Гендиректор «Химок» о назначении Артиги: «В начале недели писали про Слишковича. У нас еще Талалаев из отпуска не вернулся»

В «Химках» прокомментировали информацию о назначении Франка Артиги.

Сообщалось, что испанский специалист возглавит подмосковную команду, подписав контракт по схеме «2+1».

«В начале недели была информация, что главным тренером «Химок» назначен , теперь . А у нас еще из отпуска не вернулся.

Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.