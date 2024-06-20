Федьков о получении ордена Кадырова: «Рамзан взял слово: «Вот еще тебе коня! Какой джигит без коня?» Оказалось, это новый «крузак». А после мероприятия предложил должность в руководстве «Терека»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Андрей Федьков Политика Футбол

Андрей Федьков рассказал о подарке от Рамзана Кадырова.

– В 2009-м уже закончил с профессиональным футболом. Приехал в Ачхой-Мартан к своему другу. Товарищи из «Терека» заодно пригласили на встречу команды с болельщиками.

Собрались в каком-то театре. На сцене всем руководил Кадыров: сказал приветственные слова, представил новичков, выдал им форму. А потом махнул рукой своему помощнику, и тот куда-то убежал.

Сижу спокойно, никого не трогаю. И тут слышу: «На сцену приглашается Андрей Федьков для вручения ордена Кадырова

Я потерял дар речи. В шоке поднялся на эту сцену, получил орден, всех поблагодарил.

Уже собирался возвращаться на место, но Кадыров снова взял слово: «И вот еще тебе, Андрей, коня! Какой джигит без коня?»

Подумал про себя: «Лошади мне еще не хватало». Оказалось, лошадь – это новый «крузак». А после мероприятия Рамзан пригласил меня к себе в резиденцию. Там предложил мне должность в руководстве клуба.

– Так просто?

– Да. Спросил сначала у Хайдара Алханова: «Ты у нас кто? Президент? А какую должность можем дать Андрею? Пусть будет замом генерального директора!»

Ну я и согласился, – сказал экс-нападающий сборной России и «Терека».

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24 комментария
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Прошу прощения, это случайное совпадение что после насквозь лживого фильма Проекта про Кадырова, Федьков целый день рассказывает нам какой щедрый Рамзан?
+60
-7
+53
Ответ Dizzod
Прошу прощения, это случайное совпадение что после насквозь лживого фильма Проекта про Кадырова, Федьков целый день рассказывает нам какой щедрый Рамзан?
Чистое совпадение, дон
+42
-3
+39
Вот так разбазариваются народные деньги с барского плеча...
+23
-1
+22
Мерзость.
+22
-1
+21
а ведь на этом крузаке кто-то ранее ездил)
+13
-1
+12
Ответ Streetbor
а ведь на этом крузаке кто-то ранее ездил)
И невыводимое пятно в багажнике об этом намекает
+8
0
+8
Ответ Dizzod
Прошу прощения, это случайное совпадение что после насквозь лживого фильма Проекта про Кадырова, Федьков целый день рассказывает нам какой щедрый Рамзан?
Это где рассказывается о его общих интересах с Майклом Джексоном?
+9
-2
+7
Ответ Dizzod
Прошу прощения, это случайное совпадение что после насквозь лживого фильма Проекта про Кадырова, Федьков целый день рассказывает нам какой щедрый Рамзан?
Это тот самый тренер Федьков , который избил судью и получил условно пожизненную дисквалификацию !
Так себе адвокат ))
+8
-1
+7
Ты у нас кто? Президент? В клетку со львами его!
+8
-1
+7
Для меня все эти "русские", играющие за Ахмат, что-то вроде предателей своего народа

Ну и что с того, что русские бежали с одним узелком в руках и не могли даже продать квартиры - и это при Дудаеве ещё было, да?

Про видео с пленными солдатами заставы говорить на спортсе не дадут

Сейчас ругают Ермолова за его методы. А просто другие методы не работали с этим народом, который никогда не жил земледелием
+8
-2
+6
Ему самому то не стыдно? "Поджелудочная" попросила ?
+5
0
+5
Что это за зверь??? Может он ещё и дуло танка сгибал голыми руками? За что был удостоен ордена великого Сгибальщика Родригеса! И казино по России закрыли, потому что некто Федьков за одну ставку обнес всё заведение, а остальные испугались...
+5
0
+5
Район РФ с параллельной действительностью
+2
0
+2
Ответ spartak_1988
Вот так разбазариваются народные деньги с барского плеча...
Да там не народные

Уверен, что они машины бесплатно у салонов отжимали взамен на "защиту"

И все по бумагам чисто
+3
-1
+2
Ответ сергей петров
Кто он вообще такой
Футболист, забил решающий гол в финале кубка с Крыльями
+2
0
+2
А кто оплатил Крузак?
+1
0
+1
мерзость....
+1
0
+1
Ответ сергей петров
Кто он вообще такой
Легенда Терека (без иронии)
Возможно,главная в истории
+2
-1
+1
Да кто такой этот Федьков?!)
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