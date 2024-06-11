400-500 сербских хулиганов планируют устроить беспорядки на матче с Англией – так считают в полиции Гельзенкирхена. Более 1000 полицейских будут дежурить

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия УЕФА Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия болельщики Евро-2024 Футбол

В Германии ждут провокаций от сербских фанатов на Евро-2024.

Немецкая полиция полагает, что группа сербских хулиганов численностью до 500 человек попытается устроить беспорядки на матче против сборной Англии в первом туре группового этапа.

Игра пройдет на стадионе «Шальке» 16 июня. Ожидается, что ее посетят примерно 40 000 английских болельщиков и от 5 до 8 тысяч болельщиков сборной Сербии. УЕФА после консультаций с полицией Германии, Сербии и Великобритании отнес этот матч к категории повышенного риска.

Начальник полиции Гельзенкирхена Петер Бот сказал, что задача будет заключаться в том, чтобы перехватить группу сербских хулиганов до того, как они смогут столкнуться с английскими фанатами.

«До 400 или 500 сербских хулиганов, стремящихся к насилию, отправятся в Германию, но мы точно этого не знаем, и на данный момент это наша проблема.

 Я думаю, что самой большой проблемой для нас будет выявление агрессивных, подрывных групп на ранней стадии, отделение их от мирных и законопослушных фанатов», – сказал Бот.

В день проведения матча на дежурстве в городе будут находиться более 1000 полицейских при поддержке подразделений по борьбе с беспорядками. Применять водометы не планируется.

Отмечается, что более 1600 болельщиков из Англии, получивших запрет на посещение футбольных матчей, были вынуждены сдать свои паспорта полиции, чтобы их не пропустили на стадионы в Германии.

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34 комментария
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Русская народная забава, валять бритишей на евро
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-13
+26
Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
это проблемс исключительно бритишей
+17
-3
+14
Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
Группировки в Англии невыездные были в 90-х прошлого века. С тех пор они уже переродились трижды от нечего делать. И на стадионы не ходят ибо не по карману им. Как можно запретить тех, кого нет 30 лет? Или у них запрет, как родовое проклятье, до пятого колена? Или это один и тот же список 1600 с 90-х передают по наследству.) А вот группировки алкашей в очередной раз отгребут, не от братьев, так от других.
+7
0
+7
2 к 1, не позавидуешь полицейским
+5
0
+5
Ответ Точный_пас_Ещенко
Да какие там группировки-то, хосспади? Они только стаканами швыряться могут. Видели мы их зажатые в гостинице жепы в 2008м
Если бы ,в свое время, с нашими футбольными группировками поработали так, как это сделала Маргарет Тетчер с английскими ультрас; то сейчас Вы бы наблюдали обратную картину.
Отбитых ребят способных приченить увечия любым апонентам -- там было куда больше , чем сейчас есть в Сербии или в РФ.
+5
-1
+4
Ответ Kapik Kapik
Сейчас тут начнётся плач ярославны о «братушках» и т.п.))
так плач Ярославны это про полицейских)))
+3
-1
+2
Ответ Slavnov
Русская народная забава, валять бритишей на евро
При условии, что все группировки в Англии невыездные
+11
-9
+2
Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
Да какие там группировки-то, хосспади? Они только стаканами швыряться могут. Видели мы их зажатые в гостинице жепы в 2008м
+8
-6
+2
Дэлия вперед!)
+2
-1
+1
Ну не знаю, когда волонтерила в Лужниках на ЧМ, помню, что молились о невыходе англичан в полуфинал. И в результате после того матча было больше Росгвардии, чем на матче открытия и финале) И судя по настрою англичан, не зря
+1
0
+1
Ну, зная немецкий ордунг, не сильно дадут четникам разгуляться. Это не во Франции движ, где традиционно всё через одно место организовано.
Вообще, Евро-2016 было крутым во всех аспектах. И футбол и околофутбол. Только наша сборная обосралась, но и свою порцию трэша они выдали, когда кто-то случайно падал и потом называл говном себя. А, ну ещё порноактриса Хеннеси стимулировала Кокорина, чтобы он забивал
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Англичане, конечно, многих не выпустят, но и среди остальных далеко не все "зайки".
Как обычно нажрутся в свинину.
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+1
Ответ Slavnov
Русская народная забава, валять бритишей на евро
Любители избивать британских туристов и гонять по трибунам женщин и детей до сих пор нары полируют в Марселе. И это хорошо.
+1
0
+1
highly likely ©
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Посоветую властям Гильзенкирхена привлечь албанских и хорватских полицейских из антитеррористических подразделений А немцам лучше с собаками выходить. С немецкими овчарками. Чтобы у Соловьева бомбануло - "Смотрите, в Германии ожил дух концлагерей! Сербских мальчиков травили собаками!"
"Посоветую властям Гильзенкирхена привлечь албанских и хорватских полицейских из антитеррористических подразделений" - балканская Галичина?
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Ответ Ллб
Если бы ,в свое время, с нашими футбольными группировками поработали так, как это сделала Маргарет Тетчер с английскими ультрас; то сейчас Вы бы наблюдали обратную картину. Отбитых ребят способных приченить увечия любым апонентам -- там было куда больше , чем сейчас есть в Сербии или в РФ.
Тебе просто пиар глаза застит. Там вся движуха зародилась - это факт. Но все остальное притянуто за уши. Просто англичане, как нажрутся, они все в хулиганов превращаются. Если все у них под баном, то кто тогда на Уэмбли на прошлом финале Евро устраивал ад вокруг с грабежом машин на парковке и в подтрибунке гоняя по сортирам девок с детьми?)))
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Ответ Oleg Pepel
Это до сих пор есть( одно время бывал по работе на С/З, не так давно). Отбитышей вкидывают в интерпол и они никуда не выезжают- наследие Тэтчер.
Это не группировки, а отдельные при##рки, которых спалили на непотребщине.
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Ответ Ллб
Если бы ,в свое время, с нашими футбольными группировками поработали так, как это сделала Маргарет Тетчер с английскими ультрас; то сейчас Вы бы наблюдали обратную картину. Отбитых ребят способных приченить увечия любым апонентам -- там было куда больше , чем сейчас есть в Сербии или в РФ.
Это не так, Дуги Бримсон, который приезжал и тусовался с фанатами в России, очень хорошо отзывался о организации и проведения «мероприятий». В некоторых он даже поучаствовал
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Ответ Slavnov
Русская народная забава, валять бритишей на евро
Если сбудется, станет славянская.
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Ответ Rf
Тебе просто пиар глаза застит. Там вся движуха зародилась - это факт. Но все остальное притянуто за уши. Просто англичане, как нажрутся, они все в хулиганов превращаются. Если все у них под баном, то кто тогда на Уэмбли на прошлом финале Евро устраивал ад вокруг с грабежом машин на парковке и в подтрибунке гоняя по сортирам девок с детьми?)))
Чел, почитай историю и посмотри докуменатлки про английских ультрас до времен железной леди (можно не только английские) прежде чем что-то тут рассказывать.

