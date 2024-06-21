Талалаев назвал неожиданной отставку из «Химок»: «Готовились с командой сделать еще один шаг вперед. Нам этого не дали» 

Андрей Талалаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Химок».

По итогам минувшего сезона подмосковный клуб под руководством 51-летнего специалиста занял первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулся в РПЛ. В «Химках» его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

«Кто хочет действительно понять причины произошедшего, пусть внимательно прочитает мое интервью « » от 11 июня. Думаю, я там четко разложил все по полочкам.

Также сегодня по интернету разошлась якобы моя цитата одному из информационных агентств. Хотел бы сказать отдельно: это бред больной собаки и выдумка человека, который цитату использовал.

Решение об отставке стало для нашего тренерского штаба полной неожиданностью. После того как мы вывели « » в с первого места, готовились вместе с командой сделать еще один шаг вперед. К сожалению, нам этого сделать не дали», — сказал .

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