Губерниев об отставке Талалаева из «Химок»: «Ошибка фундаментальная! Руководство не ведает, что творит. Теперь будут болтаться и прозябать» 

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал «Химки» за увольнение Андрея Талалаева.

«Уход Талалаева из «Химок» – ошибка фундаментальная! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»… 

Город блестящий, командочка так себе….Сходня (микрорайон в Химках – прим. Sports) в ужасе», – написал комментатор.

По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в РПЛ. В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

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19 комментариев
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Да че смеяться, какая еще ошибка? Попилили неустойку вот и все, скорее всего изначально уговор был, натуральные мошенники
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В биатлоне кричи. Эксперт хренов.
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Ответ Артем Шелудков
Да че смеяться, какая еще ошибка? Попилили неустойку вот и все, скорее всего изначально уговор был, натуральные мошенники
Димон в доле, отвлекаетвнимание, создаёт видимость легитимности
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Димон ты когда научишься зрить в корень
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«Теперь будут болтаться и прозябать».
А раньше что, не болтались?
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Блестящий город Химки) Понятно, что здесь распил и самодурство. Но. Талалаев бы с тем футболом, что показывали Химки в ФНЛ, в РПЛ бы их не удержал. Талалаев вообще не очень успешен в адаптации команд под РПЛ. А ставка, в противовес, на тренера, практикующего оборонительный футбол, выглядит как раз логичной с точки зрения страхующегося руководства. Хотя все это, понятно, лишь второстепенные причины
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А раньше что делали Химки, титулы и медали выигрывали что-ли, пустили дурачка Губера в футбол околесицу нести.
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Прозябаем! Ну так с вами всё на свете прозябать можно!
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А до этого Химки не прозябали. Губерниев, как всегда, соответствует статусу обозреватель футбола. Систематически его обозревает.
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Клуб Химки с из руководством это вообще одна большая ОШИБКА. )
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Так, они и так, и так болтаются и прозябают, все время, сколько существуют. У них функция такая - пилить бабло
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Губерниев не в курсе?
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Прозябаем мы, читая комменты Губера на спортсе
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Ага, с Талалаевым Химки за медали боролись.
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Да с вами все прозябать можно (С) КВН Мегаполис
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Нельзя критиковать руководство - ошибка фундаментальная! Тогда возможно ,болтание и прозябание нашего футбола.
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