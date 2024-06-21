Талалаев назвал неожиданной отставку из «Химок»: «Готовились с командой сделать еще один шаг вперед. Нам этого не дали» 

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Химок».

По итогам минувшего сезона подмосковный клуб под руководством 51-летнего специалиста  занял первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулся в РПЛ. В «Химках» его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

«Кто хочет действительно понять причины произошедшего, пусть внимательно прочитает мое интервью «Матч ТВ» от 11 июня. Думаю, я там четко разложил все по полочкам. 

Также сегодня по интернету разошлась якобы моя цитата одному из информационных агентств. Хотел бы сказать отдельно: это бред больной собаки и выдумка человека, который цитату использовал. 

Решение об отставке стало для нашего тренерского штаба полной неожиданностью. После того как мы вывели «Химки» в РПЛ с первого места, готовились вместе с командой сделать еще один шаг вперед. К сожалению, нам этого сделать не дали», — сказал Талалаев.

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25 комментариев
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Талалаев: теперь готовимся распилить 50 млн неустойки с 🤡 из руководства Химок
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Неожиданно,когда об этом третью неделю говорят и руководство нелепые комментарии даёт:)))))
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Да тут всё белыми нитками шито))
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"Так неожиданно и приятно" ©
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Ответ Amroyan
Талалаев: теперь готовимся распилить 50 млн неустойки с 🤡 из руководства Химок
С какого они перепугу клоуны? Солидные люди заработали солидные деньги. Это все выглядит паршиво, но таковы реалии
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Не бережёшь ты себя, Андрей Викторович. Всё о "Химках" думаешь. Отдохнуть тебе надо.
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Увольнение из-за выхода Химок в РПЛ? Не свисти!😂
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- Чё такое, Сашок?
- Людей нет!
- И птицы затихли...
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Он делал суперклуб в имках, но ему не дали закончить(. Нелюди.
А если серьёзно, то это целая группа тренеров, которых назначают. Только чтобы через год уволить и распилить деньги. Это Талалаев, юран, Шалимов и тд...
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Ответ Amroyan
Талалаев: теперь готовимся распилить 50 млн неустойки с 🤡 из руководства Химок
По старой схеме работают , такими должны менты заниматься , но не в нашей стране
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Ответ Ильнар С
Как вижу новости про Талалаева вспоминаю генерала с дмб😆
«Выпускай хряка!»
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Как вижу новости про Талалаева вспоминаю генерала с дмб😆
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Все ты знал, клован!
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Всей командой на МатчТВ собирался?
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Готовились с командой сделать еще один шаг вперед

в лучшую лигу или в небесную?
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Ответ Илья Ганин
Зато дали 50 миллиончиков
Увольнение по соглашению сторон. Наверняка там горааааздо меньше
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