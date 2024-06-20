Федьков о Кадырове: «Я отказался пить виски один на банкете, тогда он сказал: «Ладно, несите все, что есть! Сегодня объявляю официальную пьянку»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Андрей Федьков Политика деньги алкоголь и спорт Футбол

Андрей Федьков рассказал о взаимоотношениях с Рамзаном Кадыровым в «Тереке».

В 2017 году клуб был переименован в «Ахмат».

– После сезона-2007 был банкет все в том же Гудермесе. В один момент ребята заскучали. Рамзан куда-то отправил помощника. Тот вернулся с бутылкой виски и поставил ее передо мной.

Смотрю на Рамзана: «Это мне одному?» Он кивает, а я в ответ: «Один не буду. Только со всей командой».

– Разрешил?

– «Ладно, несите все, что есть! Сегодня объявляю официальную пьянку».

Это была первая и последняя пьянка в Чечне на моей памяти. После этого кто-то в Грозном напился, сел за руль и сбил человека, и вопрос с алкоголем там решили кардинально – не продают.

– Помните самый жесткий разнос от Кадырова?

– После какого-то поражения зашел в раздевалку: «Что мешает выигрывать?» И кто-то из глубины сквозь паузу, очень робко: «Задержка зарплаты».

Я обеими руками схватился за голову, подумал про себя: «Ну дебил!»

– Кадыров удивился?

– Никогда нельзя отвечать на вопрос «что мешает выигрывать?» Чтобы ты ни ответил, это в любом случае будет воспринято с негативом.

Вот и Рамзан тогда завелся: «И что, ты хочешь сказать – если вам все выплатят, будете играть по-другому?! Ну, говори, что замолчал?» Я глаза закрыл, представляя, что сейчас будет.

– И что было?

– Из глубины раздевалки прозвучало тихое: «Да». Ахматыч махнул двум охранникам…

– Ох.

– Не, не бойся. Там был хеппи-энд. Те куда-то метнулись и принесли два мешка, набитые деньгами: «Это все вам!» Там было сразу на несколько месяцев вперед вместе со всеми премиальными.

– А с тем смельчаком что стало?

– Да все нормально, брось! Просто не подумал человек перед тем, как что-то сказать, – рассказал экс-футболист сборной России и грозненского клуба Федьков.

92 комментария
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Ответ atomio
А налоги с этих денег в мешках были уплачены, правда же? 🥲
Это и были налоги. Наши с вами
+234
-7
+227
Вполне себе укладывается в недавнюю документалку. Хорошо еще свой гарем ни прислал, чтобы взбодрить. Какое ж средневековье.
+224
-12
+212
Ответ atomio
А налоги с этих денег в мешках были уплачены, правда же? 🥲
По документам им вручили лишь мешки, с них налоги заплатили, а дальше, докажи что не Аллах подарил)
+133
-11
+122
А налоги с этих денег в мешках были уплачены, правда же? 🥲
+125
-8
+117
Ох и мощную документалку сделал Проект, там даже материал со Спортса фигурирует (да да, тот самый про первого русского и 16 лет), поэтому любое упоминание рамзанкиДырова в положительном выглядит кощунством
+76
-2
+74
Ответ Oleg Pepel
Вполне себе укладывается в недавнюю документалку. Хорошо еще свой гарем ни прислал, чтобы взбодрить. Какое ж средневековье.
Еще какое. Это просто была лоттерея. Было бы у Кадырова плохое настроение могли бы вместо денег на кол посадить.
+60
-2
+58
Как же противно и неприятно всё это читать. Омерзение вызывает и поведение бояр, и реакция холопов, и то, как холоп обо всём этом рассказывает 🙈
+55
-1
+54
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Быть зомбированным собственной пропагандой - это топ! Верим!
+46
0
+46
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Настолько ложь что к каждому факту прикладывают доказательства, а большая часть информации вообще была в публичном поле, где и публикуются вырезки из газет того времени
+42
-2
+40
Ответ Oleg Pepel
Вполне себе укладывается в недавнюю документалку. Хорошо еще свой гарем ни прислал, чтобы взбодрить. Какое ж средневековье.
Стоит посмотреть фильм? Как никак 3 часа…
+32
-2
+30
Ответ Иван Алейников
Стоит посмотреть фильм? Как никак 3 часа…
ну если следил за происходящим последние лет 20, то ничего нового особо, ну разобрали более подробно всю дичь, про гарем раньше так не было акцентированно. диагноз персонажа-то давно ясен
+30
0
+30
Харам на харам = халяль
+25
-1
+24
Словно хроники средневековые прочитал, где забитые крестьяне (футболисты) ждут барской милости Кадырова. А тренер как старейшина деревни
+24
-1
+23
Очевидно, что для любого наёмного рабочего основная мотивация — это зарплата. И тот факт, что парень не побоялся об этом сказать, заслуживает уважения. Называть после этого человека «дебилом»? Сомнительно, Федьков
+25
-3
+22
Рамзан открыл водительскую дверь Гелика, вышел из машины, посмотрел на сбитого и произнёс:
- Надо с этими алкашами-шайтанами- водителями, дон, что-то уже решать.
+17
0
+17
Ответ wadwill13
Так что с тем парнем то случилось дальше? Почему мы о нем больше не слышали? А его доля из мешков где теперь?)))
Походу в этих мешках этого смельчека и выносили... по частям.
+18
-2
+16
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Из гарема пишите?
+16
0
+16
"Там было два мешка денег, деньги высыпали и раздали,а того парня в этот же мешок положили и куда то унесли"
+14
-1
+13
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Ну ты конечно свое же расследование выкатишь? Ведь не можешь же ты пустословить, что там ложь и пропаганда?
+14
-1
+13
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А, ну тогда кушайте с удовольствием, не обляпайтесь. Не забывайте причмокивать только, пожалуйста.
+13
-1
+12
Так что с тем парнем то случилось дальше? Почему мы о нем больше не слышали? А его доля из мешков где теперь?)))
+12
-2
+10
Я тут смотрю на Ютубе третий день поездку нашего блогера в Афганистан, довольно познавательно

Талибан бы там порядок навёл, самому Кадырову бы палок выписали за виски

Вот честно, не дал бы кадыровцам и месяца против талибов. Никакие бы горы не спасли
+14
-6
+8
Это из нового фильма или вбоквель?
+8
0
+8
Ответ atomio
А налоги с этих денег в мешках были уплачены, правда же? 🥲
Это как раз налоги которые люди платят туда принесли))
+8
0
+8
Вообще забавно видеть человека, в системе ценностей которого говорят правду своим начальникам дебилы, а на детских матчах с судьями дерутся, по всей видимости, умные :)
+9
-1
+8
Ответ Иван Алейников
Стоит посмотреть фильм? Как никак 3 часа…
а что за фильм?
+8
-1
+7
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А есть ещё такой вариант - критически воспринимать любую информацию и на ее основе делать какие-либо выводы. Но некоторым проще жить с заложенными примитивными установками и догмами, без упора на когнитивное мышление.
+7
0
+7
Ответ Дмитрий
Походу в этих мешках этого смельчека и выносили... по частям.
Ну, а что мешкам пропадать
+6
0
+6
Ответ Oleg Pepel
Вполне себе укладывается в недавнюю документалку. Хорошо еще свой гарем ни прислал, чтобы взбодрить. Какое ж средневековье.
Извинись
+6
-1
+5
Ответ Oleg Pepel
Вполне себе укладывается в недавнюю документалку. Хорошо еще свой гарем ни прислал, чтобы взбодрить. Какое ж средневековье.
какая документалка ?
+7
-3
+4
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