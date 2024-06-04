Сафонов, Сперцян и Вендел за 20 млн евро – самые дорогие игроки РПЛ. Тюкавин – 5-й (Transfermarkt)

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Три футболиста разделили первое место в рейтинге самых дорогих игроков РПЛ.

Эдуард Сперцян, Матвей Сафонов (оба – «Краснодар») и Вендел («Зенит») оценены в 20 млн евро.

Клаудиньо из «Зенита» (18 млн) занял четвертую строчку, Константин Тюкавин из «Динамо» (16 млн) – пятую.

Места с шестого по девятое у Бителло («Динамо»), Джона Кордобы («Краснодар»), Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса (оба – «Зенит»). Эти игроки стоят по 12 млн евро.

Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА), Артур Гимараэс и Матео Кассьерра (оба – «Зенит») оценены в 11 млн евро.

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21 комментарий
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А где Соболев за 30 миллионов?
+29
-4
+25
Ответ Ебздрогыч
А где Соболев за 30 миллионов?
Чемоданы собирает
+12
0
+12
Челси мог бы в одно окно всех купить
+8
0
+8
Интересно, тот кто интересовался "где же воспитанники Краснодара?"...
+4
0
+4
Ответ Северный болельщик
Дзюба со стоимостью Москвича замыкает список
Как там Москвич такой смешной назывался, с запасным колесом сзади.
+2
0
+2
Ответ Катя СПб
Как там Москвич такой смешной назывался, с запасным колесом сзади.
"Сутулый Слон". Москвич 400/401/420
+1
0
+1
Ответ goleodor
Оценены то, оценены. Теперь пусть попробуют за эти деньги продать. Посмотрим.
Сафонов уже ушел за 20
+1
-1
0
Ответ kalc1976@list.ru
"Сутулый Слон". Москвич 400/401/420
Во, как раз. Сутулый слон ))
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Ответ Северный болельщик
Дзюба со стоимостью Москвича замыкает список
Наверное Москвич подороже будет.
0
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Ответ Глебов Илья
Чалов не больше 5 стоит в сегодняшних реалиях
В каких таких ? Когда у лысого он играет не напа, а бегает по всему полю прессингует и атаки начинает, а должен в верхней тройки играть
0
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Ответ Глебов Илья
Чалов не больше 5 стоит в сегодняшних реалиях
Соболев в таком случае не больше 3-х
0
0
0
Ответ Пнин
А как же Соболев за 22?
Деноминировался
0
0
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Ответ pit4er
Челси мог бы в одно окно всех купить
и прямой наводкой в лигу 1 за пару лет с такими мастерами кожаной сферы в составе.
+1
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0
Ответ Ебздрогыч
А где Соболев за 30 миллионов?
В Спартаковском бассейне
0
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0
за Глущенкова мало
0
0
0
Дзюба со стоимостью Москвича замыкает список
0
0
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Если бы весь РПЛ был одним клубом, то только среди английских клубов по стоимости был бы 5ым.
0
0
0
Чалов не больше 5 стоит в сегодняшних реалиях
+2
-2
0
А как же Соболев за 22?
+1
-1
0
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