Месси о лучших командах мира: «По результатам – «Реал», по игре – «Ман Сити». Любая команда, которую тренирует Гвардиола, – особенная»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Интер Майами Футбол

Лионель Месси назвал «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире.

– Какая команда для вас на сегодняшний день лучшая в мире? Можно назвать одну?

– Лучшая команда – это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов.

И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить с точки зрения результатов – это «Реал». Если говорить по игре – лично мне нравится «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда – это «Манчестер Сити», по результатам – «Реал», – сказал нападающий Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами».

38 комментариев
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Как обычно объективно и по существу)
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Сейчас придут болельщики Реала и расскажут нам про алчность и позорные ЗМ Лео.
А так, как обычно, адекватность и объективность характерные черты для Месси, вызывает только уважение.
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Ответ GloryReal
И по игре и по результату лучшая команда мира на данный момент это Реал. Абсолютно. Игра красивая, нестандартная, живая, постоянно меняется, динамичная. А игра Сити однообразная, это попытка все время доминировать, даже если не получается. Это выглядит жалко, серо, убого, хотя и уверенно против слабых команд.
по игре Реал не лучший, так как стиля у Реала нет.
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Сколько же нам тут рассказывают про комплексы Месси))))
Респект Лео за адекватность
+22
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+5
По отскокам - Реал, по игре - Ман Сити.
+6
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+5
Ответ Simbad
Сейчас придут болельщики Реала и расскажут нам про алчность и позорные ЗМ Лео. А так, как обычно, адекватность и объективность характерные черты для Месси, вызывает только уважение.
Я фанат Реала, Месси величайший футболист всех времен, Роналду следом сразу.
+4
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+4
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
признаешь, что Мадрид принадлежит Месси?
+10
-6
+4
База от ГОАТа
+18
-15
+3
Этот мужчина, он же капитан Аргентины и самый титулований футболист в мире, точно понимает в этой игре и он абсолютно прав!!!⚽️
+4
-2
+2
Ответ Lobelopa
Не надо так про гвардьолу!
питомцам из Реала, которых Лео драл в Барсе 5-0 и 6-1 и т.п.))
+8
-6
+2
Ответ statistic5
А если бы Боруссия выиграла ЛЧ, то она была бы лучшей?
Нет Только бы подтвердила рандом в ЛЧ

Самое смешное, что Реал провалил 65 минут игры и за счет класса выиграл, как с Лейпцигом
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Комментарий удален модератором
Ответ GloryReal
И по игре и по результату лучшая команда мира на данный момент это Реал. Абсолютно. Игра красивая, нестандартная, живая, постоянно меняется, динамичная. А игра Сити однообразная, это попытка все время доминировать, даже если не получается. Это выглядит жалко, серо, убого, хотя и уверенно против слабых команд.
Ты только обзоры смотришь?
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Ответ GloryReal
И по игре и по результату лучшая команда мира на данный момент это Реал. Абсолютно. Игра красивая, нестандартная, живая, постоянно меняется, динамичная. А игра Сити однообразная, это попытка все время доминировать, даже если не получается. Это выглядит жалко, серо, убого, хотя и уверенно против слабых команд.
Сыграть, в надежде на то, что затащит Куртуа - это не стиль
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Ответ Кудри Гендузи
Я фанат Реала, Месси величайший футболист всех времен, Роналду следом сразу.
Поддерживаю
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Эх жаль Пеп не захотел взять Месси к себе в Сити,
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А если бы Боруссия выиграла ЛЧ, то она была бы лучшей?
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А ведь Лапорта может и обидеться...
И не станет переводить пожизненный бонус за лояльность...
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Все по фактам
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Разве не так?
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Да Месси ничего не понимает)).Сейчас хейтеры Гвардиолы скажут, что он добивается результатов только в грандах и мешках, а в середняках он бы ничего не показал))
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Обратили внимание, что в комментах ни одного маргаринового?
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