«Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й. У «Аль-Насра» больше всего подписчиков вне Европы, у «Майами» – наибольшой рост

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«Реал» является самым популярным клубом мира в социальных сетях.

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), инстаграм, фэйсбук и тикток.

Лидером списка стал «Реал», у которого почти 411 миллионов подписчиков в этих соцсетях.

Результаты выглядят следующим образом:

1. «Реал» – 410,9 миллиона подписчиков;

2. «Барселона» – 360,7;

3. «Манчестер Юнайтед» – 216,3;

4. «ПСЖ» – 184,1;

5. «Манчестер Сити» – 158,4;

6. «Ювентус» – 155,8;

7. «Ливерпуль» – 144,5;

8. «Челси» – 141,7;

9. «Бавария» – 137,1;

10. «Арсенал» – 102,4.

Добавим, что самым популярным клубом за пределами Европы является «Аль-Наср» Криштиану Роналду – 54 миллиона подписчиков.

Набольший рост в процентном соотношении продемонстрировал «Интер Майами» – увеличение аудитории на 1348%. У клуба, где играет Лионель Месси, 33,4 миллиона подписчиков в соцсетях (плюс 31 млн за год).

41 комментарий
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Ответ Vatikan
Реал велик!
🚴‍♂️
+24
-6
+18
Месси внёс огромный вклад не только в интер майями, но и на весь футбол в сша, также как и роналду в саудовской Аравии
+12
-4
+8
Ответ Vatikan
Реал велик!
Горный?
+9
-2
+7
Зенит 67-ой - лучший из российских клубов. Больше в 100-ку из наших не попал никто...
Одного понять не могу - где же там "народные ТрёхТуровцы"? ))) пхахаахах
+5
0
+5
Ответ KOT_B_yHTAX
Зенит 67-ой - лучший из российских клубов. Больше в 100-ку из наших не попал никто... Одного понять не могу - где же там "народные ТрёхТуровцы"? ))) пхахаахах
Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ)
+3
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+3
Ответ Эркинбек Апаканов
До этого ,американцы не знали что такое футбол?
у них был соккер )
+3
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Ответ ман сити фейк
Ахаха скаузеры говорили у Сити нет болельщиков
Так болельщиков и нет. Есть глоры)
И за Ливерпуль болеет очень много пожилых людей, которым не нужны все эти соц.сети, в отличии от школоло сити))
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Второй каталонский и тут второй.
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Реал велик!
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
после перехода Мбаппе в рм подписчики только прибавятся
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Ответ Фуфломицин
Интересно было бы посмотреть, есть ли корреляция между победами в ЛЧ и ростом числа подписчиков.
не такая, как в случае прихода какого то топового игрока. потому что лч выигрывает и так крупный клуб. если бы её выиграл условный Брондбю, тогда вопрос ещё можно понять, а так мизер
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Ответ Семён Жуйло
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Это спортивный сайт , и новость про спорт! И кстати, Жуйло с ошибкой написано!
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