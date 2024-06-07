Лисандро о Месси на сборах Аргентины: «Он очень спокоен и наслаждается каждым днем. Видим, что он счастлив и демонстрирует впечатляющий уровень»

Теги Манчестер Юнайтед МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес рассказал о сборах Аргентины с Лионелем Месси.

Перед началом Кубка Америки аргентинская сборная готовится к товарищеским матчам с Эквадором (10 июня) и Гватемалой (15 июня). 

«Он очень спокоен, прежде всего он наслаждается каждым днем. Находиться здесь приятно, у всех прекрасные отношения. Когда игрок здесь, он очень счастлив. Мы чувствуем себя как дома, и это важно.

Мы не смотрим на это [как на последний турнир Месси с Аргентиной]. Мы видим его счастливым и демонстрирующим впечатляющий уровень. Вот что я могу сказать», – заявил защитник на пресс-конференции сборной.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В первый раз в жизни Месси не надо летать через пол земли на игры сборной.. Это сборная к нему прилетела в Майами.. Величайший заслужил даже такое.. Конечно, он счастлив.. ☝️👍👏
+7
0
+7
Португалия горит в матче, что делает криштик? Ныряет, водит хороводы вокруг судьи, плачет:)

Аргентина горит в матче, что делает Месси? Подтягивает гетры, улыбается и уничтожает соперника:))

Разница в менталке просто феноменальна, поэтому игроки Брайтонов и Бетисов чемпиона мира, а игроки МС, МЮ и Милана с клубникой:)
+8
-2
+6
Впервые в карьере Месси может расслабиться перед важными матчами в сборной и просто наслаждаться футболом в преддверии кубка Америки - он выиграл на международном уровне даже ЧМ, не только Копу, и теперь может чилить в своё удовольствие без напряжения и завышенных ожиданий. Получится добиться ещё одного успеха - отлично, не получится - никто не заклюёт, ибо величие Лео уже неоспоримо даже среди хейтеров, кроме самых отмороженных случаев.
+5
0
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий