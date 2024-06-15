Месси, Ди Мария, Лаутаро, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Гарначо – в заявке сборной Аргентины на Кубок Америки
Опубликована заявка сборной Аргентины на Кубок Америки-2024.
Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Херонимо Рульи («Аякс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»);
Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»);
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с Канадой, Чили и Перу.
Тут опять будут 10 работяг и 1 великий гений
Но Пеццелья, Родригес, Гонсалес... 🤔 Ещё не ровен час на поле выйдут 🫣
Новичков не взял, кроме Гарначо и Карбони.