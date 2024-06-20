Федьков о получении ордена Кадырова: «Рамзан взял слово: «Вот еще тебе коня! Какой джигит без коня?» Оказалось, это новый «крузак». А после мероприятия предложил должность в руководстве «Терека»
Андрей Федьков рассказал о подарке от Рамзана Кадырова.
– В 2009-м уже закончил с профессиональным футболом. Приехал в Ачхой-Мартан к своему другу. Товарищи из «Терека» заодно пригласили на встречу команды с болельщиками.
Собрались в каком-то театре. На сцене всем руководил Кадыров: сказал приветственные слова, представил новичков, выдал им форму. А потом махнул рукой своему помощнику, и тот куда-то убежал.
Сижу спокойно, никого не трогаю. И тут слышу: «На сцену приглашается Андрей Федьков для вручения ордена Кадырова!»
Я потерял дар речи. В шоке поднялся на эту сцену, получил орден, всех поблагодарил.
Уже собирался возвращаться на место, но Кадыров снова взял слово: «И вот еще тебе, Андрей, коня! Какой джигит без коня?»
Подумал про себя: «Лошади мне еще не хватало». Оказалось, лошадь – это новый «крузак». А после мероприятия Рамзан пригласил меня к себе в резиденцию. Там предложил мне должность в руководстве клуба.
– Так просто?
– Да. Спросил сначала у Хайдара Алханова: «Ты у нас кто? Президент? А какую должность можем дать Андрею? Пусть будет замом генерального директора!»
Ну я и согласился, – сказал экс-нападающий сборной России и «Терека».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Так себе адвокат ))
Ну и что с того, что русские бежали с одним узелком в руках и не могли даже продать квартиры - и это при Дудаеве ещё было, да?
Про видео с пленными солдатами заставы говорить на спортсе не дадут
Сейчас ругают Ермолова за его методы. А просто другие методы не работали с этим народом, который никогда не жил земледелием
Уверен, что они машины бесплатно у салонов отжимали взамен на "защиту"
И все по бумагам чисто
Возможно,главная в истории