнадцати ещё дожить надо. А насчёт "опасений нецелевых трат бывшей" думаю, что мать имеет права хотя бы на часть денег. Она всё-таки занимается воспитанием дочери, в отличие от Сафонова и многих других отцов в похожей ситуации.
+7
-6
+1
Ответ Подкат Мальдини
Какие слёзы ребёнка ? Я уверен что такие люди готовы оплачивать образование, лечение ,развитие ,отдых ребёнка , но не хотят отдавать деньги просто так какой то рогатке которая раздвинула и думала что будет жить в шоколаде
Все правильно, Матвей купил квартиру для ребенка, оплатил там ремонт, перечислял деньги на содержание
+1
0
+1
Ответ Уолтер Собчак
Интересно, как отец, постоянно пропадающий на тренировках, будет воспитывать свою дочь. Всякое бывает, конечно, но мне не кажется, что Сафонов такой уж хороший отец.
Как и любой другой человек. Пускай у него 5 часов тренировки, 2 часа дороги, а остальное время он может посвятить ребёнку. Я очень грубо взял, и то это меньше, чем рабочий график среднестатистического человека.
+3
-2
+1
Ответ Сергей Смит
Как и любой другой человек. Пускай у него 5 часов тренировки, 2 часа дороги, а остальное время он может посвятить ребёнку. Я очень грубо взял, и то это меньше, чем рабочий график среднестатистического человека.
Тоже верно.
+2
-1
+1
Ответ Уолтер Собчак
До восемнадцати ещё дожить надо. А насчёт "опасений нецелевых трат бывшей" думаю, что мать имеет права хотя бы на часть денег. Она всё-таки занимается воспитанием дочери, в отличие от Сафонова и многих других отцов в похожей ситуации.
С чего это имеет, тем более на десятки миллионов, как здесь? Алименты предназначены для ребенка, а не бывшей супруги. "занимается воспитанием" - ну так это чисто ее желание, не нравится - всегда можно уступить ребенка отцу, как правило, но нет же
+3
-2
+1
Ответ Анастасия Канунникова
1. Государство делает всё ради обогащения женщин, при чём не только за счёт мужчин (раздел имущества 50/50) - это работает в обе стороны 2. Алименты должны быть фиксированными, в 20-30 тысяч. Так же как и раздел имущества должен соответствовать вкладу каждого супруга. - Вы решили оспорить законы РФ? ) 3. При чем в обратную сторону это не работает. - работает ) Под этой темой алиментов можно провести перепись алиментщиков) У которых сама баба насела, потом изнасиловала, сама родила и еще что то требует с безвинушки бабосики непонятно для мужчиночек за что) Уж если вы считаете себя мужчинами - так платите за своего вами же зачатого ребенка. Никто никого не заставлял его делать) И да - платить придется 18 лет) И даже если лишат отцовства - придется платить) Думайте, мальчики, что делаете) А зачали - значит платите) А для мушкетера - стыд и срам!
Вы, как и многие, уподобляете нынешнюю ситуацию алиментам с зарплат в 50 тысяч рублей.

Должен быть потолок по сумме алиментов. Ребенку на содержание такие деньги не нужны, а крупные расходы вроде недвижимости оплатит сам богатый отец.

Данная ситуация - доение обеспеченного человека в угоду бывшей женщины, содержать которую Матвей более не обязан.
+1
0
+1
Ответ Влад Медведев
А положить деньги на именной счёт ребенку из опасения нецелевых трат бывшей -- это не обеспечение будущего? Дорастет до права использования средств и потратит на себя так, как заблагорассудится.
Одна из причин, почему я называю пользователи спроста детьми - потому что вы мыслите как незрелые и инфантильные личности. Как дети. А не как мужчины.
+2
-1
+1
Мне кажется что самым эффективным будет такое решение. Банкам создать новый специальный тип счетов (алиментный назвать). Отец на этот счёт кладет сумму необходимую по закону, либо сразу полную сумму до 18 лет, тут по возможности уже. А мать или даже сам ребенок может оплатить товары или услуги, код и тип которых относится к детской одежде, поликлиники, обучение и тому подобное. И никаких вопросов. В данном случае эта как высказался литературно комментатор в прямом эфире ш#?ра не сможет ограбить ребенка.
А если эта особа не может обеспечить ребенка едой, то ребенка стоит передать отцу, а то #ули тут возникать. Тут у двоих порядочных родителей опека забирает детей, а тут у этой особы лёгкого ума не забирает.
+2
-1
+1
Ответ RembaXXX
Откуда такая уверенность? Может Сафонов мерзавец, который ради мести бывшей будет хохотать над тем, как его ребенок голодает?
Прям голодает ) ну скинь на карту адвоката экс жены сафонова , чтоб ребёнок не голодал
+3
-2
+1
Народ, у него официальное место работы в РФ было, исполнительный лист должен был лежать по месту работы и удерживаться алименты должны были с зарплаты.

