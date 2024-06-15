Экс-тренер «Родины» Артига возглавит «Химки». Контракт – по схеме «2+1» (Иван Карпов)

Франк Артига сменит Андрея Талалаева в «Химках».

Испанский специалист возглавит подмосковную команду, стороны договорились. Новый главный тренер красно-черных подпишет контракт на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Зарплата Артиги составит около 3 миллионов рублей в месяц.

Футболисты начнут проводить углубленный медицинский осмотр 16 июня, 20-го клуб отправится на сбор Кратово. До этого времени « » объявят о назначении Артиги официально.

Прошлым местом работы 47-летнего тренера была «Родина». Франк возглавлял команду с октября 2023 года.