Сафонов, Сперцян и Вендел за 20 млн евро – самые дорогие игроки РПЛ. Тюкавин – 5-й (Transfermarkt)
Три футболиста разделили первое место в рейтинге самых дорогих игроков РПЛ.
Эдуард Сперцян, Матвей Сафонов (оба – «Краснодар») и Вендел («Зенит») оценены в 20 млн евро.
Клаудиньо из «Зенита» (18 млн) занял четвертую строчку, Константин Тюкавин из «Динамо» (16 млн) – пятую.
Места с шестого по девятое у Бителло («Динамо»), Джона Кордобы («Краснодар»), Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса (оба – «Зенит»). Эти игроки стоят по 12 млн евро.
Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА), Артур Гимараэс и Матео Кассьерра (оба – «Зенит») оценены в 11 млн евро.