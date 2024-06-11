Мостовой об отставке Талалаева: «Он в какой-то момент стал из себя что-то строить и на свои же грабли наступил. Советую ему спуститься с небес на землю»

Александр Мостовой высказался о возможном увольнении Андрея Талалаева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что « » решили прекратить сотрудничество с тренером.

– Вы понимаете, почему могут убрать из «Химок»?

– Я слышал об этом. Что тут скажешь? Наступил на свои же грабли. Все знают, что тренер – первый человек в команде, который должен думать об увольнении. Для него это не первое увольнение, он поменял уже много команд.

Я не знаю, какие у руководства мотивы для этого решения. Да, он вывел команду в , но бывает, что увольняют специалистов, которые вообще держат команду на первом месте в РПЛ, как это было в « ». А бывает, что в « » набирают по объявлению, а потом еще два года не могут убрать.

– Талалаев из категории тренеров по объявлению?

– Конечно, нет. Талалаев года два назад за месяц поменял три команды. Поэтому я и сказал, что он на свои же грабли наступил. Советую ему, чтобы он спустился с небес на землю.

– Что вы имеете в виду?

– Он в какой-то момент стал из себя что-то строить. И негативно говорить о заслуженных людях. Надо вести себя скромнее, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Талалаев об увольнении из «Химок»: «Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет. У меня сейчас романтический ужин с женой, нахожусь в отпуске»