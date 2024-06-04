Сафонов, Сперцян и Вендел за 20 млн евро – самые дорогие игроки РПЛ. Тюкавин – 5-й (Transfermarkt)

Три футболиста разделили первое место в рейтинге самых дорогих игроков РПЛ.

, (оба – «Краснодар») и («Зенит») оценены в 20 млн евро.

из « » (18 млн) занял четвертую строчку, Константин Тюкавин из «Динамо» (16 млн) – пятую.

Места с шестого по девятое у Бителло («Динамо»), Джона Кордобы («Краснодар»), Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса (оба – «Зенит»). Эти игроки стоят по 12 млн евро.

Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА), Артур Гимараэс и Матео Кассьерра (оба – «Зенит») оценены в 11 млн евро.