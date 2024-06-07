Лисандро о Месси на сборах Аргентины: «Он очень спокоен и наслаждается каждым днем. Видим, что он счастлив и демонстрирует впечатляющий уровень»

Лисандро Мартинес рассказал о сборах Аргентины с Лионелем Месси.

Перед началом Кубка Америки аргентинская сборная готовится к товарищеским матчам с Эквадором (10 июня) и Гватемалой (15 июня).

«Он очень спокоен, прежде всего он наслаждается каждым днем. Находиться здесь приятно, у всех прекрасные отношения. Когда игрок здесь, он очень счастлив. Мы чувствуем себя как дома, и это важно.

Мы не смотрим на это [как на последний турнир Месси с Аргентиной]. Мы видим его счастливым и демонстрирующим впечатляющий уровень. Вот что я могу сказать», – заявил защитник на пресс-конференции сборной.