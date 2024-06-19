Агуэро считает, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ: «У них есть Месси, величайший игрок всех времен»

Теги МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами Футбол

Серхио Агуэро предположил, как «Интер Майами» выступил бы в АПЛ.

«Я думаю, что они выиграли бы лигу.

У них есть Месси, величайший игрок всех времен, и с ним возможно выиграть даже Премьер-лигу», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити» в интервью Stake.com. 

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103 комментария
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Какой же клоун вне футбола.
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Я смотрел 5 матчей Интер Майами в этом сезоне, они бы даже в топ 8 РФПЛ не попали.
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Выдал базу всех персофанов и идолопоклонников
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Ну что такое а?) Вас там заставляют говорить кринжатину?
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Ответ masterwolw
Я смотрел 5 матчей Интер Майами в этом сезоне, они бы даже в топ 8 РФПЛ не попали.
Ну да, РПЛ, кто бы как над ней не ржал, по уровню футбола будет получше Млс. По коэффициентам УЕФА можно посмотреть.
+44
-6
+38
Ответ BekmambetovAydar
Ну что такое а?) Вас там заставляют говорить кринжатину?
Агуэро уже давно такую ересь несёт, всё-таки последствия сектанства необратимы)
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+29
ригоберка, олежка, агуэро, климов 🤕✌️
Ну вы поняли 😜
+27
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+25
Даже Риго и КО так не лижут как Агуэро)
+18
-2
+16
Ответ Vertex Fanky
Ну да, РПЛ, кто бы как над ней не ржал, по уровню футбола будет получше Млс. По коэффициентам УЕФА можно посмотреть.
Я бы даже сказал не получше, а просто лучше. Я как не наткнусь на голы из МЛС это боль для моих глаз, был на матчах Первой-лиги там и то интереснее просто в МЛС стадионы и атмосфера
+15
0
+15
Ответ Aidos9419
Какой же клоун вне футбола.
Вот если бы Полуяхтов не завершил карьеру - уверен, Оренбург пободался бы с Месси за победу в АПЛ
+19
-5
+14
Ответ Aidos9419
Какой же клоун вне футбола.
вот были классные футболисты.. играли не отсвечивали.. и я думал, они смышленные все... хотя бы чуть чуть сообразительыне...

а потом они закончили карьеру и НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ!!!!
+13
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+13
Не наливайте больше Агуэро, пожалуйста, у него больное сердце!
+18
-6
+12
Судя по высказываниям, у многих игроков сборной Аргентины и прошлого поколения, игравшего с Месси, какое-то коллективное помешательство на переоценке возможностей малыша Лео. Я сначала думал, что ребята немного не в адеквате, преувеличивают подлинное величие Месси, что, в принципе, объяснимо, но походу они реально в это верят. Ну или сами рады в этом обманываться.
+13
-3
+10
Ответ Vedved
А при чем тут Месси?)
Мои мысли во время вручения ЗМ 2023
+14
-6
+8
Зачем такую чушь нести, неадекват
+9
-3
+6
Это уже аргентинский анекдот от Куна
+8
-3
+5
Аль Наср 6-0 Интер Майами
+11
-6
+5
Держите наркомана!)
+6
-2
+4
Ответ BekmambetovAydar
Ну что такое а?) Вас там заставляют говорить кринжатину?
да друг он его просто, пусть болтает)
+4
0
+4
Зачем такую чушь нести, неадекват
+6
-3
+3
Да что там АПЛ, требл бы взяли в одну калитку. Можно одного Месси на поле выпускать.
+6
-3
+3
Ответ Руслан Арапханов
Кун Агуэро вполне мог бы стать предводителем персофанов Месси, таких как климов, домиан, верблюд, джураев и т.д.))
Вышеперечисленные уже налетели ставить минусики)
+2
0
+2
Этот засовывает язык глубже даже, чем Ди Мария, что в целом невозможно.
Жене своей наверняка говорит, что она конечно красивая, но вот Месси…
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а Аль-Наср выиграл бы Лигу Чемпионов УЕФА, ведь у них есть Роналду, король ЛЧ

по логике КУНилингуса
+5
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+2
Агуэро сделал бы Месси и своим крестным, если бы была такая возможность
+2
-1
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Ответ AprasidzE
У ЧМ есть свои собственные индивидуальные награды. И с каких это пор игроки МЛС борятся за ЗМ?
Так у каждого турнира - есть свои собственные индивидуальные награды)
Игроки МЛС борятся за ЗМ - с тех пор, как проводят полный сезон в Европе и становятся чемпионами мира😉
+2
-1
+1
стандартный мессифан
+3
-2
+1
О, очередные громкие словечки в адрес друзей. Бесят подобные комплименты.
+1
0
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Кун Агуэро вполне мог бы стать предводителем персофанов Месси, таких как климов, домиан, верблюд, джураев и т.д.))
+3
-2
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🤡🤡🤡
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-3
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