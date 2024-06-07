Месси о лучших командах мира: «По результатам – «Реал», по игре – «Ман Сити». Любая команда, которую тренирует Гвардиола, – особенная»

Лионель Месси назвал «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире.

– Какая команда для вас на сегодняшний день лучшая в мире? Можно назвать одну?

– Лучшая команда – это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов.

И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить с точки зрения результатов – это « ». Если говорить по игре – лично мне нравится « » .

Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда – это «Манчестер Сити», по результатам – «Реал», – сказал нападающий , выступающий за « ».