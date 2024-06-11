Мостовой об отставке Талалаева: «Он в какой-то момент стал из себя что-то строить и на свои же грабли наступил. Советую ему спуститься с небес на землю»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном увольнении Андрея Талалаева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» решили прекратить сотрудничество с тренером.

– Вы понимаете, почему Талалаева могут убрать из «Химок»?

– Я слышал об этом. Что тут скажешь? Наступил на свои же грабли. Все знают, что тренер – первый человек в команде, который должен думать об увольнении. Для него это не первое увольнение, он поменял уже много команд.

Я не знаю, какие у руководства мотивы для этого решения. Да, он вывел команду в РПЛ, но бывает, что увольняют специалистов, которые вообще держат команду на первом месте в РПЛ, как это было в «Краснодаре». А бывает, что в «Спартак» набирают по объявлению, а потом еще два года не могут убрать.

– Талалаев из категории тренеров по объявлению?

– Конечно, нет. Талалаев года два назад за месяц поменял три команды. Поэтому я и сказал, что он на свои же грабли наступил. Советую ему, чтобы он спустился с небес на землю.

– Что вы имеете в виду?

– Он в какой-то момент стал из себя что-то строить. И негативно говорить о заслуженных людях. Надо вести себя скромнее, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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27 комментариев
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Мостовому бы тоже спуститься с небес на землю и перестать строить из себя тренера
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С небес на землю... Какая ирония, Саня, какая ирония)
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Зависть Мостового выходит на новый уровень)
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Ответ Новак Шпагатович
Мостовому бы тоже спуститься с небес на землю и перестать строить из себя тренера
Чтобы Мостовому спуститься с небес на землю сначала на нужно на уровень небес спуститься с орбиты земли, там же где обитает его ЧСВ.
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Мостовой говорит о ком-то чтобы спустился с небес, был скромнее и не строил из себя 😆 Что тут происходит?!
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Капец он токсичный
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Мостовой правильно сказал что он стал из себя что то строить.Юран про таких говорит что у нас много тренеров россиян?
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Талалаев красава, 50 млн отступных, почилит после отпуска на матч тв, потом опять кого-то из пердива вытащит и по новой:))
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Александр, ну не надо! Не надо останавливаться!!!
Продолжайте!
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Зря старается, все равно не возьмут даже в Химки.
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Ответ Metalloid
Я всегда думаю он это специально и это пост ирония или правда не понимает )
Второе, проверяли, не умеет он в постиртнию
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Царь хайпит
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Тут Мостовой абсолютно прав.
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Царь повеселил, конечно.
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И здесь абаскальку припомнил
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Мостовой, походу, дай волю, спустит на землю Анчелотти, да и кого угодно, в ком сомневается, что чеканит хуже его Величества.
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Ответ Tun
С небес на землю... Какая ирония, Саня, какая ирония)
Я всегда думаю он это специально и это пост ирония или правда не понимает )
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Он в какой-то момент стал траляля
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Два дэбила это сила !
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Почти одновременно прочитал об увольнения Талалаева и Генича с Матч ТВ.Оба дают результат,но с гонором и достаточно высокой самооценкой.Подробной информации нигде нет,что действительно опускают на землю чтоб знали свое место ?
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Эх, жизнь моя, жестянка,
Да ну ее в болото.
Живу я, как поганка.
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота.
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Может план у него такой был свалить из Химок с хорошей компенсацией, кто ж его знает.
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Учит жизни ,, тренер,, Мостовой, у которого команда заняла последнее место в Медиалиге 😁 Не знаю правда, сколько времени он там тренил. И чем занимался. Наверное, чеканить мяч учил.
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Мостовой что-то знает о скромности?
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Вот вы "дурак, дурак", а он уже ведущий футбольный эксперт страны по всем вопросам.
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"Стал негативно говорить о заслуженных людях"

И о заслуженных царях
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Кто бы говорил
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