Агуэро считает, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ: «У них есть Месси, величайший игрок всех времен»
Серхио Агуэро предположил, как «Интер Майами» выступил бы в АПЛ.
«Я думаю, что они выиграли бы лигу.
У них есть Месси, величайший игрок всех времен, и с ним возможно выиграть даже Премьер-лигу», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.
Ну вы поняли 😜
а потом они закончили карьеру и НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ!!!!
Жене своей наверняка говорит, что она конечно красивая, но вот Месси…
по логике КУНилингуса
Игроки МЛС борятся за ЗМ - с тех пор, как проводят полный сезон в Европе и становятся чемпионами мира😉