Адвокат экс-жены Сафонова о долге в 59,47 млн рублей: «Если запрет на выезд не действует, это вопрос качества работы ФССП России и законности их бездействия»

Максим Шилов высказался о данных с сайта ФССП о размере долга Матвея Сафонова.

Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, задолженность игрока по алиментам составляет 59 миллионов 475 тысяч 589 рублей и 95 копеек.

«Это означает, что сведения, распространенные некоторыми СМИ, о высоком размере задолженности нашли свое подтверждение. А сведения о якобы погашении Сафоновым задолженности по алиментам – ложными», – сказал адвокат экс-жены Матвея Сафонова.

Также юрист ответил на вопрос, действует ли запрет на выезд голкипера из страны.

«Данные сведения комментировать не могу. Однако в силу такой большой задолженности данный запрет должен быть установлен приставом. Если он не установлен или не действует, то это уже вопрос качества работы ФССП России в общем и законности их бездействия в частности. Напомню, исполнительное производство возбуждено в феврале 2024 года...» – добавил Шилов.

6 июня появилась информация о том, что Сафонову из-за задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу из «Краснодара» в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним футболистом.

Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

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