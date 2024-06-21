Талалаев назвал неожиданной отставку из «Химок»: «Готовились с командой сделать еще один шаг вперед. Нам этого не дали»
Андрей Талалаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Химок».
По итогам минувшего сезона подмосковный клуб под руководством 51-летнего специалиста занял первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулся в РПЛ. В «Химках» его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.
«Кто хочет действительно понять причины произошедшего, пусть внимательно прочитает мое интервью «Матч ТВ» от 11 июня. Думаю, я там четко разложил все по полочкам.
Также сегодня по интернету разошлась якобы моя цитата одному из информационных агентств. Хотел бы сказать отдельно: это бред больной собаки и выдумка человека, который цитату использовал.
Решение об отставке стало для нашего тренерского штаба полной неожиданностью. После того как мы вывели «Химки» в РПЛ с первого места, готовились вместе с командой сделать еще один шаг вперед. К сожалению, нам этого сделать не дали», — сказал Талалаев.
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- Людей нет!
- И птицы затихли...
А если серьёзно, то это целая группа тренеров, которых назначают. Только чтобы через год уволить и распилить деньги. Это Талалаев, юран, Шалимов и тд...
в лучшую лигу или в небесную?