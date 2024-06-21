Губерниев об отставке Талалаева из «Химок»: «Ошибка фундаментальная! Руководство не ведает, что творит. Теперь будут болтаться и прозябать» 

Дмитрий Губерниев раскритиковал «Химки» за увольнение Андрея Талалаева.

«Уход Талалаева из «Химок» – ошибка фундаментальная! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»…

Город блестящий, командочка так себе….Сходня (микрорайон в Химках – прим. Sports) в ужасе», – написал комментатор.

По итогам минувшего сезона « » под руководством Талалаева заняли первое место в Мелбет Первой лиге и спустя год вернулись в . В клубе его сменит экс-тренер «Родины» Франк Артига.

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