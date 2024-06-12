«Талалаев – главный тренер «Химок», его никто не уволил». Садыгов о слухах про Слишковича

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Туфан Садыгов Владимир Слишкович Футбол

Туфан Садыгов заявил, что Андрей Талалаев остается главным тренером «Химок».

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок». Была также информация, что экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить подмосковный клуб.

– Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер – Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух. Надо спросить у [инсайдера Ивана] Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон.

– Сам Талалаев вроде как намерен продолжить работу.

– Ну, наверное. Если там что‑то случилось в мое отсутствие или отсутствие Андрея Викторовича [Талалаева], выясним в ближайшее время. Я сейчас не Москве, – сказал инвестор «Химок».

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25 комментариев
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Химки главный цирк российского футбола.
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Ответ Доктор Щульц
Химки главный цирк российского футбола.
Сам российский футбол- большой цирк
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надо уволить Талалаева и сразу его назначить. Чтобы и тренер остался и весь пиар не был слит в унитаз вместе с карповым.
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Хихимочки не изменились: Терюшкова уже нет (вроде как), но цирк прежний
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А тут уже Игнашевич отказаться успел и Слишковича назначили, даже с Мостовым почти согласовали.
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"Что за ужас тут творится?!"
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Лиса! Ай, лиса!
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Надеется что Талалаев по собственному напишет)
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Ответ Один живой
надо уволить Талалаева и сразу его назначить. Чтобы и тренер остался и весь пиар не был слит в унитаз вместе с карповым.
Не надо им схемки для попила подсказывать!
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Верни неустойку!
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Упс, вот это да! Такого я не ожидал!
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Это Карпов так по-идиотски угарает🤡. Но уже не смешно.
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Это самый быстрый камбэк тренеров в мире!
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Прикол будет если Юрана подпишут)) по старой схеме
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Уволили, выплатили неустойку и тут же взяли обратно
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Никто не уволил, а уволит только 16го
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Какой-то блидунович получается
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Скользкий тип.
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Прикол будет если Талалаев останется.
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