400-500 сербских хулиганов планируют устроить беспорядки на матче с Англией – так считают в полиции Гельзенкирхена. Более 1000 полицейских будут дежурить

В Германии ждут провокаций от сербских фанатов на Евро-2024.

Немецкая полиция полагает, что группа сербских хулиганов численностью до 500 человек попытается устроить беспорядки на матче против сборной Англии в первом туре группового этапа.

Игра пройдет на стадионе «Шальке» 16 июня. Ожидается, что ее посетят примерно 40 000 английских болельщиков и от 5 до 8 тысяч болельщиков сборной . после консультаций с полицией Германии, Сербии и Великобритании отнес этот матч к категории повышенного риска.

Начальник полиции Гельзенкирхена Петер Бот сказал, что задача будет заключаться в том, чтобы перехватить группу сербских хулиганов до того, как они смогут столкнуться с английскими фанатами.

«До 400 или 500 сербских хулиганов, стремящихся к насилию, отправятся в Германию, но мы точно этого не знаем, и на данный момент это наша проблема.

Я думаю, что самой большой проблемой для нас будет выявление агрессивных, подрывных групп на ранней стадии, отделение их от мирных и законопослушных фанатов», – сказал Бот.

В день проведения матча на дежурстве в городе будут находиться более 1000 полицейских при поддержке подразделений по борьбе с беспорядками. Применять водометы не планируется.

Отмечается, что более 1600 болельщиков из Англии, получивших запрет на посещение футбольных матчей, были вынуждены сдать свои паспорта полиции, чтобы их не пропустили на стадионы в Германии.