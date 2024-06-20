Талалаев подтвердил отставку из «Химок»: «К этому шло»

Андрей Талалаев подтвердил свое увольнение из «Химок».

«К этому шло», – сказал экс-главный тренер подмосковного клуба.

По итогам минувшего сезона « » под руководством заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в . В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

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