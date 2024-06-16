На матче Англии и Сербии фанатам будут продавать только слабоалкогольное пиво – это единственная игра Евро-2024 с подобными ограничениями. Будет реализовано около 80 тысяч литров
На матче между Англией и Сербией будут действовать ограничения на крепость алкоголя.
Как передает Daily Mail, на матче, который пройдет сегодня в Гельзенкирхене, болельщикам будут продавать только слабоалкогольное пиво крепостью 2,8 градуса.
За один раз будет разрешено заказать не более двух порций пива, пронос алкоголя на трибуну будет запрещен. Кроме того, в день матча действует запрет на распитие алкогольных напитков на центральной площади Гельзенкирхена.
Отмечается, что матч Англии и Сербии станет единственной игрой Евро-2024, на которой будут действовать ограничения, связанные с алкоголем. Ранее УЕФА отнес матч к категории повышенного риска.
При этом глава оргкомитета Евро-2024 в Гельзенкирхене Вильгельм Вессельс заявил, что в день матча будет реализовано около 80 тысяч литров пива.
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Стадион вмещает 62271🙋♂️
Интересно, поможет низкий градус? ДумаЕМ🤓
Но это Радлер который один к одному с цитрусовой газировкой, то есть вдвое слабей - по пинте на каждого в пересчёте на обычную крепость
(с)
Чтоб устроить махач при желании этого вполне хватит.