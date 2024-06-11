400-500 сербских хулиганов планируют устроить беспорядки на матче с Англией – так считают в полиции Гельзенкирхена. Более 1000 полицейских будут дежурить
В Германии ждут провокаций от сербских фанатов на Евро-2024.
Немецкая полиция полагает, что группа сербских хулиганов численностью до 500 человек попытается устроить беспорядки на матче против сборной Англии в первом туре группового этапа.
Игра пройдет на стадионе «Шальке» 16 июня. Ожидается, что ее посетят примерно 40 000 английских болельщиков и от 5 до 8 тысяч болельщиков сборной Сербии. УЕФА после консультаций с полицией Германии, Сербии и Великобритании отнес этот матч к категории повышенного риска.
Начальник полиции Гельзенкирхена Петер Бот сказал, что задача будет заключаться в том, чтобы перехватить группу сербских хулиганов до того, как они смогут столкнуться с английскими фанатами.
«До 400 или 500 сербских хулиганов, стремящихся к насилию, отправятся в Германию, но мы точно этого не знаем, и на данный момент это наша проблема.
Я думаю, что самой большой проблемой для нас будет выявление агрессивных, подрывных групп на ранней стадии, отделение их от мирных и законопослушных фанатов», – сказал Бот.
В день проведения матча на дежурстве в городе будут находиться более 1000 полицейских при поддержке подразделений по борьбе с беспорядками. Применять водометы не планируется.
Отмечается, что более 1600 болельщиков из Англии, получивших запрет на посещение футбольных матчей, были вынуждены сдать свои паспорта полиции, чтобы их не пропустили на стадионы в Германии.
Отбитых ребят способных приченить увечия любым апонентам -- там было куда больше , чем сейчас есть в Сербии или в РФ.
Вообще, Евро-2016 было крутым во всех аспектах. И футбол и околофутбол. Только наша сборная обосралась, но и свою порцию трэша они выдали, когда кто-то случайно падал и потом называл говном себя. А, ну ещё порноактриса Хеннеси стимулировала Кокорина, чтобы он забивал
Как обычно нажрутся в свинину.
По-поводу пьяного быдла возле Уэмбли : ну ты удивил, конечно))
Никто ведь не знает ,что там полно болельщиков , любящих побухать ,поорать и немного подебоширить в даты матчей.
Просто ты путаешь обыкновенных побухивающих шумных мужичков , с настоящими ультрас из фирм.
Этих мужичков и гоняют/ли Сербы и наши.
Не боись тебя не тронут братишки)