Уже только ленивый не смотрел действительную сумму задолженности.

Зачем он продолжает говорить чушь?
+3
-2
+1
Ответ Подкат Мальдини
Ищут они много я это знаю , но ещё больше они теперь привлекают матерей которые получали Деньги от отцов а теперь приходят и говорят а он ничего не платил никогда ) я больше скажу если раньше суд вставал в 95 % случаев на сторону матерей то сейчас это соотношение 65-35 в из же сторону но динамика есть и детей очень часто теперь оставляют с отцами после 3х лет)
Спасибо за информацию, но вот что-то отца моего внука 14 лет не могут найти , скорее не хотят, да и много других таких историй, а в данном случае дело темное, каждый адвокат хочет заработать на этом разводе и мы не знаем всей правды и можем только предполагать из полученной информации. а она такая. что Сафонов не платил алименты, раз его не выпускали.
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Ответ Ковид 07.10.52
Тогда спросите сколько отцов они ищут. чтобы взыскать алименты.
А еще такой момент что Матвея искать не нужно было он тут он на виду
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Ответ Анастасия Канунникова
Он обязан содержать ее пока она в декрете. Он обязан содержать своего ребенка до 18-летия. По закону 25% от зарплаты. Таков закон. Ну а решать сколько ребенку надо или не надо денег - не наше дело. Увы и ах. По хорошему надо было договариваться- а не доводить до суда на алименты. Будет уроком 👍
Скорее всего, он пытался с ней договориться на определенную сумму, но она пошла в отказ и захотела максимум.

Все-таки вокруг Сафонова есть агенты, юристы, и они моральное право не имеют доводить ситуацию своего клиента до такого состояния.
0
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Ответ Михаил Черный
Скорее всего, он пытался с ней договориться на определенную сумму, но она пошла в отказ и захотела максимум. Все-таки вокруг Сафонова есть агенты, юристы, и они моральное право не имеют доводить ситуацию своего клиента до такого состояния.
Видимо у него так себе юристы. Если есть решение суда - то советовать ему не платить - ну такое… Да и собственно подавать на бывшую заявление о краже денег с карточки во время офиц брака - тоже не очень умно🤷‍♀️ И еще - опытный и грамотный юрист всегда сможет договориться с оппонентом. Если надо это его клиенту. Видимо не надо)
0
0
0
Ответ Михаил Черный
Вы, как и многие, уподобляете нынешнюю ситуацию алиментам с зарплат в 50 тысяч рублей. Должен быть потолок по сумме алиментов. Ребенку на содержание такие деньги не нужны, а крупные расходы вроде недвижимости оплатит сам богатый отец. Данная ситуация - доение обеспеченного человека в угоду бывшей женщины, содержать которую Матвей более не обязан.
Он обязан содержать ее пока она в декрете. Он обязан содержать своего ребенка до 18-летия. По закону 25% от зарплаты. Таков закон. Ну а решать сколько ребенку надо или не надо денег - не наше дело. Увы и ах. По хорошему надо было договариваться- а не доводить до суда на алименты. Будет уроком 👍
+1
-1
0
Ответ Ковид 07.10.52
Тогда спросите сколько отцов они ищут. чтобы взыскать алименты.
Ищут они много я это знаю , но ещё больше они теперь привлекают матерей которые получали Деньги от отцов а теперь приходят и говорят а он ничего не платил никогда ) я больше скажу если раньше суд вставал в 95 % случаев на сторону матерей то сейчас это соотношение 65-35 в из же сторону но динамика есть и детей очень часто теперь оставляют с отцами после 3х лет)
+1
-1
0
Ответ Ковид 07.10.52
Вы плохо знакомы с темой отцов, скрывающихся от алиментов. Разводятся и забывают про детей.
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