На матче Англии и Сербии фанатам будут продавать только слабоалкогольное пиво – это единственная игра Евро-2024 с подобными ограничениями. Будет реализовано около 80 тысяч литров

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 алкоголь и спорт Футбол

На матче между Англией и Сербией будут действовать ограничения на крепость алкоголя.

Как передает Daily Mail, на матче, который пройдет сегодня в Гельзенкирхене, болельщикам будут продавать только слабоалкогольное пиво крепостью 2,8 градуса.

За один раз будет разрешено заказать не более двух порций пива, пронос алкоголя на трибуну будет запрещен. Кроме того, в день матча действует запрет на распитие алкогольных напитков на центральной площади Гельзенкирхена.

Отмечается, что матч Англии и Сербии станет единственной игрой Евро-2024, на которой будут действовать ограничения, связанные с алкоголем. Ранее УЕФА отнес матч к категории повышенного риска.

При этом глава оргкомитета Евро-2024 в Гельзенкирхене Вильгельм Вессельс заявил, что в день матча будет реализовано около 80 тысяч литров пива.

Фанатов сборной Англии могут лишить билетов на матчи Евро, если они будут плохо себя вести на турнире

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47 комментариев
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Англичане компенсируют количеством
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слабоалкогольное тоже надо кому то сбыть... подумали практичные немцы
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Хорошая попытка, но британцы приезжают на матч уже пьяными, как правило
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если бриты на Уэмбли дома погромы устроили, то что могут чудить в гостях.
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В Англии пива наливают сколько влезет. Нельзя только пить на трибунах. И я не помню, когда в последний раз это приводило к массовым беспорядкам. Даже к мелким беспорядкам. Какая то англофобия, не иначе
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Низкий градус после вискаря и сливовицы, которыми сообразно накачаются все перед матчем - ммммм)))
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На старые дрожжи отлично ляжет легкое пивко :)
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+5
Ответ Knife707
Англичане компенсируют количеством
И обоссут весь стадион и все окрестности
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80000 литров🍺
Стадион вмещает 62271🙋‍♂️
Интересно, поможет низкий градус? ДумаЕМ🤓
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2.8 совсем скромно. Как вода.
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Ответ Knife707
Англичане компенсируют количеством
Если организаторы не увеличат количество туалетов, то это будет фиаско )
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Там уже замес, говорят за сербов русские вышли
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Сербским маргиналам ничего крепче кваса нельзя наливать
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Ответ Streetbor
если бриты на Уэмбли дома погромы устроили, то что могут чудить в гостях.
ну самых отмороженных бриты вроде из страны впринципе не выпускают во время крупных турниров
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Ну они просто придут готовые в брызги и будет весело
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Так неинтересно.
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И дело тут вовсе не в сербах ))
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
80000 литров🍺 Стадион вмещает 62271🙋‍♂️ Интересно, поможет низкий градус? ДумаЕМ🤓
То есть по литру с копейками на каждого

Но это Радлер который один к одному с цитрусовой газировкой, то есть вдвое слабей - по пинте на каждого в пересчёте на обычную крепость
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Ответ IntoTheRainBow
То есть по литру с копейками на каждого Но это Радлер который один к одному с цитрусовой газировкой, то есть вдвое слабей - по пинте на каждого в пересчёте на обычную крепость
Ну, англичане с сербами же трезвые как стёклышки до матча будут, а не устроят этим лимонадом себе качельки после вискаря или водочки. Верим всем селом🙌
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Ответ Утя Ваткин
2.8 совсем скромно. Как вода.
Это Радлер, пиво смешанное лимонадом..
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Ответ xeniamuxina
Сербы бахнут ракию при желании, англичане тоже найдут допинг, а в итоге и те и другие догонятся на стадионе. Если пошло такое ограничение, то правоохранительные органы ждут какого то конфликта, тут больше интересно: с чьей стороны возможен конфликт???
Прикольно будет если как в фильме околофутбола, в итоге в последний момент они объединятся и прыгнут на полицейских ))
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В 2020 году англичане и свой ЧЕ превратили в бардак. Беспорядки против своих же полицаев они устраивали. Видео есть немало. Им нельзя бухать вообще когда идут какие-то соревнования.
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"Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать."
(с)
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У сербов крышку понюхал, и чердак сносит сразу!? Или культуру питья не знают!? И быдло еще то!!!
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Народ зарядится заранее виски и шнапсом, а пивом 2,8 будет догоняться и утолять жажду.
Чтоб устроить махач при желании этого вполне хватит.
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Ответ Доктор Кто
У сербов крышку понюхал, и чердак сносит сразу!? Или культуру питья не знают!? И быдло еще то!!!
Ну зато англичане-то джентльмены все как один, ага!
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Сербы бахнут ракию при желании, англичане тоже найдут допинг, а в итоге и те и другие догонятся на стадионе. Если пошло такое ограничение, то правоохранительные органы ждут какого то конфликта, тут больше интересно: с чьей стороны возможен конфликт???
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Грилиш не приедет на игру
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Нормальное пивко. По жаркой погоде самое оно. Гурманам более сложных сортов не понять
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Ну получается тогда, что многие уже готовенькие на матч придут)
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