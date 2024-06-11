Талалаев о трансферах «Химок»: «Команду «сытых миллионеров» переформатировать было трудно – нужно брать тех, кто еще голоден до побед. Усиливаться игроками из вылетевших команд – ущербная позиция»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Туфан Садыгов Футбол

Андрей Талалаев рассказал о своем влиянии на трансферы «Химок».

– Насколько правдива информация, что у вас возникают конфликты с Садыговым при обсуждении кандидатур? Пишут так: то, что хотите вы, не хочет владелец, и наоборот.

– Во-первых, я категорически не согласен со словом «конфликт». Это термин журналистов, который навязывается. Конфликт – неприемлемое расхождение во взглядах. Такого точно нет. Да, есть спорные ситуации, в которых каждый отстаивает свою точку зрения. Но кто из нас оказывается прав, показывает только сам футбол.

Во-вторых, до нас руководители и соответствующие сотрудники клуба под руководством Анара Мамедова тоже набирали команду. Как показали результаты, это была не самая удачная практика. Думаю, та система, которую мы привносим, она, возможно, не безупречна, но точно является системой. Мы набираем игроков по конкретным качествам.

– Но разногласия все-таки есть?

– Безусловно, на разных футболистов мы смотрим по-разному. Переформатировать команду «сытых миллионеров», как я ее называл, стоило огромного труда. И снова повторять ту же ошибку, на мой взгляд, не имеет смысла. Нужно брать футболистов с достойным уровнем мастерства, но которые еще имеют голод до побед и хотят доказывать.

Я бы не хотел усиливаться игроками, пусть и лидерами, из вылетевших команд. Это ущербная позиция. Тот, кто спокойно воспринял вылет своей команды, психологически не смог переломить ситуацию. Для меня это уже нехороший показатель, – сказал Талалаев.

Талалаев о трансферах «Химок»: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы»

42 комментария
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По такой логике,вылетевший тренеров тоже нельзя нанимать,то есть тебя
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Зырянов когда-то вылетел с Торпедо, а потом перешел в Зенит и стал одним из лидеров команды. Стал чемпионом и обладателем КУЕФА.
Такая вот «ущербная» позиция.
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Ответ Topordo
Зырянов когда-то вылетел с Торпедо, а потом перешел в Зенит и стал одним из лидеров команды. Стал чемпионом и обладателем КУЕФА. Такая вот «ущербная» позиция.
И сколько таких как Зырьянов? Пару человек?
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Талалаев сам ходячий конфликт, в любом клубе где он оказывается рано или поздно возникает конфликт, равно как и с Юраном...
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Кафанов - Талалаеву: - Будешь писать про сытых футболистов, только один в один не списывай!
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Талалаев, конечно, резкий, но принципиальный. Вывел команду с первого места, хотя по составу Химки особо ничем не отличались от конкурентов. Жаль, было бы интересно посмотреть на него с его же командой в РПЛ.
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В корне не согласен. Может конечно не в РПЛ, но в других чемпионатах в вылетевших командах очень часто есть качественные футболисты, которые потом доказывают свой уровень и в других клубах. Как то ограничено рассуждает на мой взгляд
+5
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+2
Ответ Topordo
Зырянов когда-то вылетел с Торпедо, а потом перешел в Зенит и стал одним из лидеров команды. Стал чемпионом и обладателем КУЕФА. Такая вот «ущербная» позиция.
Ещё и на Евро-2008 сыграл отметившись голом в матче с Грецией. Но таких как Зырянов единицы.
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Ответ Юрий Чехов
В корне не согласен. Может конечно не в РПЛ, но в других чемпионатах в вылетевших командах очень часто есть качественные футболисты, которые потом доказывают свой уровень и в других клубах. Как то ограничено рассуждает на мой взгляд
Так он пишет про конкретных возрастных футболистов с большими контрактами. Ему с молодежью проще работать, он же выстраивает прессинг-систему да и сам не подарок по характеру.
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Ответ Питер Пэн
Как Анчелотти -то умудряется мотивировать сытых миллионеров, некоторые из которых и ЧМ выигрывали и 6 Кубков ЛЧ? Что-то только не придумает физрук..
Думается, уровень амбиций у игроков Реала немножко другой, чем у игроков Химок
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Ответ Topordo
Зырянов когда-то вылетел с Торпедо, а потом перешел в Зенит и стал одним из лидеров команды. Стал чемпионом и обладателем КУЕФА. Такая вот «ущербная» позиция.
Возможно, тренер сборной настоятельно порекомендовал перейти и Зырянову, и Адвокату )

Зырянов перешел в Зенит будучи в статусе игрока сборной. А после перехода в Зенит Зырянов вообще стал чуть ли не ключевым игроком у Хиддинка. Останься Зырянов в Торпедо вряд ли его Хиддинк вызывал в сборную.

К мнению Хиддинка и Талалаев, наверное, прислушался )
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Ответ Вячеслав Припузов
Талалаев сам ходячий конфликт, в любом клубе где он оказывается рано или поздно возникает конфликт, равно как и с Юраном...
Это все искусственные конфликты,выращенные под распил бабла. Оттого и регулярные
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Ответ Dmitry Orlov
Ты с ним лично много общался, и он тебе денег задолжал?
Ты об этом узнаешь последним..
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Ответ Мукунку хороший
Мерзкий типок
Ты с ним лично много общался, и он тебе денег задолжал?
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Ответ Ксяоми Ноутов
И сколько таких как Зырьянов? Пару человек?
Ещенко и Зобнин
Уже трое :-)
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Ответ Dmitry Orlov
Так он и работал - команду с 1 места вывел в РПЛ, что это как не критерий работы для команды из ФНЛ? А руководство само подписало тренера на долгий срок, значит было согласно на те условия, который тренер ставит, в том числе - по вопросам формирования состава. И это оно должно находить с тренером компромиссы, а не пихать в состав игроков, про которых тренер говорит "он мне не нужен". Или платить неустойку за увольнение - что сейчас и происходит. Насколько такое руководство компетентно и вменяемо - вопрос открытый.
Всё верно но приходя в Химки нужно принимать в расчёт как руководство поступает в отношении тренеров которые даже дают результат Юран может подтвердить.
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Ответ Алексей Тор
Если хочешь работать тренером нужно поменьше языком чесать. А с руководством дела делать и находить компромисы.
ну чето в Челси такое не работает
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Ответ Dmitry Orlov
Ты так говоришь, как будто это он сам себя увольняет, а не руководство увольняет тренера, который команду в РПЛ вывел.
Если хочешь работать тренером нужно поменьше языком чесать. А с руководством дела делать и находить компромисы.
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Ответ Алексей Тор
Сытых милионеров не должно быть в Химках поэтому дайте мне мои 50 лямов и я пошёл экспертом на матч тв.
Ты так говоришь, как будто это он сам себя увольняет, а не руководство увольняет тренера, который команду в РПЛ вывел.
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Ответ Николай Бойко
>Во-первых, я категорически не согласен со словом «конфликт» Его Стасик покусал?
У Стасика Полкан есть
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Теоретик российского футбола болтающийся между вышкой и пердивом. Очередной аналитик Матч ТВ несущей такую пургу что уши вянут.
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"Трудно мне было с командой сытых миллионеров" - вздохнул Талалаев, распихивая 50 миллионов по карманам, носкам и подкладкам.
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Мерзкий типок
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Я так и не понял, он уволен или нет?
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>Во-первых, я категорически не согласен со словом «конфликт»
Его Стасик покусал?
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