По-поводу пьяного быдла возле Уэмбли : ну ты удивил, конечно))
Никто ведь не знает ,что там полно болельщиков , любящих побухать ,поорать и немного подебоширить в даты матчей.
Просто ты путаешь обыкновенных побухивающих шумных мужичков , с настоящими ультрас из фирм.
Этих мужичков и гоняют/ли Сербы и наши.
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Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
Не выездные, но во франции более 2 тысяч было, гардиан писала, пути как они туда добирались,2300 по моему доехали
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Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
Их там нет давно и не было никогда, одна алкашня а наши парни спортсмены, тут по любому исход один.
+1
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Ответ Rf
Группировки в Англии невыездные были в 90-х прошлого века. С тех пор они уже переродились трижды от нечего делать. И на стадионы не ходят ибо не по карману им. Как можно запретить тех, кого нет 30 лет? Или у них запрет, как родовое проклятье, до пятого колена? Или это один и тот же список 1600 с 90-х передают по наследству.) А вот группировки алкашей в очередной раз отгребут, не от братьев, так от других.
Это до сих пор есть( одно время бывал по работе на С/З, не так давно). Отбитышей вкидывают в интерпол и они никуда не выезжают- наследие Тэтчер.
0
0
0
Ответ Ллб
Если бы ,в свое время, с нашими футбольными группировками поработали так, как это сделала Маргарет Тетчер с английскими ультрас; то сейчас Вы бы наблюдали обратную картину. Отбитых ребят способных приченить увечия любым апонентам -- там было куда больше , чем сейчас есть в Сербии или в РФ.
Да Железная леди там жестко взялась. С одной стороны так и надо было, но с другой .. колорит ушел.
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Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
Так это спасение для саксов
+1
-1
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Ответ Точный_пас_Ещенко
Да какие там группировки-то, хосспади? Они только стаканами швыряться могут. Видели мы их зажатые в гостинице жепы в 2008м
О миллуллоском кирпиче, судя по возрасту не слышали видимо. А уж о 08 лучше молчать- бить кузьмичей одно дело, а вязаться с фирмами другое.
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-3
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Ответ Oleg Pepel
При условии, что все группировки в Англии невыездные
Можно подумать, что кузьмичи там - это мирные трезвенники🤓
+2
-2
0
Ответ Kapik Kapik
Сейчас тут начнётся плач ярославны о «братушках» и т.п.))
Ты уже начал плачь англосакс
Не боись тебя не тронут братишки)
+1
-1
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Удачи братушкам! Помнится как наши ребята гоняли молабритов по всему Марселю))))
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Ну что? Расклад нормальный. 5х8=40. Шериф-бот, не применит водомёт.
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