«Талалаев – главный тренер «Химок», его никто не уволил». Садыгов о слухах про Слишковича

Туфан Садыгов заявил, что Андрей Талалаев остается главным тренером «Химок».

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок». Была также информация, что экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить подмосковный клуб.

– Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер – Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух. Надо спросить у [инсайдера Ивана] Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон.

– Сам Талалаев вроде как намерен продолжить работу.

– Ну, наверное. Если там что‑то случилось в мое отсутствие или отсутствие Андрея Викторовича [Талалаева], выясним в ближайшее время. Я сейчас не Москве, – сказал инвестор «Химок».