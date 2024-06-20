Талалаев подтвердил отставку из «Химок»: «К этому шло»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия отставки Р-Спорт Футбол

Андрей Талалаев подтвердил свое увольнение из «Химок».

«К этому шло», – сказал экс-главный тренер подмосковного клуба.

По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в РПЛ. В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

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56 комментариев
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11 апреля 2023 «Химки» подтвердили назначение Талалаева, контракт – на 5 лет: «Лучший кандидат на долгосрочную перспективу»

11 апреля 2023 Талалаев о «Химках»: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Поставлены задачи и по созданию структуры, включающей весь футбольный кластер в Мособласти»

14 апреля 2023 Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года.

23 апреля 2023 Депутат Терюшков: «У Талалаева нет неустойки в контракте с «Химками». Он хочет развивать проект, беспокоится об имени»
+71
0
+71
Ничего страшного, скоро снова в эфирах будешь учить Моуриньо тренировать.
+51
-6
+45
Пришла смс из банка о выплаченной неустойке?
+46
-3
+43
Ответ Stasinho7
11 апреля 2023 «Химки» подтвердили назначение Талалаева, контракт – на 5 лет: «Лучший кандидат на долгосрочную перспективу» 11 апреля 2023 Талалаев о «Химках»: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Поставлены задачи и по созданию структуры, включающей весь футбольный кластер в Мособласти» 14 апреля 2023 Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года. 23 апреля 2023 Депутат Терюшков: «У Талалаева нет неустойки в контракте с «Химками». Он хочет развивать проект, беспокоится об имени»
Терюшков красавец. Одно слово - депутат.
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Ответ Вадим Сайфуллин
Ну кстати нынешнего Моура можно и поучить)
Но точно не Талалаеву
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Химки: ты это, заходи если чё!
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Ответ Сергей Галынский
Интересно,сколько из этих мтллионов самому Талалаеву достанется в итоге
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых — стоп. Остальных просто не найдут.
+22
-7
+15
Ответ urloff
Пришла смс из банка о выплаченной неустойке?
Интересно,сколько из этих мтллионов самому Талалаеву достанется в итоге
+13
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+12
Как неожиданно!Кто бы мог подумать.
+12
-2
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К этому шло сразу после подписания контракта
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Андрей Викторович, вся бригада телеканала матч рады вашему скорому возвращению! Подготовили для вас кресло и испекли торт!
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Химкам надо ещё успеть нанять и уволить Юрана до начала сезона.
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Химки-давно известная всем прачечная.Малацы,ребята
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Ответ Spaten
Химки: ты это, заходи если чё!
Да-да, в сл. сезоне опять в лучшую лигу, скоро воссоединятся)))
+5
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+5
Ответ hh88_88
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых — стоп. Остальных просто не найдут.
Каждый раз ору с этого)
+5
0
+5
Ответ Stasinho7
11 апреля 2023 «Химки» подтвердили назначение Талалаева, контракт – на 5 лет: «Лучший кандидат на долгосрочную перспективу» 11 апреля 2023 Талалаев о «Химках»: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Поставлены задачи и по созданию структуры, включающей весь футбольный кластер в Мособласти» 14 апреля 2023 Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года. 23 апреля 2023 Депутат Терюшков: «У Талалаева нет неустойки в контракте с «Химками». Он хочет развивать проект, беспокоится об имени»
"прописана неустойка за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года"
Вот именно об этих двух зарплатах и говорил Юран.
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+5
Долгосрочный проект
Контракт на 5 лет
Выиграл лучшую лигу мира!
И увольнение)
Хм🤨
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Очковтиратель Терюшков по прежнему пилит бюджет! Скоро пойдут лозунги о патриотизме!
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0
+4
Юран вошёл в чат
+5
-2
+3
Ответ Ozz99
Терюшков красавец. Одно слово - депутат.
Чёрт он
+3
0
+3
Не вынес подписания Зе Болотного
+3
0
+3
10 июня|Sports.ru
22:41 Глава «Химок» об увольнении Талалаева: «Не в курсе ситуации. Я таких решений не принимаю, это делает руководство клуба»|70

21:45 Директор «Химок» о Талалаеве: «Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске? В клубе нет такой информации»|20

18:56 Талалаев об увольнении из «Химок»: «Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет. У меня сейчас романтический ужин с женой, нахожусь в отпуске»|64

Помимо очевидной мерзской ситуации с явным отмывом денег, не понятно, чего они всю прошлую неделю играли в отрицалово.
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Талалаев ушел.
Юсупов и Зе пришли.
Я прямо таки вижу, как "Химки" хотят остаться в РФПЛ.
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Талалаев "такая схема распила"
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Просто комедия. Будет весело если снова Юран станет главным тренером. Чем не камеди клаб.
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Талалаев🤝 монти уильямс
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Этот клуб нужен Салтыкову на отмывания бабла.Но временем его возьмут за дупу все-таки.
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Ну "это" всём нравится 👀🤡
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Всё это театр абсурда, конечно, но футбол жалко. Талалаев ведь неплохой тренер - такие Химки с первого места не так просто вытащить. В накладе не останется, наверно. А футбол жалко
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Талалаев рано сдался, нужно было ещё потянуть время. Было б забавно))
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