Губерниев об отставке Талалаева из «Химок»: «Ошибка фундаментальная! Руководство не ведает, что творит. Теперь будут болтаться и прозябать»
Дмитрий Губерниев раскритиковал «Химки» за увольнение Андрея Талалаева.
«Уход Талалаева из «Химок» – ошибка фундаментальная! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»…
Город блестящий, командочка так себе….Сходня (микрорайон в Химках – прим. Sports) в ужасе», – написал комментатор.
По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в РПЛ. В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.
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А раньше что, не болтались?