Агуэро считает, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ: «У них есть Месси, величайший игрок всех времен»

Серхио Агуэро предположил, как «Интер Майами» выступил бы в АПЛ.

«Я думаю, что они выиграли бы лигу.

У них есть , величайший игрок всех времен, и с ним возможно выиграть даже Премьер-лигу», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.