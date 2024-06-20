Федьков о Кадырове: «Я отказался пить виски один на банкете, тогда он сказал: «Ладно, несите все, что есть! Сегодня объявляю официальную пьянку»

Андрей Федьков рассказал о взаимоотношениях с Рамзаном Кадыровым в «Тереке».

В 2017 году клуб был переименован в « ».

– После сезона-2007 был банкет все в том же Гудермесе. В один момент ребята заскучали. Рамзан куда-то отправил помощника. Тот вернулся с бутылкой виски и поставил ее передо мной.

Смотрю на : «Это мне одному?» Он кивает, а я в ответ: «Один не буду. Только со всей командой».

– Разрешил?

– «Ладно, несите все, что есть! Сегодня объявляю официальную пьянку».

Это была первая и последняя пьянка в Чечне на моей памяти. После этого кто-то в Грозном напился, сел за руль и сбил человека, и вопрос с алкоголем там решили кардинально – не продают.

– Помните самый жесткий разнос от Кадырова?

– После какого-то поражения зашел в раздевалку: «Что мешает выигрывать?» И кто-то из глубины сквозь паузу, очень робко: «Задержка зарплаты».

Я обеими руками схватился за голову, подумал про себя: «Ну дебил!»

– Кадыров удивился?

– Никогда нельзя отвечать на вопрос «что мешает выигрывать?» Чтобы ты ни ответил, это в любом случае будет воспринято с негативом.

Вот и Рамзан тогда завелся: «И что, ты хочешь сказать – если вам все выплатят, будете играть по-другому?! Ну, говори, что замолчал?» Я глаза закрыл, представляя, что сейчас будет.

– И что было?

– Из глубины раздевалки прозвучало тихое: «Да». Ахматыч махнул двум охранникам…

– Ох.

– Не, не бойся. Там был хеппи-энд. Те куда-то метнулись и принесли два мешка, набитые деньгами: «Это все вам!» Там было сразу на несколько месяцев вперед вместе со всеми премиальными.

– А с тем смельчаком что стало?

– Да все нормально, брось! Просто не подумал человек перед тем, как что-то сказать, – рассказал экс-футболист сборной России и грозненского клуба .