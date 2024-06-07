«Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й. У «Аль-Насра» больше всего подписчиков вне Европы, у «Майами» – наибольшой рост
«Реал» является самым популярным клубом мира в социальных сетях.
CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), инстаграм, фэйсбук и тикток.
Лидером списка стал «Реал», у которого почти 411 миллионов подписчиков в этих соцсетях.
Результаты выглядят следующим образом:
1. «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков;
2. «Барселона» – 360,7;
3. «Манчестер Юнайтед» – 216,3;
4. «ПСЖ» – 184,1;
5. «Манчестер Сити» – 158,4;
6. «Ювентус» – 155,8;
7. «Ливерпуль» – 144,5;
8. «Челси» – 141,7;
9. «Бавария» – 137,1;
10. «Арсенал» – 102,4.
Добавим, что самым популярным клубом за пределами Европы является «Аль-Наср» Криштиану Роналду – 54 миллиона подписчиков.
Набольший рост в процентном соотношении продемонстрировал «Интер Майами» – увеличение аудитории на 1348%. У клуба, где играет Лионель Месси, 33,4 миллиона подписчиков в соцсетях (плюс 31 млн за год).
Одного понять не могу - где же там "народные ТрёхТуровцы"? ))) пхахаахах
И за Ливерпуль болеет очень много пожилых людей, которым не нужны все эти соц.сети, в отличии от школоло сити))