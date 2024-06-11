Талалаев о трансферах «Химок»: «Команду «сытых миллионеров» переформатировать было трудно – нужно брать тех, кто еще голоден до побед. Усиливаться игроками из вылетевших команд – ущербная позиция»

Андрей Талалаев рассказал о своем влиянии на трансферы «Химок».

– Насколько правдива информация, что у вас возникают конфликты с при обсуждении кандидатур? Пишут так: то, что хотите вы, не хочет владелец, и наоборот.

– Во-первых, я категорически не согласен со словом «конфликт». Это термин журналистов, который навязывается. Конфликт – неприемлемое расхождение во взглядах. Такого точно нет. Да, есть спорные ситуации, в которых каждый отстаивает свою точку зрения. Но кто из нас оказывается прав, показывает только сам футбол.

Во-вторых, до нас руководители и соответствующие сотрудники клуба под руководством Анара Мамедова тоже набирали команду. Как показали результаты, это была не самая удачная практика. Думаю, та система, которую мы привносим, она, возможно, не безупречна, но точно является системой. Мы набираем игроков по конкретным качествам.

– Но разногласия все-таки есть?

– Безусловно, на разных футболистов мы смотрим по-разному. Переформатировать команду «сытых миллионеров», как я ее называл, стоило огромного труда. И снова повторять ту же ошибку, на мой взгляд, не имеет смысла. Нужно брать футболистов с достойным уровнем мастерства, но которые еще имеют голод до побед и хотят доказывать.

Я бы не хотел усиливаться игроками, пусть и лидерами, из вылетевших команд. Это ущербная позиция. Тот, кто спокойно воспринял вылет своей команды, психологически не смог переломить ситуацию. Для меня это уже нехороший показатель, – сказал Талалаев.

Талалаев о трансферах «Химок»: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы»