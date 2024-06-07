«Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й. У «Аль-Насра» больше всего подписчиков вне Европы, у «Майами» – наибольшой рост

«Реал» является самым популярным клубом мира в социальных сетях.

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), инстаграм, фэйсбук и тикток.

Лидером списка стал «Реал», у которого почти 411 миллионов подписчиков в этих соцсетях.

Результаты выглядят следующим образом:

1. « » – 410,9 миллиона подписчиков;

2. « » – 360,7;

3. « » – 216,3;

4. « » – 184,1;

5. « » – 158,4;

6. « » – 155,8;

7. « » – 144,5;

8. « » – 141,7;

9. « » – 137,1;

10. « » – 102,4.

Добавим, что самым популярным клубом за пределами Европы является «Аль-Наср» Криштиану Роналду – 54 миллиона подписчиков.

Набольший рост в процентном соотношении продемонстрировал «Интер Майами» – увеличение аудитории на 1348%. У клуба, где играет Лионель Месси, 33,4 миллиона подписчиков в соцсетях (плюс 31 млн за год).