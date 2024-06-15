Гендиректор «Химок» о назначении Артиги: «В начале недели писали про Слишковича. У нас еще Талалаев из отпуска не вернулся»
В «Химках» прокомментировали информацию о назначении Франка Артиги.
Сообщалось, что испанский специалист возглавит подмосковную команду, подписав контракт по схеме «2+1».
«В начале недели была информация, что главным тренером «Химок» назначен Слишкович, теперь Артига. А у нас еще Талалаев из отпуска не вернулся.
Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.