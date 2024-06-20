Талалаев подтвердил отставку из «Химок»: «К этому шло»
Андрей Талалаев подтвердил свое увольнение из «Химок».
«К этому шло», – сказал экс-главный тренер подмосковного клуба.
По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в РПЛ. В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.
Талалаев получит 50+ млн рублей неустойки от «Химок» (Иван Карпов)
Талалаев уволен из «Химок»? Побыли «стабильным клубом» меньше месяца
11 апреля 2023 Талалаев о «Химках»: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Поставлены задачи и по созданию структуры, включающей весь футбольный кластер в Мособласти»
14 апреля 2023 Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года.
23 апреля 2023 Депутат Терюшков: «У Талалаева нет неустойки в контракте с «Химками». Он хочет развивать проект, беспокоится об имени»
Вот именно об этих двух зарплатах и говорил Юран.
Контракт на 5 лет
Выиграл лучшую лигу мира!
И увольнение)
Хм🤨
22:41 Глава «Химок» об увольнении Талалаева: «Не в курсе ситуации. Я таких решений не принимаю, это делает руководство клуба»|70
21:45 Директор «Химок» о Талалаеве: «Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске? В клубе нет такой информации»|20
18:56 Талалаев об увольнении из «Химок»: «Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет. У меня сейчас романтический ужин с женой, нахожусь в отпуске»|64
Помимо очевидной мерзской ситуации с явным отмывом денег, не понятно, чего они всю прошлую неделю играли в отрицалово.
Юсупов и Зе пришли.
Я прямо таки вижу, как "Химки" хотят остаться в РФПЛ.