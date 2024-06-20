Федьков о получении ордена Кадырова: «Рамзан взял слово: «Вот еще тебе коня! Какой джигит без коня?» Оказалось, это новый «крузак». А после мероприятия предложил должность в руководстве «Терека»

Андрей Федьков рассказал о подарке от Рамзана Кадырова.

– В 2009-м уже закончил с профессиональным футболом. Приехал в Ачхой-Мартан к своему другу. Товарищи из «Терека» заодно пригласили на встречу команды с болельщиками.

Собрались в каком-то театре. На сцене всем руководил Кадыров: сказал приветственные слова, представил новичков, выдал им форму. А потом махнул рукой своему помощнику, и тот куда-то убежал.

Сижу спокойно, никого не трогаю. И тут слышу: «На сцену приглашается для вручения ордена !»

Я потерял дар речи. В шоке поднялся на эту сцену, получил орден, всех поблагодарил.

Уже собирался возвращаться на место, но Кадыров снова взял слово: «И вот еще тебе, Андрей, коня! Какой джигит без коня?»

Подумал про себя: «Лошади мне еще не хватало». Оказалось, лошадь – это новый «крузак». А после мероприятия Рамзан пригласил меня к себе в резиденцию. Там предложил мне должность в руководстве клуба.

– Так просто?

– Да. Спросил сначала у Хайдара Алханова: «Ты у нас кто? Президент? А какую должность можем дать Андрею? Пусть будет замом генерального директора!»

Ну я и согласился, – сказал экс-нападающий сборной России и «Терека».

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