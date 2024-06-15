Гендиректор «Химок» о назначении Артиги: «В начале недели писали про Слишковича. У нас еще Талалаев из отпуска не вернулся»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Франк Артига Футбол

В «Химках» прокомментировали информацию о назначении Франка Артиги.

Сообщалось, что испанский специалист возглавит подмосковную команду, подписав контракт по схеме «2+1». 

«В начале недели была информация, что главным тренером «Химок» назначен Слишкович, теперь Артига. А у нас еще Талалаев из отпуска не вернулся.

Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев. 

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8 комментариев
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Может, проще Карпову интернет перекрыть?
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К вашему клубу относятся соответствующим образом
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Ждём Мостового что он скажет .Одобряет -не одобряет
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