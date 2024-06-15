Талалаев может получить около 20 млн рублей за увольнение из «Химок» или перейти в молодежную команду (Иван Карпов)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия деньги Футбол

Андрей Талалаев может получить около 20 млн рублей после увольнения из «Химок».

Ранее сообщалось, что сумма компенсации Талалаеву за увольнение из подмосковного клуба составит 50 млн рублей.

Однако инсайдер Иван Карпов сообщает, что сумма этой выплаты, скорее всего, будет ниже. Контракт тренера заключен по схеме «3+2», точная сумма неустойки не зафиксирована. 

Красно-черные рассчитывают выплатить Талалаеву 3 зарплаты – он получает 2 миллиона рублей в год – и бонус за выход в Мир РПЛ. Общая сумма компенсации в таком случае составит около 20 миллионов рублей. 

При этом отмечается, что в случае, если такие условия не строят Талалаева, специалисту могут предложить работу в молодежной команде «Химок». 

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9 комментариев
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наверное 2 млн. в месяц, а не год
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хоть в чем то у нас есть тренер похожий на Моуриньо
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Так его уволили, или нет!?
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Пускай сначала из отпуска вернётся.
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Гениально!
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Что же выберет мастер?
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От создателя "Соболев в Зените"
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Тут вроде как нет ошибки, 50кк неустойка, но на руки Талалаев получит только 20, остальное - комиссия... Какая комиссия? Кто жил в 90х, тот знает
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Вопрос инсайдеру: Сколько получит Терюшкоф?
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