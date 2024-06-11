Мостовой об отставке Талалаева: «Он в какой-то момент стал из себя что-то строить и на свои же грабли наступил. Советую ему спуститься с небес на землю»
Александр Мостовой высказался о возможном увольнении Андрея Талалаева.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» решили прекратить сотрудничество с тренером.
– Вы понимаете, почему Талалаева могут убрать из «Химок»?
– Я слышал об этом. Что тут скажешь? Наступил на свои же грабли. Все знают, что тренер – первый человек в команде, который должен думать об увольнении. Для него это не первое увольнение, он поменял уже много команд.
Я не знаю, какие у руководства мотивы для этого решения. Да, он вывел команду в РПЛ, но бывает, что увольняют специалистов, которые вообще держат команду на первом месте в РПЛ, как это было в «Краснодаре». А бывает, что в «Спартак» набирают по объявлению, а потом еще два года не могут убрать.
– Талалаев из категории тренеров по объявлению?
– Конечно, нет. Талалаев года два назад за месяц поменял три команды. Поэтому я и сказал, что он на свои же грабли наступил. Советую ему, чтобы он спустился с небес на землю.
– Что вы имеете в виду?
– Он в какой-то момент стал из себя что-то строить. И негативно говорить о заслуженных людях. Надо вести себя скромнее, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Да ну ее в болото.
Живу я, как поганка.
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота.
И о заслуженных царях