На матче Англии и Сербии фанатам будут продавать только слабоалкогольное пиво – это единственная игра Евро-2024 с подобными ограничениями. Будет реализовано около 80 тысяч литров

На матче между Англией и Сербией будут действовать ограничения на крепость алкоголя.

Как передает Daily Mail, на матче, который пройдет сегодня в Гельзенкирхене, болельщикам будут продавать только слабоалкогольное пиво крепостью 2,8 градуса.

За один раз будет разрешено заказать не более двух порций пива, пронос алкоголя на трибуну будет запрещен. Кроме того, в день матча действует запрет на распитие алкогольных напитков на центральной площади Гельзенкирхена.

Отмечается, что матч Англии и станет единственной игрой , на которой будут действовать ограничения, связанные с алкоголем. Ранее УЕФА отнес матч к категории повышенного риска.

При этом глава оргкомитета Евро-2024 в Гельзенкирхене Вильгельм Вессельс заявил, что в день матча будет реализовано около 80 тысяч литров пива.

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