Месси, Ди Мария, Лаутаро, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Гарначо – в заявке сборной Аргентины на Кубок Америки

Теги Байер Интер Рома Фиорентина Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды Аякс Астон Вилла Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико Бетис Лионель Месси серия А Италия Ла Лига высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Ривер Плейт Тоттенхэм Кубок Америки Анхель Ди Мария Эмилиано Мартинес Монца Леандро Паредес Родриго Де Поль Херонимо Рульи Гидо Родригес Франко Армани Джовани Ло Чельсо Эксекиэль Паласиос Лаутаро Мартинес Интер Майами Николас Гонсалес Алексис Мак Аллистер Хулиан Альварес Энцо Фернандес Алехандро Гарначо Валентин Карбони Футбол

Опубликована заявка сборной Аргентины на Кубок Америки-2024.

ВратариФранко АрманиРивер Плейт»), Херонимо Рульи («Аякс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»);

Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»);

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»). 

На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с Канадой, Чили и Перу. 

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Практически весь чемпионский состав на месте, а это значит, что Аргентина готова составить конкуренцию бразильцам за статус фаворита турнира
+10
-1
+9
Бомба!!!
+5
-1
+4
Ответ deligy
Cредненькая команда по клубам, если брать Евро, то сравнимы с Хорватией или Голландией.
Футбол сборных так не работает
Тут опять будут 10 работяг и 1 великий гений
+2
0
+2
Ответ deligy
Cредненькая команда по клубам, если брать Евро, то сравнимы с Хорватией или Голландией.
Лучше иметь средненького состава, но при этом сплоченного, чем звездных, но без сплочённости (где каждый за себя)
+2
0
+2
Ну что, последний танец великих Месси и Ди Марии?
+1
0
+1
У Аргентины есть все условия, чтобы вновь выиграть, так что верим
+2
-1
+1
Ответ j4q86gqfy6
Где дибала?
В Роме
+1
0
+1
Жираф большой, конечно.
Но Пеццелья, Родригес, Гонсалес... 🤔 Ещё не ровен час на поле выйдут 🫣
Новичков не взял, кроме Гарначо и Карбони.
0
0
0
Евро и Копа Америка параллельно будут идти?
0
0
0
Где дибала?
0
0
0
Cредненькая команда по клубам, если брать Евро, то сравнимы с Хорватией или Голландией.
0
0
0
Ответ XavIniesta2008-2015
Практически весь чемпионский состав на месте, а это значит, что Аргентина готова составить конкуренцию бразильцам за статус фаворита турнира
Есть Колумбия, которая не проигрывает в 27 матчах с 22 года (обыграли Испанию, Бразилию, Уругвая и др) + Уругвай Бьелсы, и только потом идёт Бразилия
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий