Экс-тренер «Родины» Артига возглавит «Химки». Контракт – по схеме «2+1» (Иван Карпов)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Франк Артига Футбол

Франк Артига сменит Андрея Талалаева в «Химках».

Испанский специалист возглавит подмосковную команду, стороны договорились. Новый главный тренер красно-черных подпишет контракт на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Зарплата Артиги составит около 3 миллионов рублей в месяц.

Футболисты начнут проводить углубленный медицинский осмотр 16 июня, 20-го клуб отправится на сбор Кратово. До этого времени «Химки» объявят о назначении Артиги официально.

Прошлым местом работы 47-летнего тренера была «Родина». Франк возглавлял команду с октября 2023 года. 

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сейчас отечественные безработные специалисты оценят назначение в своём стиле.
+28
-1
+27
Контракт по схеме 2+1 и игровое время Садыгову
+14
-1
+13
12 июня: Туфан Садыгов заявил, что Андрей Талалаев остается главным тренером «Химок»....
ТАК ЖЕ ОН ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ
+6
0
+6
Мне нравится как Карпов раз в 3 дня говорит новое имя а талалаев на месте
+5
0
+5
Ответ Синий туман
Негусто. Сравнить бы с другими ГТ.
работал в Родине, которая при нем с 14 места до 5 поднялась
Артега ставит атакующий футбол в пас, вроде прессингует еще, при нем они развиваются и раскрывают себя по-новому.
в общем, тренер классный и Химкам с ним повезло
+4
0
+4
Нет ещё официальной инфы от клуба.
+1
0
+1
"Бросил Родину ради Химок" - вот такой должен быть заголовок. Авторы спортс теряют хватку
+1
-1
0
Негусто. Сравнить бы с другими ГТ.
0
0
0
Андрей Викторович, с возвращением в стройные ряды экспертов студии матч тв!
0
0
0
Очередная икра заморская.
0
0
0
Восток дело тонкое Петруха...
0
0
0
хотели Артету, получили артигу
0
0
0
ДА какие 2+1 , в ХИмках больше года кто-то работал ?))) Подписывайте на сезон и все. Че за схемы
0
0
0
Знаю из надежного источника ,что в Химки идет Юран
0
0
0
Смотрел пару матчей Родины,реально в интересный футбол играла команда
0
0
0
Ответ Kit244098
Кто это вообще такой? Почему не знаю? И вообще, почему не Мостовой?))
Мостовой к ним не пойдёт (с)
0
0
0
Ответ Kit244098
Кто это вообще такой? Почему не знаю? И вообще, почему не Мостовой?))
десять лет тренировал в академии Барселоны. по сути ФК Родина первый его клуб на взрослом уровне (в качестве главного тренера)
0
0
0
Ответ Kit244098
Кто это вообще такой? Почему не знаю? И вообще, почему не Мостовой?))
Из системы Барсы, неплохо работал в Родине, другой вопрос - переход к его футболу после Талалая - это Гогниев после Юрана
0
0
0
Ответ Алексей Тор
Сейчас отечественные безработные специалисты оценят назначение в своём стиле.
Своё царское "фи" выскажут
0
0
0
Кто это вообще такой? Почему не знаю? И вообще, почему не Мостовой?))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий