Талалаев может получить около 20 млн рублей за увольнение из «Химок» или перейти в молодежную команду (Иван Карпов)

Андрей Талалаев может получить около 20 млн рублей после увольнения из «Химок».

Ранее сообщалось, что сумма компенсации за увольнение из подмосковного клуба составит 50 млн рублей.

Однако инсайдер Иван Карпов сообщает, что сумма этой выплаты, скорее всего, будет ниже. Контракт тренера заключен по схеме «3+2», точная сумма неустойки не зафиксирована.

Красно-черные рассчитывают выплатить Талалаеву 3 зарплаты – он получает 2 миллиона рублей в год – и бонус за выход в Мир . Общая сумма компенсации в таком случае составит около 20 миллионов рублей.

При этом отмечается, что в случае, если такие условия не строят Талалаева, специалисту могут предложить работу в молодежной команде «Химок».